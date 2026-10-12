Estados Unidos

El mercado secreto de Palm Beach: mansiones de hasta USD 300 millones se venden fuera de los registros públicos

La escasez de viviendas disponibles impulsa acuerdos confidenciales en una localidad de apenas 9,8 kilómetros cuadrados, donde compradores y agentes compiten por acceder a oportunidades que rara vez llegan a una plataforma inmobiliaria

Una red de corredores comercializa en privado mansiones en Palm Beach con precios que alcanzan los USD 300 millones (REUTERS/Marco Bello)
Una red de corredores comercializa en privado mansiones en Palm Beach con precios que alcanzan los USD 300 millones (REUTERS/Marco Bello)
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En Palm Beach, una red de corredores comercializa de manera reservada mansiones valuadas entre USD 17 millones y USD 300 millones, un universo de viviendas que no aparece en los listados inmobiliarios de acceso habitual.

El mecanismo, conocido como mercado fuera de mercado, cobra relevancia ante la limitada oferta publicada en la isla de Florida, según Gary Pohrer, director ejecutivo de ventas de lujo de SERHANT.

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La discreción no significa que las operaciones queden necesariamente fuera de los registros oficiales de propiedad una vez concretadas.

La diferencia es que estas residencias no se publican en el sistema de listados múltiples (MLS), una base de datos compartida por agentes y agencias inmobiliarias para difundir propiedades en venta.

Que una casa esté fuera del MLS no implica que la compraventa quede fuera de los registros oficiales de propiedad cuando se concreta.

Las operaciones inmobiliarias concretadas fuera del sistema MLS quedan inscritas en los registros oficiales de propiedad (REUTERS/Marco Bello)
Las operaciones inmobiliarias concretadas fuera del sistema MLS quedan inscritas en los registros oficiales de propiedad (REUTERS/Marco Bello)

En estos casos, los dueños no colocan un cartel ni lanzan una campaña de venta: aceptan evaluar una oferta si alcanza el precio y las condiciones que pretenden.

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El 99 % de los agentes no sabe que esas propiedades están realmente disponibles”, afirmó Pohrer en declaraciones a Fox News Digital.

El ejecutivo prevé que la disponibilidad pública se mantenga acotada o disminuya durante 2027, mientras que la reserva de propiedades ofrecidas de forma privada también podría reducirse.

Solo 58 casas unifamiliares figuraban en el mercado abierto

La isla de Palm Beach tiene una superficie de 9,8 kilómetros cuadrados (3,8 millas cuadradas), unas 2.500 viviendas unifamiliares y una cifra similar de condominios.

Sin embargo, el MLS registraba alrededor de 58 casas unifamiliares activas cuando Pohrer describió el mercado al medio estadounidense.

Esa diferencia entre el inventario visible y las alternativas que se negocian de manera reservada explica el peso de los contactos personales entre corredores.

El sistema de listados múltiples contabilizaba solo 58 casas unifamiliares disponibles sobre un total de 2.500 viviendas en la isla (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
El sistema de listados múltiples contabilizaba solo 58 casas unifamiliares disponibles sobre un total de 2.500 viviendas en la isla (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Las opciones se achican con rapidez para los compradores que buscan frente al océano, una casa contemporánea lista para ocupar o una calle específica.

“Pasas de 10 opciones a cinco, a una y a ninguna; entonces depende de nosotros encontrar propiedades que puedan estar fuera del mercado”, sostuvo el directivo.

El circuito incluye inmuebles próximos a Mar-a-Lago y a Worth Avenue. Según Pohrer, sus propietarios suelen conservarlos fuera de las plataformas de difusión porque no tienen una decisión definitiva de vender.

El esquema les permite medir el interés y rechazar ofertas sin exponer públicamente la vivienda ni fijar un proceso formal de comercialización.

Los corredores negocian propiedades sin anuncios ni carteles de venta

La información sobre las casas circula mediante agendas de agentes, llamadas y conversaciones entre profesionales del sector.

Los dueños de inmuebles evitan los anuncios públicos para medir el interés de los compradores sin asumir un compromiso formal de venta (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
Los dueños de inmuebles evitan los anuncios públicos para medir el interés de los compradores sin asumir un compromiso formal de venta (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Pohrer dijo tener referencias de viviendas ofrecidas por USD 175 millones, USD 97 millones, USD 75 millones, USD 52 millones y USD 17 millones, además de otra cuyo precio se situaría en USD 195 millones. El rango más alto de la red privada, de acuerdo con la información difundida, alcanza los USD 300 millones.

También mencionó acuerdos cerrados fuera del MLS por USD 97,5 millones, USD 75 millones y USD 58 millones. Para el comprador, el acceso depende de contar con un representante que conozca qué propietarios considerarían una propuesta y a partir de qué valor. Para el vendedor, la negociación puede mantenerse limitada a un grupo reducido de potenciales interesados.

Este modelo incrementa la competencia entre los intermediarios cuando se conoce que un dueño podría desprenderse de una residencia.

Pohrer señaló que los agentes procuran obtener la representación de esos vendedores, ya que una sola transacción puede involucrar valores muy elevados.

Las tratativas, añadió, pueden prolongarse durante meses porque los propietarios no siempre están comprometidos con una venta inmediata.

Las ventas de agosto subieron de dos a diez en un año

El movimiento de la isla aumentó incluso durante los meses de menor actividad. En agosto de 2026 se cerraron 10 ventas de casas unifamiliares, frente a dos en agosto de 2025, de acuerdo con las cifras facilitadas por Pohrer. Agosto y septiembre suelen registrar menor presencia de propietarios estacionales, que se trasladan a destinos más frescos.

Las transacciones de viviendas unifamiliares en Palm Beach subieron de dos a diez operaciones entre agosto de 2025 y agosto de 2026 (REUTERS/Carlos Barria)
Las transacciones de viviendas unifamiliares en Palm Beach subieron de dos a diez operaciones entre agosto de 2025 y agosto de 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

Pohrer indicó que su equipo concretó cinco ventas que no habían ingresado al MLS; habitualmente, afirmó, septiembre registra cerca de una operación de esas características.

La percepción de escasez se profundizó porque durante el verano ingresaron pocas propiedades nuevas al mercado abierto.

En un segmento donde la ubicación y el estado de cada casa son determinantes, la falta de publicaciones amplía el valor estratégico de las ofertas privadas.

La carga fiscal desalienta a propietarios antiguos a vender

Para una parte de los compradores y vendedores de altos patrimonios, los movimientos de las tasas de interés de la Reserva Federal tienen una incidencia limitada. En cambio, la tributación inmobiliaria de Florida puede influir en la decisión de conservar una vivienda.

Los propietarios de larga data que califican para la exención de vivienda principal tienen límites a los aumentos anuales de la valuación fiscal.

Esa protección, en general, no se traslada al nuevo titular: tras una venta, el inmueble se revalúa con base en el precio de mercado.

Pohrer ilustró el efecto con una casa valuada en USD 70 millones. Según explicó, el comprador podría afrontar más de USD 1 millón anuales en impuestos a la propiedad, mientras que el dueño anterior pagaría USD 225.000. “Si sales, no puedes volver a entrar”, dijo al referirse a la pérdida de la protección fiscal.

El directivo considera que la oferta visible seguirá cerca de los niveles actuales o bajará en 2027. A la vez, advirtió que el inventario privado puede agotarse si los propietarios dispuestos a escuchar ofertas no encuentran otra vivienda en la isla a la que mudarse.

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