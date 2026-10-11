Estados Unidos

La última ejecución pública de Estados Unidos dejó 20.000 testigos y una ciudad avergonzada: así fue el ahorcamiento de 1936 que cambió la historia

Un verdugo ebrio, una sheriff que no quiso apretar la palanca y una multitud que festejó toda la noche. El caso que el Pentágono revivió

Una multitud de personas rodea una elevada estructura de madera con escaleras y plataforma en un espacio al aire libre
El debate que Estados Unidos creyó cerrado en 1936 volvió con una pantalla de por medio (AP)
Guardar

El Pentágono anunció que transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Hasan, el expsiquiatra del Ejército condenado por la masacre de Fort Hood en 2009, según confirmó NPR.

La decisión reabrió un debate que Estados Unidos creía cerrado desde hace casi un siglo: el del ajusticiamiento como espectáculo público.

PUBLICIDAD

La última vez que el país fue por ese camino, en el verano de 1936, lo que quedó no fue una lección de orden ni de justicia, sino una imagen que avergonzó a una ciudad durante generaciones.

Ese episodio ocurrió en Owensboro, Kentucky, y su protagonista fue Rainey Bethea. Su caso no es solo un dato histórico: es el único antecedente directo de lo que el Pentágono propone hoy, y la razón por la que Estados Unidos decidió, hace casi 90 años, que nunca más volvería a hacer algo así.

Condenado en 2013, su caso permaneció en silencio durante más de una década hasta que el Pentágono lo puso en el centro del debate (REUTERS/Bell County Sheriff's Office/Handout./File Photo)
Condenado en 2013, su caso permaneció en silencio durante más de una década hasta que el Pentágono lo puso en el centro del debate (REUTERS/Bell County Sheriff's Office/Handout./File Photo)

El crimen, el juicio y la condena

Bethea era un jornalero afroamericano de poco más de 20 años, huérfano, oriundo de Roanoke, Virginia.

En la madrugada del 7 de junio de 1936, ingresó a la vivienda de Lischia Edwards, una viuda de 70 años, en la ciudad de Owensboro. La violó, la estranguló y le robó varias joyas. Al irse, dejó olvidado su propio anillo de prisionero en la escena del crimen.

PUBLICIDAD

El jurado tardó cuatro minutos y medio en deliberar. Su defensa, tal como recogió NPR, no pronunció “ni una sola palabra” durante el juicio. Bethea fue condenado a morir en la horca. La fecha de ejecución la firmó el gobernador Albert B. “Happy” Chandler.

Fotografía en blanco y negro de un hombre joven sentado a una mesa con un plato de pastel, una cuchara y una cruz en el cuello
Su tumba en Owensboro no tiene nombre. Su caso, en cambio, nunca dejó de citarse cada vez que el país debate la pena de muerte (AP)

El caso llegó a la prensa nacional por una razón que poco tenía que ver con el crimen en sí: el sheriff del condado de Daviess era una mujer.

Florence Thompson había asumido el cargo apenas cuatro meses antes, tras la muerte repentina de su marido por neumonía. Como sheriff, le correspondía por ley ejecutar la condena.

La prensa de todo el país llegó a Owensboro con la expectativa de ver a una mujer colgar a un hombre.

Fotografía en blanco y negro de una mujer sentada junto a un escritorio hablando por un teléfono antiguo con papeles frente a ella
Asumió el cargo de sheriff por la muerte de su marido y terminó siendo la figura central de la ejecución más comentada del siglo XX en Estados Unidos (Daviess County Sheriff's Office)

La mañana del 14 de agosto de 1936

Thompson finalmente declinó accionar la palanca. Un ex policía de Louisville llamado Arthur Hash se ofreció a hacerlo de forma gratuita, con la condición de que su nombre no se hiciera público.

Hash llegó al lugar en estado de ebriedad, vestido de blanco. Fue él quien envió a Bethea a la muerte.

La tarde previa, el condenado había comido su última cena: pollo frito, costillas de cerdo, puré de papas, pepinos en escabeche, pan de maíz, tarta de limón y helado, tal como detalló el medio.

A las 5:32 de la mañana del día siguiente, con la horca ya montada frente al río, cayó por la trampilla. Los médicos certificaron su muerte 13 minutos después.

Hombre afroamericano esposado en el centro, flanqueado por dos agentes de policía con uniforme, sombrero en mano y armas en la cintura
Antes del amanecer, la horca ya estaba rodeada. Lo que ocurrió esa mañana en la orilla del río definió el límite de lo que Estados Unidos estaba dispuesto a tolerar (Daviess County Sheriff's Office)

Los titulares de los diarios de todo el país describieron la escena como un carnaval. Desde Chicago: “La muerte hace un feriado: 20.000 celebran un ahorcamiento”.

Desde Louisville: “‘¿Alguna vez viste un ahorcamiento?’ ‘Sí’, puede ahora jactarse cada uno en esta multitud de Kentucky”.

La revista Time escribió que “cada bar estaba lleno hasta las puertas” y que “forasteros bebidos recorrían la calle principal toda la noche”. Un hombre de 36 años murió en un accidente de tránsito mientras viajaba a Owensboro para presenciar el evento.

La propia Thompson, tal como recogió Time, confesó antes de la ejecución: “Supongo que pasaré el resto de mi vida olvidando esto, o intentándolo”. Su hijo James recordó décadas después que ella vivió con esa decisión hasta su muerte, en 1961.

Recorte de periódico histórico en blanco y negro con fotos de una gran multitud y retratos de asistentes en la parte inferior
Los corresponsales viajaron desde Chicago y Nueva York. Las palabras que eligieron para describir la escena no fueron las de una ejecución: fueron las de un espectáculo (Newspapers.com)

Las consecuencias y el debate que llega hasta hoy

Kentucky prohibió las ejecuciones públicas en 1938, aunque para entonces la mayoría de los estados ya había tomado esa misma decisión.

La diferencia es que Kentucky fue el último en hacerlo: en 1939 cerró formalmente ese capítulo a nivel estatal, siendo el rezagado del país.

Hubo un ahorcamiento semipúblico en Misuri en 1937, ante unos pocos cientos de personas, que pasó prácticamente inadvertido. Desde entonces, ninguna ejecución se realizó a la vista del público en Estados Unidos.

Michael Radelet, profesor emérito de la Universidad de Colorado Boulder y especialista en pena de muerte, explicó ante NPR que el fin de las ejecuciones públicas obedeció a dos razones: ya no se las consideraba un elemento disuasivo del crimen, y las autoridades temían que los episodios fallidos o espectaculares generaran rechazo a la pena capital.

“Es como deshacerse de la guillotina: cuando desaparece, desaparece”, dijo. “No hubo ninguna discusión seria sobre volver a traerla”.

Retrato de un hombre de cabello cano, anteojos y bigote, vestido con saco oscuro, camisa a rayas y corbata sobre un fondo azul
El especialista en pena de muerte lleva décadas estudiando por qué Estados Unidos decidió alejar las ejecuciones de la vista pública. El anuncio del Pentágono lo volvió a poner en escena (University of Colorado)

La autora Sonya Lea, cuyos abuelos presenciaron la ejecución de Bethea el 14 de agosto de 1936, describió el evento como un “linchamiento legal”. Sus abuelos eran adolescentes recién casados y estaban tan cerca de la horca que pudieron escuchar el cuello de Bethea quebrarse.

Lea supo de eso recién en 2002, cuando encontró el testimonio escrito de su abuela fallecida. Sus años de investigación sobre el tema, tal como declaró a la BBC, le enseñaron que muchos habitantes de Kentucky quedaron “atormentados” por aquella ejecución.

El anuncio del Pentágono reactivó el debate sobre ese antecedente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución de Hasan será transmitida en vivo por internet el próximo 3 de diciembre.

Su decisión de hacer pública la ejecución de Hasan no encontró respaldo ni en su propio partido. El vicepresidente dijo que no la mirará (US Air Force Staff Sgt. Madelyn Keech/Handout via REUTERS)
Su decisión de hacer pública la ejecución de Hasan no encontró respaldo ni en su propio partido. El vicepresidente dijo que no la mirará (US Air Force Staff Sgt. Madelyn Keech/Handout via REUTERS)

El caso más cercano a una ejecución con audiencia ampliada fue el de Timothy McVeigh, el autor del atentado de Oklahoma City, en 2001.

Su inyección letal se transmitió en circuito cerrado para 232 familiares de las víctimas reunidos en una sala. Nunca fue pública ni accesible para cualquier espectador.

Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, afirmó ante NPR que no existe “ningún reglamento ni precedente histórico” para algo así en Estados Unidos.

“Las ejecuciones públicas han sido típicamente llevadas a cabo en países autoritarios para infundir miedo en la población”, sostuvo.

Temas Relacionados

KentuckyPena De MuerteEstados UnidosEjecuciónCrimenJuicioCondenaEjército De Estados UnidosNidal HasanPentágonoAhorcamientoSheriffPete HegsethEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta en Hollywood: la participación de Estados Unidos en la producción global de cine se redujo a la mitad en 25 años

Una coalición de sindicatos del entretenimiento publicó un estudio que revela la magnitud de la fuga de rodajes al exterior y exige que el Congreso apruebe un incentivo fiscal federal antes de que concluya el año

Alerta en Hollywood: la participación de Estados Unidos en la producción global de cine se redujo a la mitad en 25 años

El huracán 'Isaías' pierde intensidad tras dejar cuatro muertos y fuertes inundaciones en el sureste de EEUU

El ciclón tocó tierra como categoría 2 cerca de Destin y avanzó dejando destrucción en el Panhandle de Florida y Alabama, antes de degradarse a ciclón post tropical

El huracán 'Isaías' pierde intensidad tras dejar cuatro muertos y fuertes inundaciones en el sureste de EEUU

Columbus Day 2026: qué estará cerrado el lunes 12 de octubre y qué servicios seguirán funcionando

El feriado federal suspende la atención en oficinas gubernamentales, tribunales y el correo ordinario en todo el país, mientras Miami, Los Ángeles y Nueva York aplican cierres adicionales según sus propias normativas locales

Columbus Day 2026: qué estará cerrado el lunes 12 de octubre y qué servicios seguirán funcionando

El asesino que aterrorizó San Francisco mató por última vez hace 57 años y nunca fue identificado

Cinco muertos, más de 2.500 sospechosos y un nombre en clave que todavía hoy genera escalofríos: el caso del Zodíaco sigue abierto medio siglo después del último disparo

El asesino que aterrorizó San Francisco mató por última vez hace 57 años y nunca fue identificado

Murciélago muerto da positivo para rabia y suma el segundo caso en un mismo condado en un mes

El animal fue hallado el 6 de octubre en Autumn Meadow Drive; días antes, otro ejemplar había dado positivo dentro de una vivienda en Snellville

Murciélago muerto da positivo para rabia y suma el segundo caso en un mismo condado en un mes

TECNO

Por qué el celular ya no funciona como el primer día: este es el problema que lo explica

Por qué el celular ya no funciona como el primer día: este es el problema que lo explica

Sin emuladores ni la nube: logran ejecutar GTA 4 de forma nativa en un teléfono Android

Starlink Estándar vs Starlink Mini: en qué se diferencia cada plan del internet satelital de Elon Musk

Xuper TV APK v7.2.6 Descarga Gratis (Oficial) 2026: la búsqueda que roba contraseñas y daña celulares

Así es como un archivo PDF roba dinero desde WhatsApp, Gmail y Outlook

ENTRETENIMIENTO

Ethan Hawke y la dura lección tras 'La sociedad de los poetas muertos': "No es así como se hace una película"

Ethan Hawke y la dura lección tras 'La sociedad de los poetas muertos': "No es así como se hace una película"

"Una buena película de terror tiene una lección, no solo debe asustar": Jessica Chastain reflexionó sobre el mensaje de "Other Mommy"

¿Fue Taylor Swift? Harry Styles y la novia que le cambió la vida durante sus años en One Direction

"No soy amigable con la IA": Nicolas Cage explicó por qué rechazó el acuerdo de Amazon para 'Spider-Noir'

Ben Affleck admite que Jennifer Garner siempre lo hace sentir "un poco corto" como padre

MUNDO

Un naufragio en la costa de Yibuti dejó al menos 109 migrantes muertos y más de 116 desaparecidos en el mar

Un naufragio en la costa de Yibuti dejó al menos 109 migrantes muertos y más de 116 desaparecidos en el mar

El brote de rabia en focas marinas suma más de 100 casos en Sudáfrica

Zelensky afirmó que está dispuesto a convocar a elecciones si Rusia se compromete a un alto el fuego de 60 días en Ucrania

Las praderas marinas de Australia se recuperaron tras ciclones e inundaciones, pero cambiaron sus comunidades de peces

Reemplazar a la abeja reina puede significar el fin de una colonia, según una revisión científica