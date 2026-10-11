“No me importa ir a la cárcel”: revelan el video del niño de 6 años que disparó a su maestra en Virginia en 2023

Las imágenes de la cámara corporal de la Policía registraron lo ocurrido el 6 de enero de 2023 en la escuela primaria Richneck, en Newport News. El menor, de seis años, afirmó que había tomado el arma de su madre. La docente Abigail Zwerner sobrevivió al ataque (News 4 WOAI San Antonio).

Guardar

Las imágenes de la cámara corporal policial, que permanecían bajo reserva tras el ataque de 2023 en el que un alumno de seis años disparó contra su maestra en la escuela Richneck de Newport News, Virginia, fueron reveladas. En el registro, el niño insultó y amenazó a los agentes, mientras otro integrante del personal escolar lo sostenía dentro del aula.

La grabación, con el rostro del niño desenfocado para preservar su identidad, fue desclasificada por orden judicial. Hasta entonces había permanecido bajo reserva como prueba en el juicio civil que la maestra Abigail Zwerner inició tras sobrevivir al disparo contra la exsubdirectora de la escuela, Ebony Parker.

PUBLICIDAD

Parker fue acusada de ignorar reiteradas advertencias de que el estudiante tenía un arma horas antes del ataque. El video fue presentado ante el jurado, aunque no se había hecho público.

Este año, un juez desestimó los ocho cargos de negligencia infantil contra la exsubdirectora al concluir que su conducta no configuraba un delito de acuerdo con la legislación de Virginia, precisaron NBC News y ABC7.

La maestra Abigail Zwerner sobrevivió al ataque ocurrido en enero de 2023 (Captura de video: ABC 13).

El niño dijo que tomó el arma de su madre y desafió a los policías

Cuando los agentes ingresaron al aula y preguntaron dónde estaba el arma, la especialista en lectura Amy Kovac, que sujetaba al niño, señaló el suelo. “El arma está ahí. Acaba de admitir que tenía una”, les dijo.

PUBLICIDAD

La maestra también informó a los policías que previamente había alertado a la subdirectora sobre una amenaza y que el niño asistía a la escuela con un horario especial: “Esta es su primera semana sin que su madre vaya a la escuela con él”.

Kovac le preguntó al alumno si se había lastimado y si estaba bien. Tras revisar sus manos, les manifestó a los oficiales que tenía residuos de pólvora en ellas. Entonces, le pidieron que no las tocara.

Durante el operativo, el niño insultó a los policías y a Kovac. Ante la conducta del menor, la especialista lo reprendió: “No es así como nos hablamos unos a otros”. El menor respondió con nuevos insultos.

PUBLICIDAD

En un momento, el menor señaló que el arma pertenecía a su madre: “Mi mamá la tenía; se la robé a mi mamá”.

Por consiguiente, el niño continuó enfrentándose reiteradamente a los agentes con frases como “si quieres pelear conmigo, ven a buscarme”. Luego les gritó: “No me importa si llaman refuerzos. No me importa ir a la cárcel”.

La maestra intentó calmarlo para que dejara de insultar y le expresó: “Sabemos que conoces ese lenguaje y sabes que no es apropiado. La señora Kovac no está contenta con eso”.

Ante la persistente alteración del menor, un oficial finalmente lo apartó de Kovac y lo condujo fuera del aula.

Una orden judicial permitió la desclasificación del video con el rostro del niño difuminado para proteger su identidad (Captura de video: News 4 WOAI San Antonio).

Zwerner recibió USD 10 millones y la madre del niño fue condenada

Zwerner le leía cuentos a sus alumnos cuando un disparo le atravesó una mano y dejó un fragmento de bala alojado en su pecho. Durante el juicio civil, un médico declaró que retirarlo supondría un riesgo mayor que dejarlo en su lugar. La exdocente fue sometida a seis cirugías y ya no trabaja como maestra, reportó People.

PUBLICIDAD

En noviembre de 2025, un jurado concedió a Zwerner una indemnización de USD 10 millones, más intereses, en su demanda contra Parker.

El veredicto concluyó que la exsubdirectora incurrió en negligencia grave al no actuar ante los avisos de que el alumno podía portar un arma en su mochila y que el incidente podría haberse evitado, según NBC News.

La madre del menor, Deja Taylor, recibió en 2023 una condena de dos años de prisión por negligencia infantil y otra de 21 meses por un cargo federal relacionado con armas. Fue liberada en mayo. De acuerdo con People, el niño vive con su bisabuelo y asiste a otra escuela.

PUBLICIDAD