Un destino turístico enfrenta una advertencia de viaje de Estados Unidos por ataques y restricciones para extranjeros

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó reconsiderar los viajes a Arabia Saudita por la amenaza de ataques con misiles y drones. (REUTERS/Joshua Roberts)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó reconsiderar los viajes a Arabia Saudita por el riesgo de ataques con drones y misiles, el conflicto armado, el terrorismo, las restricciones para salir del país y las leyes locales sobre publicaciones en redes sociales. La advertencia, difundida entre el 11 y el 12 de octubre de 2026, mantiene el nivel 3 para el conjunto del territorio saudita y establece el nivel 4, que indica no viajar, para la zona fronteriza con Yemen.

La actualización se produjo en medio de ataques contra instalaciones aeroportuarias del reino. El 11 de octubre, la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita confirmó que el ataque del día anterior contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, dejó víctimas. Entre las víctimas mortales había un ciudadano estadounidense, según la información atribuida a las autoridades sauditas y recogida por medios internacionales.

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La advertencia consular relaciona los riesgos de seguridad con las hostilidades con Irán y con las amenazas de grupos respaldados por Teherán. Aunque la actualización coincide con los incidentes en los aeropuertos, el documento no atribuye su emisión exclusivamente a un ataque concreto. Las restricciones para los viajeros también incluyen riesgos legales y limitaciones para recibir asistencia consular durante una emergencia.

Qué implica el nivel 3 de alerta para Arabia Saudita

El Departamento de Estado mantiene a Arabia Saudita en el nivel 3 de su sistema de advertencias, una clasificación que recomienda reconsiderar la necesidad de viajar. No equivale a una prohibición general de entrada ni constituye una orden para que todos los ciudadanos estadounidenses abandonen el país.

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El aviso identifica varios factores que justifican la recomendación: la amenaza de misiles y drones contra intereses estadounidenses, el conflicto armado, el terrorismo, las prohibiciones de salida del territorio y las leyes sauditas relacionadas con la actividad en redes sociales.

La advertencia también distingue entre el riesgo general y el de determinadas zonas. En la frontera con Yemen, el nivel 4 significa que el gobierno estadounidense recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia. Según el documento, grupos armados asentados en Yemen han atacado localidades fronterizas y otros objetivos dentro de Arabia Saudita con drones, misiles y cohetes.

Para los ciudadanos que ya se encuentran en el reino, el gobierno estadounidense aconseja mantenerse informados sobre la evolución de la seguridad, seguir las instrucciones de las autoridades locales y preparar alternativas de desplazamiento. También recomienda contar con un plan para salir del país que no dependa exclusivamente de la asistencia del gobierno estadounidense.

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Las aerolíneas mantienen la operación de vuelos comerciales desde territorio saudita aunque registran demoras y cancelaciones. (REUTERS/Alyssa Pointer/File Photo)

Restricciones adicionales para empleados del gobierno de Estados Unidos

La advertencia establece medidas adicionales para el personal del gobierno de Estados Unidos destinado en Arabia Saudita. Los empleados necesitan autorización especial para utilizar cualquier aeropuerto del país y tienen prohibido desplazarse dentro de un radio de 20 millas (32 kilómetros) de la frontera con Yemen.

También requieren autorización para viajar a las provincias de Jizán, Asir y Najrán, así como a las ciudades de Qatif, Taif y Yanbu. El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos particulares adoptar precauciones similares, aunque las restricciones administrativas dirigidas a los empleados gubernamentales no se aplican automáticamente a todos los viajeros.

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Estas medidas responden a la evaluación de riesgos de seguridad y no significan que todas las localidades mencionadas hayan sufrido ataques recientes. La distinción es relevante para quienes tengan previsto trasladarse dentro del país, ya que la situación puede variar entre las zonas fronterizas, las principales ciudades y los centros de transporte.

El documento también advierte que la asistencia consular puede verse limitada en determinadas circunstancias. Por ello, recomienda que los viajeros evalúen con anticipación las condiciones de seguridad y las posibles dificultades para abandonar el territorio si la situación empeora.

Ataques al aeropuerto de Riad: 12 muertos y 309 heridos

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, sufrió incidentes durante la semana anterior a la actualización de la advertencia estadounidense. La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita informó el 10 de octubre de un ataque que obligó a suspender temporalmente las operaciones para evaluar los daños y comprobar la seguridad de las instalaciones.

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En un comunicado posterior, difundido el 11 de octubre, el organismo confirmó el balance de 12 fallecidos y más de 300 heridos. La información publicada por Saudi Gazette, diario saudita, a partir de los datos de la autoridad aeronáutica, precisó que 309 personas resultaron heridas y que algunas se encontraban en estado crítico.

El balance incluyó a cuatro ciudadanos sauditas, dos personas de Bangladés y una persona de cada uno de los siguientes países: Estados Unidos, Egipto, Jordania, Siria, Palestina y Sudán. Los comunicados oficiales indicaron que los heridos recibían atención médica y que las autoridades continuaban evaluando los daños materiales.

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La advertencia estadounidense señala que los vuelos comerciales continúan operando desde Arabia Saudita, aunque han experimentado interrupciones. Por ese motivo, recomienda confirmar directamente con las aerolíneas el estado de cada vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

La situación puede cambiar según las decisiones de las autoridades aeronáuticas y las compañías aéreas. Los viajeros deben comprobar las condiciones de sus conexiones y considerar que las amenazas a la seguridad pueden provocar nuevas demoras, cancelaciones o modificaciones de itinerarios.

El gobierno estadounidense también menciona alternativas por carretera, tren y autobús. Sin embargo, la disponibilidad de estos servicios debe verificarse con los proveedores, especialmente si el desplazamiento previsto depende de conexiones internacionales o de rutas que atraviesen zonas con restricciones de seguridad.

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La alerta consular estableció el nivel 4 para la zona de la frontera con Yemen y sugirió evitar cualquier desplazamiento a esa área. (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)

Fotografiar ataques o publicarlos en redes puede derivar en detención o prisión

El aviso de viaje dedica una sección a las restricciones sauditas sobre la difusión de imágenes e información relacionada con operaciones militares y de defensa aérea. Según el Departamento de Estado, las autoridades locales pueden considerar una infracción filmar, publicar o compartir imágenes de interceptaciones de misiles y drones, así como fotografías de los lugares donde impactaron los proyectiles.

La advertencia también menciona detenciones de ciudadanos estadounidenses relacionadas con fotografías de incidentes recientes, edificios gubernamentales, aeropuertos y lugares afectados por ataques. Por ello, recomienda evitar la difusión de imágenes o datos que puedan infringir las normas locales.

Las publicaciones en redes sociales representan otro factor de riesgo. El documento advierte que algunas personas estadounidenses han enfrentado detenciones por contenidos publicados anteriormente, incluso fuera de Arabia Saudita. Las consecuencias de infringir las leyes locales pueden incluir multas, prisión, deportación o restricciones para abandonar el territorio.

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Las prohibiciones de salida también figuran entre los motivos para reconsiderar un viaje. Estas medidas pueden impedir que una persona abandone el país durante un periodo prolongado. El Departamento de Estado no proporciona en la advertencia una cifra total de ciudadanos estadounidenses afectados, por lo que no es posible determinar la frecuencia de estos casos a partir de ese documento.

Hostilidades con Irán y ataques hutíes, el origen del deterioro de seguridad

El Departamento de Estado vincula el deterioro de la seguridad con las hostilidades entre Estados Unidos e Irán desde el 28 de febrero de 2026. Según la advertencia, desde entonces persiste el riesgo de ataques con drones y misiles procedentes de Irán. El documento también señala que grupos hutíes respaldados por Teherán han atacado objetivos dentro de Arabia Saudita.

Las autoridades estadounidenses advierten que los posibles objetivos incluyen ciudades, instalaciones militares y energéticas, sedes diplomáticas e infraestructuras aeroportuarias. Los restos de armas interceptadas también pueden representar un peligro para las personas que se encuentren en tierra.

En el ámbito de la aviación civil, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) mantiene avisos relacionados con las operaciones aéreas dentro de Arabia Saudita y en sus proximidades. La alerta consular recomienda consultar las restricciones aeronáuticas vigentes antes de viajar, ya que las condiciones de seguridad pueden afectar las rutas y los servicios disponibles.

La advertencia del 12 de octubre mantiene la clasificación general de nivel 3 y la recomendación de no viajar a la frontera con Yemen. Para los ciudadanos estadounidenses que planeen desplazarse al reino o que ya se encuentren allí, el gobierno aconseja revisar las actualizaciones oficiales, confirmar los vuelos con las compañías aéreas y respetar las normas locales sobre seguridad y difusión de información.