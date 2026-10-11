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Llegaría el fin de las consolas PlayStation y Xbox: tuvieron la peor caída en ventas desde los años 80

Tanto PS5 como Xbox Series X|S subieron su precio y actualmente cuestan más que en su lanzamiento

PlayStation 6 y la nueva Xbox tardarían en salir al mercado por el precio de las RAM.
La consultora Circana reportó que las ventas de consolas PlayStation y Xbox atraviesan su peor nivel comercial en Estados Unidos en cuatro décadas. (Foto: Sony y Microsoft)
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PlayStation y Xbox atraviesan su peor momento comercial en Estados Unidos en más de cuatro décadas. Un informe de la consultora Circana confirma que las ventas de ambas consolas se desploman mientras sus precios tocan máximos históricos, una combinación que invierte la lógica habitual de la industria: con el paso de los años, el hardware suele abaratarse, no encarecerse.

La situación llega en un momento sensible para el sector. Grand Theft Auto 6, uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años, se acerca mientras muchos jugadores no logran acceder a una consola nueva por su costo o por la escasez de unidades en tiendas. Creando tensión por el futuro de esta industria.

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Cómo las ventas de consolas se desploman a mínimos históricos

Los números de agosto de 2026 marcan un punto de quiebre. Las unidades de Xbox cayeron 31% interanual, su peor resultado para ese mes desde 2020. PlayStation retrocedió 11%, su registro más bajo de agosto desde 2013. Nintendo tampoco escapó a la tendencia y bajó 15%.

En el acumulado del año hasta agosto, las caídas son todavía mayores: 33% para Xbox y 25% para PlayStation. Según Circana, las ventas de hardware de Xbox en Estados Unidos están en su mínimo histórico, mientras que las de PlayStation no eran tan bajas desde 2013, meses antes del lanzamiento de la PS4.

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Las unidades vendidas de Xbox cayeron un 31 por ciento interanual en agosto de 2026, mientras que las de PlayStation retrocedieron un 11 por ciento. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)
Las unidades vendidas de Xbox cayeron un 31 por ciento interanual en agosto de 2026, mientras que las de PlayStation retrocedieron un 11 por ciento. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

El fenómeno no se limita a Estados Unidos. En el Reino Unido, el mercado de consolas cayó 14,4% interanual hacia fines de julio, con la PS5 desplomándose 32% y Xbox Series S/X subiendo apenas 3,1%. En territorio estadounidense, julio de 2026 fue el peor mes para el sector desde 2020, cuando la pandemia había dejado a las consolas casi sin stock.

Por qué la memoria está generando esta crisis

Mat Piscatella, analista de Circana, sostiene que el mercado de consolas en Estados Unidos no vivía una posición tan crítica “desde principios de los 80”. El precio promedio pagado por una Xbox nueva hasta agosto de 2026 fue de 529 dólares, un 26% más que el año anterior. En PlayStation, el promedio llegó a 597 dólares, un 20% por encima de 2025: ambas cifras son máximos históricos para las marcas en ese mercado.

Los aumentos responden en gran parte a la escasez de componentes de memoria. El crecimiento de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial elevó la demanda de memorias especializadas, lo que llevó a fabricantes como Samsung, SK Hynix y Micron a destinar mayor capacidad productiva a esos componentes de alto rendimiento. Eso encarece la fabricación de productos de consumo, entre ellos las consolas.

El impacto se refleja en los precios de lista. La Xbox Series X cuesta actualmente 799,99 dólares, unos 300 dólares más que en su lanzamiento. La PlayStation 5 estándar pasó de 499 a 549,99 dólares en agosto de 2025 y volvió a subir 100 dólares en abril de 2026, hasta 649,99 dólares. Nintendo Switch 2 también sumó 50 dólares en septiembre de 2026.

El precio promedio pagado por las consolas Xbox y PlayStation en Estados Unidos alcanzó récords históricos de 529 y 597 dólares respectivamente. (PLAYSTATION)
El precio promedio pagado por las consolas Xbox y PlayStation en Estados Unidos alcanzó récords históricos de 529 y 597 dólares respectivamente. (PLAYSTATION)

Para la industria del desarrollo, la crisis de componentes tiene otro efecto: los estudios tienden a apoyarse más en PC como plataforma base, reducen el número de versiones simultáneas y priorizan la compatibilidad con hardware modesto frente al costo creciente de cada kit de desarrollo.

¿Podría ser el fin de las consolas?

Esta claro que el panorama actual de la industria no es el más sano. A todos estos problemas de ventas de hardware se suman despidos masivos en empresas de videojuegos, tiempos más largos de desarrollo, aumento en el costo de producción y cambios en los tipos de consumo de los usuarios.

Un ejemplo es el uso de PC como plataforma de entretenimiento. Según el informe, el gasto en computadores creció 13% y las suscripciones subieron 3%. Siendo una alternativa solida que compite con mejores prestaciones y multiplicidad de usos frente a las consolas.

La Xbox Series X alcanzó un precio de 799,99 dólares en el mercado estadounidense, lo que representa un incremento de 300 dólares desde su lanzamiento. (MICROSOFT)
La Xbox Series X alcanzó un precio de 799,99 dólares en el mercado estadounidense, lo que representa un incremento de 300 dólares desde su lanzamiento. (MICROSOFT)

Sin embargo, el fin de las consolas sigue siendo un escenario lejano. El aumento actual de los dispositivos apunta más a un cambio en el formato de desarrollo de hardware, con mayores tiempos de fabricación entre una generación y otra, por eso PlayStation estaría planeando retrasar la llegada de la PS6 para después de 2027.

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