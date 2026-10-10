“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

Avengers: Endgame Encore acumuló 127.660.355 dólares en la taquilla mundial desde su reestreno en cines. (YouTube)

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“Avengers: Endgame Encore” recaudó USD 127.660.355 en la taquilla mundial desde su reestreno en cines, iniciado el 25 de septiembre de 2026. La reposición de la película de Marvel Studios acumuló USD 37.684.355 en Estados Unidos y USD 89.976.000 en los mercados internacionales, según Box Office Mojo.

El resultado internacional concentró el 70,5% de la recaudación global, mientras que el mercado doméstico aportó el 29,5%. La distribuidora Walt Disney Studios Motion Pictures lanzó la película en hasta 3.060 salas en Estados Unidos, donde obtuvo USD 26.106.643 durante su primer fin de semana, de acuerdo con Box Office Mojo.

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La nueva versión incorpora cuatro secuencias adicionales que enlazan la historia de la película de 2019 con Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026. Marvel Studios informó que el reestreno incluye material nuevo y que las funciones IMAX e Infinity Vision ofrecen contenido adicional.

¿Cuánto recaudó Avengers: Endgame Encore en la taquilla mundial?

La nueva exhibición de Avengers: Endgame alcanzó USD 127.660.355 en todo el mundo. La cifra corresponde al lanzamiento identificado como “2026 Re-release” en la base de datos de Box Office Mojo, que registra los resultados comerciales de esta reposición.

La taquilla internacional aportó USD 89.976.000, mientras que Estados Unidos sumó USD 37.684.355. Los ingresos de los mercados fuera de Estados Unidos superaron en más de USD 52 millones a los obtenidos en el mercado doméstico, según Box Office Mojo.

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El estreno de la reposición reunió USD 26.106.643. Ese resultado inicial equivale a cerca de una quinta parte de la recaudación mundial acumulada por la película hasta el último corte disponible, de acuerdo con los registros de Box Office Mojo.

La cifra se suma al recorrido comercial de Avengers: Endgame, que llegó por primera vez a los cines en 2019. La nueva edición conserva el metraje central de aquella producción e incorpora escenas ubicadas al final y durante los créditos, según Marvel Studios.

Los mercados internacionales aportaron el 70,5% de los ingresos globales de la reposición de Marvel Studios. (Captura de pantalla)

¿Cuánto recaudó Avengers: Endgame Encore en Estados Unidos?

Avengers: Endgame Encore acumuló USD 37.684.355 en Estados Unidos desde el 25 de septiembre. El resultado representó el 29,5% de los ingresos mundiales de la reposición, según Box Office Mojo.

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El relanzamiento debutó con USD 26.106.643 en el mercado doméstico. El monto de apertura concentró cerca del 69% de la recaudación estadounidense acumulada por la película hasta el último registro disponible, de acuerdo con cálculos elaborados a partir de los datos de Box Office Mojo.

La película alcanzó una distribución máxima de 3.060 salas en Estados Unidos. Box Office Mojo identifica a Walt Disney Studios Motion Pictures como la compañía responsable de la distribución de la reposición.

La exhibición doméstica coincidió con el regreso a los cines de una de las películas centrales de la llamada Saga del Infinito de Marvel. La nueva campaña incorporó material destinado a ampliar la transición narrativa hacia la próxima producción de los Vengadores, según Marvel Studios.

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¿Cuánto dinero recaudó Avengers: Endgame Encore en el mercado internacional?

Los mercados internacionales generaron USD 89.976.000 para Avengers: Endgame Encore. Ese monto representa el 70,5% de los USD 127,66 millones obtenidos en todo el mundo por el reestreno, según Box Office Mojo.

La taquilla fuera de Estados Unidos fue más de dos veces superior a la recaudación doméstica. Por cada dólar generado en Estados Unidos, la película ingresó alrededor de USD 2,39 en los territorios internacionales, de acuerdo con cálculos sobre los datos publicados por Box Office Mojo.

El resultado internacional fue el principal componente de la recaudación global del relanzamiento. La clasificación de Box Office Mojo reúne bajo esa categoría todos los ingresos obtenidos fuera del mercado doméstico.

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La reposición llegó a las salas siete años después del estreno original. El desempeño internacional permitió que la película superara los USD 127 millones en esta nueva etapa de exhibición, según Box Office Mojo.

Walt Disney Studios Motion Pictures distribuyó la película en un máximo de 3.060 salas en Estados Unidos. (Marvel Studios/Disney vía AP)

Cuánto dura Avengers: Endgame Encore y qué cambia frente a la película de 2019

Avengers: Endgame Encore tiene una duración cercana a tres horas y cinco minutos, alrededor de cuatro minutos más que la versión original de 2019. Los listados de exhibición asociados a AMC y Fandango establecieron una duración de 185 minutos para la reposición, de acuerdo con The Blog Timer.

El metraje cambia según el formato. La versión estándar dura 183 minutos y tres segundos, equivalente a tres horas y tres minutos, mientras que la edición Infinity Vision alcanza 186 minutos y 14 segundos, cerca de tres horas y seis minutos, según los registros de la British Board of Film Classification citados por Attractions Magazine.

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La versión de 2026 conserva la clasificación PG-13 y los géneros de acción, aventura y ciencia ficción que figuran en la ficha de Box Office Mojo. El sitio especializado estima en USD 356 millones el presupuesto de producción de Avengers: Endgame.

La modificación principal se concentra en el cierre. Anthony Russo, codirector de Avengers: Endgame y de Avengers: Doomsday, señaló que la reposición avanza “un momento” más allá del final de Steve Rogers y Peggy Carter. “Ahí es donde nace Doomsday”, afirmó en declaraciones difundidas por Marvel Studios.

Las cuatro escenas nuevas de Avengers: Endgame Encore que conectan con Doomsday

La primera incorporación extiende la escena final de Steve Rogers y Peggy Carter. Después del baile que cierra la versión original, una llamada a la puerta interrumpe el momento y presenta a Loki, según las descripciones de Mashable y The Times-Tribune.

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Las otras tres secuencias aparecen durante o después de los créditos. Una muestra a Bruce Banner en un refugio subterráneo antes de un encuentro con Doctor Doom, personaje que anuncia que llegó para buscarlo. La escena enlaza al científico con el nuevo antagonista de la próxima película, de acuerdo con Mashable.

Otra secuencia traslada la acción a la Autoridad de Variación Temporal, conocida como TVA por sus siglas en inglés. Allí, Mobius, Ouroboros y Casey observan una serie de colisiones entre universos, mientras el número de incidentes crece hasta alcanzar miles, según Mashable y Hindustan Times.

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La última escena recupera el sonido de un martillo sobre metal que acompañaba los créditos de la película original. En la reposición, las imágenes muestran a Doctor Doom mientras fabrica su máscara, de acuerdo con Mashable y The Times-Tribune.

Marvel Studios confirmó que Avengers: Endgame Encore incluye material exclusivo que prepara el camino hacia Avengers: Doomsday. El estudio también indicó que las funciones IMAX e Infinity Vision incorporan un adelanto adicional de la próxima entrega.

El director Anthony Russo señaló que el nuevo metraje avanza la historia para enlazar con Avengers: Doomsday. (Marvel Studios)

Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en Estados Unidos

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, según Marvel Studios. La fecha figura en la guía oficial que el estudio publicó para reunir películas y series relacionadas con la próxima producción de los Vengadores.

La selección de títulos incluye Avengers: Endgame, las películas de los X-Men, Loki, Shang-Chi, Spider-Man, Black Panther: Wakanda Forever, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thunderbolts y The Fantastic Four: First Steps, de acuerdo con Marvel Studios.

La reposición de Avengers: Endgame comenzó menos de tres meses antes del estreno de Doomsday. Con USD 127,66 millones acumulados hasta ahora, la película continúa en cartelera y su recaudación puede modificarse con los reportes diarios de las salas, según Box Office Mojo.