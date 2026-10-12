Plazo final del IRS: lo que les pasa a los 20 millones de contribuyentes que no declaren antes del 15 de octubre

Cerca de 20 millones de contribuyentes en Estados Unidos tienen hasta el 15 de octubre para presentar su declaración de impuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hasta 20 millones de contribuyentes en Estados Unidos tienen hasta este jueves 15 de octubre para presentar sus declaraciones de impuestos federales del año fiscal 2025. Es la fecha límite para quienes solicitaron una prórroga en abril. Quienes no cumplan quedan expuestos a multas que pueden escalar al 25% del impuesto adeudado.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que el 15 de octubre es el tope de la extensión automática de seis meses concedida a través del Formulario 4868, según publicó la agencia en su sitio oficial.

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Según estadísticas del IRS, entre 19 y 20 millones de personas, cerca del 12% de todos los declarantes individuales del país, presentan ese formulario cada año para ganar tiempo adicional.

La prórroga cubre solo el trámite de presentación, no el pago

Un error frecuente entre quienes solicitaron la extensión es suponer que esta también postergaba su obligación de pago. No es así. Los impuestos adeudados debían abonarse antes del 15 de abril de 2026. Quienes no lo hicieron llevan acumulando desde esa fecha un recargo por pago tardío del 0,5% mensual sobre el saldo pendiente, más intereses.

Al vencimiento del 15 de octubre se suma la posibilidad de una segunda penalidad: la multa por presentación tardía, equivalente al 5% del impuesto no pagado por cada mes o fracción de mes de retraso, con un techo del 25%. Cuando ambas sanciones coinciden, la multa por no presentar se reduce en el monto correspondiente a la de no pagar, pero los cargos corren en paralelo.

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Pasados 60 días sin declarar, la penalidad mínima es de USD 525

La plataforma del IRS ofrece acuerdos de pago en cuotas para evitar las sanciones asociadas a la falta de presentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura de penalidades del IRS contempla un piso fijo para los casos más tardíos. Si un contribuyente no presenta su declaración antes del 14 de diciembre de 2026, 60 días después del vencimiento de la extensión, la multa mínima será de USD 525 o el 100% del impuesto adeudado, el monto que resulte menor. Ese umbral aplica a todas las declaraciones con vencimiento original posterior al 31 de diciembre de 2025.

El IRS señala que incluso los contribuyentes que no estén en condiciones de saldar por completo su deuda deben presentar la declaración antes de que venza el plazo y pagar el monto que puedan.

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La agencia ofrece planes para pagar en cuotas, también denominados acuerdos de pago en línea, con el fin de regularizar el saldo que quede pendiente. La solicitud de estos planes no exime del pago de intereses, aunque permite evitar la multa por no presentar la declaración.

Algunas zonas del país cuentan con plazos extendidos por desastres

Los contribuyentes ubicados en áreas declaradas en situación de desastre disponen de un plazo especial (REUTERS/Kent Nishimura)

El organismo mantiene un índice actualizado de áreas declaradas en situación de desastre que reciben plazos adicionales. Según el último registro disponible del IRS, ese listado incluye el condado de Hawái, el estado de Indiana, la tribu Oglala Sioux en Dakota del Sur y el estado de Washington, entre otras jurisdicciones. Los residentes y empresas de esas zonas con una prórroga válida tienen hasta el 1 de febrero de 2027 para presentar su declaración.

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Los ciudadanos estadounidenses y extranjeros residentes que viven y trabajan fuera de Estados Unidos y Puerto Rico reciben una extensión automática de dos meses, sin necesidad de solicitarla. Para quienes no estén incluidos en ninguna de esas categorías, el IRS fue explícito: el 15 de octubre es la fecha de cierre definitiva.

Opciones para presentar antes del vencimiento

El IRS pone a disposición de los contribuyentes que califiquen según sus ingresos el servicio gratuito Free File, que está disponible en el sitio oficial de la agencia. También se puede presentar la declaración de manera presencial en los centros de asistencia del organismo.

La agencia recomienda no esperar hasta el último momento para realizar el trámite, debido al volumen de transacciones que suele registrarse durante los días previos al cierre de cada temporada fiscal.

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