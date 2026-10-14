Estados Unidos

Huyó de los incendios de California y ahora las olas llegan hasta la puerta de su casa en Long Beach

Genevieve Beals se mudó hace 18 meses frente al océano para alejarse del riesgo de fuego, pero las pleamares y los temporales volvieron a convertir el refugio en una fuente de ansiedad

El fenómeno climático de El Niño genera potentes marejadas e inundaciones en el litoral de California (REUTERS/Mike Blake)
El fenómeno climático de El Niño genera potentes marejadas e inundaciones en el litoral de California (REUTERS/Mike Blake)
Guardar

El refugio que Genevieve Beals buscó junto al mar después de escapar dos veces de los incendios forestales en Corona, California, quedó expuesto a olas que alcanzan la puerta de su vivienda alquilada en la península de Long Beach.

La residente se mudó hace 18 meses a la costa para alejarse de ese riesgo, pero ahora afronta inundaciones durante las pleamares y oleajes que golpean el paseo marítimo.

PUBLICIDAD

“Es como si estuviera otra vez en lo mismo”, afirmó Beals el lunes, en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times. Los incendios que obligaron a evacuar su condominio le dejaron síntomas leves de estrés postraumático.

Según relató Genevieve, el destello del sol sobre ventanas ubicadas en una ladera le provoca ansiedad y reactiva esos recuerdos.

Genevieve Beals se trasladó a la península de Long Beach para escapar de los incendios forestales de Corona (REUTERS/Mike Blake)
Genevieve Beals se trasladó a la península de Long Beach para escapar de los incendios forestales de Corona (REUTERS/Mike Blake)

Las olas avanzan por la calle frente al departamento que alquila Beals

El agua salada pasa frente a la puerta del departamento de Beals con las mareas altas. A pocos metros del inmueble, las olas rompen contra el paseo marítimo y lanzan espuma hasta una altura equivalente a tres pisos.

El sobrevuelo constante de helicópteros de canales de televisión completa el escenario que encontró en el lugar al que se trasladó en busca de calma.

PUBLICIDAD

La primera señal llegó en agosto, cuando una marea de sicigia, conocida en inglés como king tide, empujó grandes olas contra las casas situadas sobre el paseo.

Desde entonces, una secuencia de tormentas tropicales y huracanes envió trenes de oleaje hacia la costa de California, impulsados por las aguas inusualmente cálidas del Pacífico central y oriental durante El Niño.

Las playas orientadas al sur de Long Beach y Newport Beach recibieron los impactos más fuertes. El fenómeno climático se prolongaría al menos hasta febrero y sus efectos podrían persistir hasta la primavera, según informó el Los Angeles Times.

Los incendios en la montaña y el avance del mar alteran el valor de la vida costera en California (AP Foto/John Locher)
Los incendios en la montaña y el avance del mar alteran el valor de la vida costera en California (AP Foto/John Locher)

La ciudad de Long Beach avisó a los residentes que se esperan nuevas mareas de sicigia a finales de noviembre, durante diciembre —incluido el día de Navidad— y otra vez a finales de enero. “Nos vienen advirtiendo de esto desde hace años”, dijo Beals mientras otra ola golpeaba el paseo y salpicaba los balcones vecinos.

Long Beach había advertido que las inundaciones serían cada vez más frecuentes

En 2019, funcionarios municipales comunicaron a los vecinos de la península que podrían permanecer allí durante una o dos décadas más, siempre que aceptaran inundaciones importantes y cada vez más frecuentes.

También les indicaron que no debían esperar una solución de ingeniería ni financiamiento público que eliminara el riesgo.

Jerry Schubel, entonces presidente y director ejecutivo del Acuario del Pacífico, sostuvo que la única alternativa efectiva era “una retirada ordenada de la costa”.

La advertencia respondía a la amenaza del aumento del nivel del mar, que expone a este sector costero a mareas más altas y al impacto de los temporales.

Las evacuaciones previas causaron síntomas leves de estrés postraumático en la residente (REUTERS/Daniel Cole)
Las evacuaciones previas causaron síntomas leves de estrés postraumático en la residente (REUTERS/Daniel Cole)

Antes de comprar el condominio de Corona con su padre, Beals conocía el peligro de incendios forestales y aseguró que ambos evaluaron los riesgos.

Aun así, tuvo que dejar la vivienda en dos ocasiones cuando el fuego se acercó. La mudanza a la península parecía una salida de ese ciclo, hasta que el mar comenzó a irrumpir en el entorno de su nuevo hogar.

El vencimiento del contrato obliga a Beals a decidir si vuelve a mudarse

El contrato de alquiler de Beals está por vencerse y puede abandonar el departamento con un aviso de un mes. Sin embargo, no sabe adónde trasladarse. “¿A dónde iría?”, planteó ante el diario.

Para ella, las montañas expuestas al fuego y la costa afectada por el oleaje convirtieron dos paisajes emblemáticos de California en fuentes de incertidumbre.

Cuando el sol sale y la calle permanece seca, Beals todavía disfruta de vivir frente al mar. Pero las próximas mareas previstas volverán a poner a prueba el lugar que eligió como refugio tras los incendios.

Temas Relacionados

CaliforniaInundacionesEl NiñoEstados UnidosIncendiosLong BeachEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta máxima en el sur de California: los vientos Santa Ana llegan con riesgo de incendios y cortes masivos de luz

El Servicio Meteorológico emitió advertencias vigentes hasta el viernes mientras la compañía eléctrica regional evalúa dejar sin energía a casi un cuarto de millón de clientes en cinco condados

Alerta máxima en el sur de California: los vientos Santa Ana llegan con riesgo de incendios y cortes masivos de luz

Seis personas murieron, entre ellas un niño, tras la caída de una avioneta en un bosque de Wisconsin

Una aeronave Piper PA-46 cayó en una zona arbolada del condado de Sauk durante una tormenta eléctrica. No hubo sobrevivientes entre los cinco adultos y el menor que viajaban a bordo

Seis personas murieron, entre ellas un niño, tras la caída de una avioneta en un bosque de Wisconsin

Casi 1,5 millones de estafadores hicieron match en las app de citas: la firma dueña de Tinder y Hinge, bajo la lupa por fallas en los controles antiestafa

Una investigación expuso que la empresa dueña de las principales aplicaciones de citas del mundo ignoró durante años las fallas en sus herramientas de detección de fraude

Casi 1,5 millones de estafadores hicieron match en las app de citas: la firma dueña de Tinder y Hinge, bajo la lupa por fallas en los controles antiestafa

Hallan a un perro ahogado y atado a bloques de cemento en Miami: ofrecen recompensa de hasta USD 5.000 para atrapar al culpable

Las autoridades siguen pistas para identificar a los responsables del hallazgo, que se dio a conocer el 13 de octubre tras la difusión de un video en redes sociales.

Hallan a un perro ahogado y atado a bloques de cemento en Miami: ofrecen recompensa de hasta USD 5.000 para atrapar al culpable

Pasajeros alertaron sobre ruidos en la montaña rusa Goliath antes del accidente fatal: "Todos gritaban y quedaron traumatizados"

Una pareja que viajaba en la montaña rusa de Six Flags Over Georgia relató revisiones repetidas de los sistemas de seguridad antes de la caída que causó la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem

Pasajeros alertaron sobre ruidos en la montaña rusa Goliath antes del accidente fatal: "Todos gritaban y quedaron traumatizados"

TECNO

¿Es posible ver la película de las Guerreras K-Pop desde el celular y sin internet?

¿Es posible ver la película de las Guerreras K-Pop desde el celular y sin internet?

El menú escondido de WhatsApp para saber si alguien espía mis chats

“Este número de teléfono no puede usar WhatsApp”: qué hacer si aparece este error al abrir la app

Steam suma cuatro juegos gratis para PC con robos, puzles, simulación y combates

Un extécnico de Apple y Tesla pasó de crear vehículos eléctricos a robots industriales

ENTRETENIMIENTO

John Travolta le dedicó un mensaje a su esposa Kelly Preston en el día en que habría cumplido 64 años

John Travolta le dedicó un mensaje a su esposa Kelly Preston en el día en que habría cumplido 64 años

Sean ‘Diddy’ Combs habría terminado en el hospital tras una pelea: ¿quién lo atacó en prisión?

La única queja de Paul McCartney sobre las próximas películas de los Beatles: "¡No hagas esto!"

Cómo un poema del siglo XVII inspiró una de las canciones de The Beatles

Nick Reiner pide dinero para su defensa pero su ex fideicomisario dice que el fondo ya pagó más de 300 mil dólares

MUNDO

Zelensky restó importancia a la tensión con Trump tras el acuerdo con Putin sobre el combustible ruso

Zelensky restó importancia a la tensión con Trump tras el acuerdo con Putin sobre el combustible ruso

Emmanuel Macron exigió al Gobierno respuestas concretas a las demandas estudiantiles tras tres semanas de protestas en Francia

Alerta por transmisión comunitaria del ébola en el Congo: ya son más de 9.000 casos y superan las 4.300 muertes

El papa León XIV agradeció los mensajes de apoyo en una nota enviada desde el hospital Gemelli

La inteligencia artificial se incorpora al monitoreo de fauna en un área indígena del norte de Australia