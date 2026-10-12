Estados Unidos

YouTube desplaza a la televisión y lidera el consumo de noticias políticas en Estados Unidos

Un estudio de la Universidad de Syracuse revela que la plataforma de video es hoy la fuente individual más utilizada para informarse sobre política, con las redes sociales ganando terreno a los medios tradicionales

Vista trasera de una persona sentada en un sofá, sosteniendo un control remoto y mirando una televisión que muestra el logotipo de YouTube.
YouTube se consolidó como la fuente individual más utilizada para informarse sobre política en Estados Unidos con un 16,5 por ciento de preferencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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YouTube se consolidó como la plataforma individual más utilizada para informarse sobre política y elecciones en Estados Unidos, con un 16,5% de los usuarios que la eligen como fuente primaria, por encima de los canales de televisión abierta y cable (16,1%) y los sitios de noticias digitales e impresos (15,7%), según el primer informe del Centro para la Economía Creadora (CEC) de la Universidad de Syracuse.

El documento, primero de una serie mensual denominada Flash Reports, se apoya en una encuesta representativa aplicada a 1.001 adultos estadounidenses. Sus hallazgos describen un ecosistema informativo en plena reconfiguración: el 59% de los encuestados accede a noticias generales a través de redes sociales con frecuencia o siempre, y el 55% hace lo mismo para obtener información política. El patrón es más marcado entre los jóvenes, los adultos afroamericanos y quienes se identifican como republicanos.

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El informe es el primero de su tipo producido por el CEC, el primer centro académico del país dedicado al estudio interdisciplinario de la economía creadora, la investigación independiente y el apoyo a emprendimientos basados en creadores de contenido.

Una mano sostiene un teléfono móvil negro con la pantalla encendida. La pantalla muestra la hora y notificaciones de mensajes, likes, correo y noticias.
Las plataformas digitales en su conjunto representan el 60 por ciento del acceso a noticias frente al 32 por ciento de los medios tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales en conjunto duplican el alcance de los medios convencionales

Si bien YouTube lidera entre las plataformas individuales, los medios tradicionales no han desaparecido del mapa informativo. Al combinar televisión y portales de noticias, las fuentes convencionales casi duplican a YouTube en uso, con una diferencia de casi 2 a 1. Sin embargo, cuando se suman todas las redes sociales, la ventaja se invierte con claridad: las plataformas digitales alcanzan al 60% de los usuarios frente al 32% de los medios tradicionales.

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Esta brecha no es uniforme ni estática. El uso de redes sociales como fuente informativa corre parejo con la edad y la identidad política: los segmentos más jóvenes y los republicanos muestran una dependencia notablemente mayor de estas plataformas para mantenerse al tanto de la actualidad política y electoral. El informe no proyecta tendencias futuras, pero la magnitud de la diferencia entre grupos demográficos sugiere que el peso relativo de las plataformas digitales seguirá creciendo a medida que las generaciones más jóvenes ganen participación en el electorado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Centro para la Economía Creadora de la Universidad de Syracuse elaboró el informe a partir de una encuesta a 1.001 adultos estadounidenses - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 86% confía más en creadores que corrigen sus errores en público

En materia de credibilidad, el informe del CEC traza un panorama con matices significativos. El 61% de los estadounidenses confía en un creador de contenido independiente reconocido tanto como en un periodista profesional o en un medio establecido cuando se trata de temas políticos. El 67% de los encuestados considera que lo determinante es haber realizado el trabajo periodístico de campo, por encima de contar con credenciales formales en la disciplina.

El indicador de confianza más sólido de todo el estudio es la transparencia ante los errores. El 86% de los participantes afirmó que las correcciones públicas aumentan su confianza en los creadores independientes, la cifra más alta registrada en el relevamiento. La rendición de cuentas, en otras palabras, pesa más que el título o la afiliación institucional. Este hallazgo desafía la idea de que la credibilidad se construye exclusivamente a partir de la pertenencia a una organización periodística reconocida.

Un hombre adulto revisa su celular en la calle - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El 61 por ciento de los encuestados confía en un creador independiente al mismo nivel que en un periodista profesional de un medio establecido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Republicanos y demócratas buscan sus noticias en fuentes opuestas

La afiliación política estructura de manera profunda las preferencias informativas. Los republicanos otorgan mayor crédito a los creadores independientes, en tanto los demócratas inclinan su confianza hacia los periodistas profesionales y las grandes organizaciones de prensa. Los independientes se ubican en un punto intermedio entre ambos extremos, sin una inclinación clara hacia ninguno de los dos perfiles.

A pesar de estas divergencias, el 79% de los encuestados percibe una distinción clara entre un creador independiente y un periodista profesional. En cuanto a la confianza global, el 41% prefiere a los periodistas profesionales, el 35% se inclina por los creadores independientes y el 25% restante no expresa una preferencia definida.

El vínculo entre el consumo de noticias en redes y la credibilidad percibida de los creadores independientes es consistente a lo largo del informe: a mayor uso de plataformas digitales como fuente informativa, mayor confianza en esos perfiles. Esa correlación es débil para los periodistas convencionales y prácticamente inexistente para las grandes organizaciones de prensa. El CEC publicará un nuevo Flash Report de forma mensual, con el objetivo de monitorear de manera continua los cambios en la relación entre creadores, marcas y públicos en el entorno mediático actual.

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