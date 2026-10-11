Más de 390.000 viviendas sin electricidad en Florida y Alabama debido al huracán 'Isaías'

Isaías tocó tierra el viernes como huracán de categoría 2 cerca de Destin, Florida, y se degradó a tormenta tropical mientras avanzaba hacia el norte (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

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Casi 396.000 clientes del noroeste de Florida y del sur de Alabama quedaron sin suministro eléctrico en las primeras horas del domingo luego del paso del huracán Isaías, que tocó tierra el viernes como un ciclón de categoría 2 cerca de Destin, Florida, y avanzó hacia el norte con vientos de fuerza tropical.

La tormenta dejó al menos cuatro muertos, daños estructurales en hoteles y edificios de altura, e inundaciones que podrían extenderse hasta la cordillera de los Apalaches, según informó Associated Press.

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El sistema ingresó por la costa del Golfo en un tramo turístico de alta densidad edilicia y continuó su recorrido hacia el noreste. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las condiciones de oleaje peligroso y corrientes de resaca se mantuvieron a lo largo de las costas del Golfo y del Atlántico sudoriental.

Un mapa de PowerOutage.com registró a más de 390.000 viviendas de Florida y Alabama que quedaron sin suministro eléctrico (Power Outage)

Al menos cuatro muertos, incluyendo víctimas por caída de árboles y monóxido de carbono

En el condado de Escambia, Florida, el alguacil Chip Simmons confirmó que una mujer murió cuando un árbol cayó sobre su casa, y que un hombre falleció por inhalación de monóxido de carbono proveniente de un generador que funcionaba dentro de su garaje.

Cuatro familiares de la segunda víctima, con edades que van de los 4 a los 72 años, recibieron atención médica y se esperaba su recuperación, según el alguacil.

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En Birmingham, Alabama, el jefe de bomberos Cory Moon informó que una persona murió cuando un árbol aplastó una vivienda.

Una cuarta muerte vinculada a la tormenta se produjo en el condado de Barbour, también en Alabama, a raíz de un accidente de tránsito provocado por un árbol caído, según indicó Josh Johnson, del organismo estatal de manejo de emergencias.

El huracán causó la muerte de al menos cuatro personas en Florida y Alabama debido a la caída de árboles, accidentes y monóxido de carbono (AFP)

Vientos de fuerza huracanada arrancaron techos y dañaron edificios en la costa del Golfo

Los vientos del huracán en el Panhandle de Florida arrancaron el techo de un hotel en Pensacola; el alcalde de esa ciudad señaló que el aeropuerto también “sufrió daños”.

En Destin, la tormenta destruyó un galpón náutico, y en Panama City Beach le arrancó parte de la fachada a un edificio de gran altura. Mientras que trabajadores limpiaban material aislante desprendido en estacionamientos de condominios mientras otros reponían mobiliario de playa que había sido arrastrado.

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A pesar de las advertencias previas sobre marejadas ciclónicas, varias rutas costeras principales permanecieron abiertas y libres de escombros al amanecer del sábado, sin los árboles caídos ni el tendido eléctrico derribado que suelen caracterizar el paso de huracanes de mayor intensidad. En la costa del Golfo de Alabama, las autoridades de Mobile constataron numerosos árboles y líneas eléctricas caídas.

Los vientos del ciclón provocaron daños en la infraestructura costera de Pensacola, Destin y Panama City Beach (REUTERS/Marco Bello)

La lluvia intensa se perfilaba como el principal peligro a medida que el sistema avanzaba

Philippe Papin, especialista sénior en huracanes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) en Miami, advirtió que las precipitaciones fuertes constituían el “principal peligro” del sistema mientras se desplazaba hacia el norte.

“Esperamos que las lluvias intensas continúen en los Apalaches centrales y en la región del Atlántico medio durante el día del domingo, con inundaciones repentinas aisladas, posibles ráfagas de viento y lluvias residuales a medida que el sistema sigue desplazándose por la columna vertebral de los Apalaches”, sostuvo Papin en declaraciones recogidas por la Associated Press.

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El NWS advirtió que partes de Georgia y las Carolinas podían recibir lluvias capaces de generar inundaciones repentinas, con riesgo de cortes de energía y caída de árboles y tendido eléctrico.

El gobierno federal aprobó declaraciones de emergencia y autorizó reservas de crudo

El presidente Donald Trump aprobó una declaración de emergencia para Georgia, luego de haber hecho lo mismo para Florida y Alabama, lo que habilitó el acceso a asistencia federal.

Por su parte, el Departamento de Energía autorizó intercambios de emergencia de petróleo crudo de la reserva estratégica del país para hacer frente a las interrupciones en el suministro ocasionadas por la tormenta.

El gobierno federal aprobó declaraciones de emergencia para Florida, Alabama y Georgia para activar la asistencia a los afectados (Foto AP/Octavio Jones)

En el Pacífico, ‘Simón’ se acerca a México y ‘Raquel’ a California

Mientras que Isaías afectó la costa este de Estados Unidos, en el océano Pacífico la tormenta Simón se acerca a la costa de México con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora (155 mph), apenas por debajo del umbral de categoría 5.

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Se espera que Simón descargara lluvias intensas desde el domingo sobre el suroeste de México, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. La tormenta tropical Raquel también amenaza el norte de México y el sur de California con fuertes vientos y lluvia.