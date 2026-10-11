El éxodo de la generación Z: California perdió 58.109 jóvenes y casi 20.000 se mudaron a Texas

Jóvenes adultos de la generación Z empacan sus pertenencias antes de iniciar un traslado interestatal en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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California registró en 2024 la mayor pérdida neta interestatal de adultos de la generación Z en Estados Unidos, con 58.109 residentes menos, según un análisis de LendingTree basado en datos de la Oficina del Censo.

La salida bruta fue mucho mayor: 186.827 jóvenes adultos dejaron el estado y 128.718 llegaron desde otros estados o desde el Distrito de Columbia.

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Texas fue el destino más elegido por quienes se mudaron desde California: 19.287 adultos de la generación Z realizaron ese trayecto.

Sin embargo, esa cifra describe el flujo entre ambos estados y no equivale por sí sola al saldo migratorio de Texas ni explica íntegramente la pérdida neta californiana.

En el sentido contrario, 13.362 jóvenes se trasladaron de Texas a California, por lo que el intercambio dejó una ganancia neta de 5.925 personas para Texas.

Casi uno de cada cuatro adultos de la generación Z cambió de estado en 2024, según datos de la Oficina del Censo analizados por LendingTree (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio examina las mudanzas entre estados y hacia o desde el Distrito de Columbia durante 2024, el último año disponible.

Para el análisis, LendingTree definió como generación Z a los residentes de 18 años o más incluidos en la información de la Oficina del Censo.

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Casi uno de cada cuatro adultos de la generación Z cambió de estado

Unos 10,7 millones de los 44,6 millones de adultos de la generación Z, el 23,9 %, se mudaron a otro estado o al Distrito de Columbia en 2024. La proporción superó a la de los milénials, con 14 %, la generación X, con 7,2 %, y los baby boomers, con 5,2 %.

La comparación muestra una movilidad especialmente alta entre los adultos jóvenes, una etapa que suele coincidir con el inicio de estudios universitarios, el ingreso al mercado laboral o la búsqueda de una vivienda independiente.

Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor de LendingTree, señaló a Fox Business que la generación Z cuenta con más margen para trasladarse que cohortes de mayor edad.

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En 2024, California registró la mayor pérdida neta de adultos de la Generación Z en Estados Unidos, con miles de jóvenes trasladándose hacia estados como Texas en busca de oportunidades y menor costo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carolina del Sur obtuvo la mayor ganancia neta, mientras California lideró las pérdidas

Carolina del Sur encabezó los saldos positivos: recibió a 60.223 adultos de la generación Z procedentes de otros estados y perdió a 37.380, una ganancia neta de 22.843 residentes. Le siguió Misuri, con 14.063.

El Distrito de Columbia, Tennessee, Arizona, Washington y Texas también registraron aumentos netos de al menos 10.000 personas de esa generación.

Texas sumó un saldo neto total de 10.720 adultos de la generación Z al considerar todos sus intercambios interestatales, no solo los realizados con California.

El estado recibió 190.395 jóvenes de otros puntos del país y perdió 179.675, de acuerdo con las estimaciones del informe.

Del otro lado, California quedó primera entre las pérdidas netas, por delante de Nueva Jersey, con 37.556 residentes menos, e Illinois, con 20.031.

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Aun así, California fue el segundo estado que más adultos de la generación Z recibió en términos brutos, detrás de Texas; la diferencia fue que sus salidas superaron ampliamente sus llegadas.

California registró la mayor pérdida neta de jóvenes en 2024, con más de 186.000 salidas hacia otros destinos del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asequibilidad se combina con empleo, vínculos y condiciones locales

El costo de vida puede incidir en estas decisiones, en especial en la búsqueda de vivienda y empleo, aunque los datos no muestran una explicación única.

Schulz sostuvo que la asequibilidad influyó en parte de los traslados, pero advirtió que cada cambio de residencia también depende de la cercanía de la familia, las redes de apoyo, los impuestos, las oportunidades laborales, la oferta cultural y el clima.

El analista citó como ejemplos los intercambios en torno a Charlotte, entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, y los movimientos entre Nueva York y Nueva Jersey.

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Esos corredores, conectados por mercados laborales y áreas metropolitanas compartidas, concentran parte de los cambios de domicilio sin que necesariamente impliquen un traslado a una región distante.

Antes de una mudanza interestatal, Schulz recomendó comparar los costos de vivienda, la carga tributaria, el mercado de trabajo y las condiciones de vida del destino.

El informe de LendingTree se basa en las estimaciones más recientes de movilidad geográfica de la Oficina del Censo para 2024.