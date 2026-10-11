Cuánto cuesta cumplir el ‘sueño americano’ en Estados Unidos: vivienda, hijos, universidad y retiro superan los USD 5,3 millones

Adquirir una vivienda y mantener dos vehículos representan más de USD 2,4 millones a lo largo de una vida, constituyendo los gastos más pesados dentro de la estimación del sueño americano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cumplir el sueño americano —comprar una casa, criar a dos hijos, pagar su universidad, mantener dos autos y llegar al retiro— demandaría USD 5,3 millones a lo largo de una vida en Estados Unidos, según una estimación de Investopedia publicada el 7 de octubre.

El cálculo para 2026 creció 4,1 % frente a la referencia equivalente de 2025, por encima del aumento nominal de 3,1 % de los salarios del sector privado.

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La cifra reúne ocho metas asociadas a un hogar tradicional y no equivale a una suma que todas las familias deban tener disponible ni a una definición única de bienestar económico.

Se trata de una proyección basada en promedios nacionales, con gastos que pueden cambiar de forma marcada según el estado, la ciudad, el tamaño del hogar, los ingresos y las decisiones de consumo.

La estimación contempla una vivienda, dos vehículos nuevos, la crianza y educación universitaria de dos hijos, 20 años de jubilación, atención médica, vacaciones anuales, mascotas y una boda.

Alcanzar las ocho metas financieras de un hogar tradicional en EE. UU. demandaría USD 5,3 millones, una cifra que supera en USD 1,2 millones los ingresos proyectados de un trabajador con título universitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto responde así al interrogante central del cálculo: la vivienda, los automóviles y el retiro concentran cerca del 70 % de los USD 5,3 millones.

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Una casa durante 30 años es el gasto individual más alto

Comprar una vivienda representa USD 1,28 millones, el componente más costoso de la proyección.

La proyección incorpora los costos de adquirir y sostener una vivienda durante un período de 30 años. No obstante, los parámetros detallados del financiamiento —como el valor de la propiedad, el anticipo, la tasa hipotecaria y su desglose— deben leerse como referencias del modelo y no como valores verificables para cada hogar.

Además del financiamiento, la estimación considera gastos recurrentes asociados a la propiedad, entre ellos impuestos, seguros, mantenimiento y servicios públicos. No incluye expensas de asociaciones de propietarios ni seguro hipotecario privado.

Por eso, el valor de publicación de una casa explica solo una parte del desembolso total. Los promedios nacionales empleados por Investopedia tampoco reflejan las diferencias entre mercados: vivienda, impuestos, cuidado infantil y educación pueden resultar más caros en zonas como Nueva York o Nueva Jersey que en otras partes de Estados Unidos.

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El modelo de Investopedia contempla gastos desde la crianza y educación de dos hijos hasta 20 años de jubilación en pareja, marcando un proyecto integral de vida a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos autos nuevos y 20 años de retiro agregan más de USD 2,4 millones

Mantener dos vehículos nuevos, reemplazados cada diez años entre los 22 y los 75 años, supondría USD 1.205.627.

El cálculo incluye financiación, combustible, mantenimiento, seguro con cobertura total, registro e impuestos, aunque no resta el precio de reventa de los vehículos usados.

El retiro aparece casi al mismo nivel, con USD 1.205.119 para un matrimonio que ya terminó de pagar su vivienda y pasa 20 años jubilado.

Esta partida excluye ganancias de inversiones, beneficios del Seguro Social e impuestos aplicables a los retiros, variables que pueden alterar el resultado para cada familia.

La metodología muestra que las decisiones sobre vivienda y transporte tienen un peso decisivo en el costo final. Adquirir una propiedad de menor valor, conservar los autos durante más tiempo, optar por vehículos usados o reducir la cantidad de automóviles cambia de manera considerable la proyección del hogar.

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Criar dos hijos y pagar cuatro años de universidad pública estatal para cada uno requiere casi USD 954.000, siendo el rubro que más se encareció en la estimación de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Criar y formar a dos hijos requiere casi USD 954.000

La crianza de dos hijos hasta los 17 años y cuatro años de universidad pública estatal para cada uno totalizan USD 953.763, frente a los USD 876.092 de la estimación comparable de 2025. Fue el rubro que más aumentó en un año, impulsado por el encarecimiento del cuidado infantil y la educación superior.

La crianza concentra USD 707.343, mientras que la universidad añade USD 246.420 antes de becas, ayudas financieras u otros descuentos.

El análisis citó datos de Child Care Aware of America, según los cuales la atención en centros de cuidado infantil superó los USD 13.000 anuales por niño en 2025.

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La asistencia universitaria utilizada en el modelo corresponde a instituciones públicas estatales. La elección de una universidad privada, el acceso a becas o el hecho de que los hijos estudien cerca de su hogar pueden modificar de manera sustancial el gasto educativo incluido en el sueño americano.

Financiar 20 años de jubilación para un matrimonio que ya pagó su propiedad representa un desembolso cercano a USD 1,2 millones dentro de la proyección de Investopedia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud, vacaciones, mascotas y boda completan el cálculo

Los otros cuatro rubros suman poco menos de USD 680.000. La atención médica a lo largo de la vida adulta representa USD 413.271; las vacaciones anuales, USD 186.999; mantener un perro y un gato, USD 40.772; y una boda junto con el anillo, USD 38.800.

Emily Hartman, gerente general de Allianz Partners USA, afirmó que los viajes figuran entre las prioridades de los estadounidenses al elaborar sus presupuestos y planes financieros.

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Esther Lee, directora editorial de The Knot, señaló que las parejas mantienen la prioridad de celebrar sus bodas aun en contextos económicos adversos.

El cálculo supera los ingresos proyectados de un trabajador con título universitario

Para contrastar estos gastos, Investopedia estimó que un trabajador de tiempo completo con licenciatura percibiría una mediana cercana a USD 3,6 millones entre los 25 y los 64 años, antes de impuestos.

Si se agregan 20 años del beneficio mensual promedio del Seguro Social usado en el modelo, el total asciende a alrededor de USD 4,1 millones.

Mantener dos automóviles nuevos y reemplazarlos cada diez años a lo largo de la vida adulta suma USD 1,2 millones entre financiamiento, combustible, seguros y mantenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia frente a los USD 5,3 millones asciende a cerca de USD 1,2 millones. La comparación tiene un límite importante: enfrenta los ingresos laborales de una persona con una canasta de gastos que, en varios apartados, corresponde a una pareja o a un hogar con dos hijos.

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El Buró de Estadísticas Laborales informó que los salarios privados aumentaron 3,1 % en términos nominales en los 12 meses terminados en junio, aunque cayeron 0,4 % una vez descontada la inflación.

En ese contexto, una encuesta de Gallup realizada a más de 6.300 adultos indicó que el 69 % cree que alcanzará personalmente el sueño americano, cuatro puntos porcentuales menos que en 2024.