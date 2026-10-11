Las solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron ligeramente por cuarta semana consecutiva

Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en Estados Unidos bajaron a 197.000 durante la primera semana de octubre (REUTERS/Jonathan Drake)

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Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en Estados Unidos cayeron a 197.000 en la semana que concluyó el 3 de octubre, según informó el Departamento de Trabajo el jueves. La cifra representa una baja de 2.000 respecto a la semana anterior, cuyo nivel fue revisado al alza desde 197.000 hasta 199.000.

El promedio móvil de cuatro semanas, que atenúa la volatilidad semanal, se ubicó en 198.000, una reducción de 2.500 respecto al promedio previo revisado, según detalló Associated Press.

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Es la cuarta semana consecutiva en que las solicitudes se mantienen por debajo de las 200.000 unidades, un nivel que no se registraba de forma sostenida desde la década de 1960, de acuerdo con Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

Según los datos publicados por el Departamento de Trabajo, el promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes de desempleo se ubicó en 198.000 (REUTERS/Andrew Kelly)

Los despidos siguen bajos, pero la contratación no repunta

El dato refleja una dinámica particular del mercado laboral: las empresas retienen a su personal con firmeza, pero la creación de nuevos puestos avanza con lentitud.

Este escenario, descrito como un mercado de “bajas contrataciones y bajos despidos”, convive con una tasa de desempleo del 4,2% registrada en septiembre, que si bien es reducida, marcó un incremento de un décimo respecto al mes anterior.

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La economía estadounidense generó apenas 29.000 empleos en septiembre, frente a los 133.000 de agosto y por debajo de las estimaciones de los analistas.

Sin embargo, factores estructurales como la desaceleración del crecimiento poblacional y la caída en los flujos migratorios reducen la cantidad de puestos que el mercado necesita crear mensualmente para mantener estable la tasa de desempleo.

La economía estadounidense generó 29.000 empleos en septiembre, una cifra inferior a los datos registrados en agosto (REUTERS/Andrew Nelles)

Quienes buscan empleo tardan más en encontrarlo

El panorama es más complejo para quienes ya están fuera del mercado laboral. La cantidad de personas desempleadas por más de seis meses alcanzó un máximo de cinco años, según señaló Long en declaraciones recogidas por AP.

El dato contrasta con la solidez que muestran los indicadores de despidos y pone de relieve una brecha entre la estabilidad del empleo existente y las dificultades de reinserción.

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La tasa de desempleo asegurado ajustada por estacionalidad se mantuvo en 1,1% durante la semana que finalizó el 26 de septiembre. El número de personas que cobran beneficios de manera continua ascendió a 1.716.000, un incremento de 17.000 respecto a la semana previa revisada.

El número de personas desempleadas por más de seis meses alcanzó un punto máximo de cinco años en Estados Unidos (AP Foto/Marta Lavandier)

El comportamiento varía significativamente según el estado

A nivel subnacional, los datos sin ajuste estacional muestran diferencias marcadas. Las mayores tasas de desempleo asegurado en la semana que concluyó el 19 de septiembre correspondieron a Nueva Jersey (2,0%), Washington (1,8%), California (1,7%), Massachusetts (1,7%) y Puerto Rico (1,7%).

En cuanto a las solicitudes iniciales sin ajustar para la semana cerrada el 26 de septiembre, Míchigan registró el mayor aumento (+739), seguido de Nevada (+167) y Maryland (+105). En sentido opuesto, Hawái anotó la reducción más pronunciada (-1.172), seguida de Nueva York (-819) e Illinois (-625).

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El total de solicitudes iniciales sin ajuste estacional sumó 170.333 en la semana que terminó el 3 de octubre, un alza de 11.994 unidades (7,6%) frente a la semana anterior.

Los factores estacionales proyectaban un incremento de 13.725 solicitudes (8,7%), lo que indica que el incremento efectivo fue inferior al esperado. En la semana comparable de 2025, las solicitudes ascendían a 207.124.

La caída en los flujos migratorios y el menor crecimiento poblacional reducen la demanda de nuevos puestos de trabajo (REUTERS/Mike Blake)

Los exempleados federales y veteranos también presentaron solicitudes

Entre los solicitantes por categorías específicas, los ex empleados civiles del gobierno federal presentaron 395 solicitudes iniciales en la semana que finalizó el 26 de septiembre, 26 más que la semana anterior. Los veteranos recién dados de baja sumaron 426 solicitudes, un aumento de 47.

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En cuanto a las semanas continuas reclamadas en todos los programas para la semana cerrada el 19 de septiembre, el total fue de 1.520.055, una caída de 47.372 respecto a la semana previa. Un año atrás, ese número era de 1.727.793 y ningún estado activó el programa de Beneficios Extendidos durante este período.