Un agente de policía de Filadelfia murió y otro recibió 12 disparos en un tiroteo

El policía Shane Seiber falleció tras recibir tres disparos durante una emboscada en el oeste de Filadelfia. (Captura de video: CBS News Philadelphia)

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Un policía de Filadelfia murió y otro resultó herido tras ser emboscados mientras respondían, durante la madrugada de este sábado, a un reporte sobre un hombre armado en el oeste de la ciudad. El sospechoso también abrió fuego contra los agentes que acudieron como refuerzo antes de ser detenido.

El policía fallecido fue identificado como Shane Seiber, de 40 años, quien contaba con una década de servicio en el Departamento de Policía de Filadelfia. Durante el tiroteo, recibió tres disparos.

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El agente murió horas después en el Penn Presbyterian Medical Center, donde pudo estar acompañado por su esposa y otros familiares, según explicó el comisionado policial Kevin J. Bethel en declaraciones recogidas por The New York Times.

El segundo oficial, de 33 años, recibió 12 disparos. Su identidad no fue divulgada. Bethel indicó que permanece estable, aunque advirtió que “aún no está fuera de peligro”.

El comisionado de Policía de Filadelfia, Kevin Bethel, confirmó la muerte de uno de los agentes atacados y señaló que el otro permanecía hospitalizado tras recibir 12 disparos (Captura de video: LiveNOW FOX).

El sospechoso disparó contra los refuerzos antes de ser arrestado

La policía recibió, a las 00:22, un reporte sobre un hombre armado en el porche de una vivienda de la cuadra 100 de North 52nd Street, en el oeste de Filadelfia. Dos agentes llegaron al lugar poco más de media hora después y, al subir al porche, fueron recibidos con lo que Bethel describió como “un tiroteo intenso”.

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Tras el ataque inicial, los agentes fueron trasladados al hospital para ser operados. Posteriormente, otros policías y miembros del equipo SWAT se desplazaron a la zona, informó CBS News Philadelphia.

El sospechoso huyó y abrió fuego contra los agentes en un callejón cercano. Más tarde, trepó a un árbol, donde fue localizado y detenido por equipos tácticos.

El sospechoso disparó contra los refuerzos tácticos y se ocultó en un árbol antes de su arresto (Captura de video: CBS News Philadelphia).

El detenido, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades, quedó bajo custodia mientras la fiscalía evalúa los cargos. Fuentes anónimas consultadas por The Philadelphia Inquirer identificaron al presunto autor de los disparos como Eric Lewis, empleado del Departamento de Aguas de Filadelfia.

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El legislador estatal de Pensilvania Amen Brown, residente a pocas cuadras del lugar del tiroteo, aseguró que el sospechoso permaneció oculto en un árbol durante varias horas. Además, señaló que cuenta con un amplio historial delictivo.

En el lugar, los investigadores incautaron dos pistolas y una escopeta. Una de las armas había sido arrebatada a uno de los agentes heridos durante el ataque, precisó The New York Times.

Pensilvania ordenó banderas a media asta en honor a Seiber

Durante esta mañana, decenas de agentes, bomberos y miembros de los servicios de emergencia de Filadelfia se congregaron frente al hospital para rendir homenaje al policía fallecido.

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Según fuentes policiales consultadas por CBS News Philadelphia, Seiber había completado recientemente el entrenamiento del equipo SWAT y aspiraba a ser transferido a esa unidad. Era padre de un niño de 7 años y una niña de 3. “Luchó valientemente, pero hoy perdió la vida”, lamentó Bethel.

Agentes de Policía, bomberos y trabajadores de emergencias se reunieron frente al hospital donde fueron atendidos los dos policías atacados (Captura de video: LiveNOW FOX).

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, pidió a las autoridades estatales que evalúen ampliar las normas de internación involuntaria para incluir los trastornos por consumo de sustancias y otros problemas mentales o conductuales que puedan comprometer la seguridad pública.

Por su parte, el senador John Fetterman afirmó que el tiroteo fue “un crudo recordatorio del peligroso trabajo que realizan nuestras fuerzas del orden para mantenernos a salvo”.

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Asimismo, el gobernador Josh Shapiro expresó en redes sociales que se perdió a “uno de los mejores de Pensilvania” y ordenó que las banderas de Estados Unidos y Pensilvania ondeen a media asta en honor a Seiber.