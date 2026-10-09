Médicos de Nueva York piden reforzar los controles por cáncer de próstata

La detección temprana del cáncer de próstata amplía las opciones de tratamiento para los pacientes

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La detección temprana del cáncer de próstata puede ampliar las opciones de tratamiento y favorecer mejores resultados clínicos, advirtieron especialistas de Nueva York en declaraciones recogidas por CBS New York. El llamado cobra relevancia ante la previsión de que uno de cada ocho hombres recibirá ese diagnóstico a lo largo de su vida.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer proyectó esa proporción, de acuerdo con el informe difundido el 8 de octubre. El medio también señaló que los hombres negros presentan la mayor tasa de mortalidad por esta enfermedad entre los grupos raciales analizados en Estados Unidos.

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La oncóloga radioterápica Irini Yacoub, del New York Proton Center, sostuvo que el acceso oportuno a estudios y atención médica puede incidir en las diferencias observadas entre pacientes. “Los datos muestran que, si los pacientes afroamericanos y blancos son detectados al mismo tiempo, las posibilidades de que evolucionen bien son iguales”, afirmó la especialista a CBS New York.

El momento del diagnóstico puede incidir en las posibilidades de atención

La Sociedad Estadounidense del Cáncer estimó que uno de cada ocho hombres recibirá un diagnóstico de cáncer de próstata a lo largo de su vida

Yacoub aseguró que el objetivo debe centrarse en que la población se someta a controles, reciba un diagnóstico temprano y acceda a tratamiento sin demoras. Sus declaraciones se produjeron en un contexto de campañas que buscan acercar las pruebas médicas a comunidades con mayores obstáculos para acceder a la atención especializada.

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El cáncer de próstata se desarrolla en la próstata, una glándula del aparato reproductor masculino. La información publicada por el medio neoyorquino remarcó que detectar la enfermedad en etapas iniciales ofrece a los médicos un abanico más amplio de decisiones terapéuticas.

Entre los aspectos que pueden considerarse durante la atención figura la calidad de vida del paciente, incluida su salud sexual. La elección de un tratamiento depende de la situación clínica individual y de la evaluación realizada por los profesionales de salud.

El análisis de PSA se suma a las opciones de control

El New York Proton Center de East Harlem es el único centro de terapia con protones en el estado de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los controles ya no se limitan necesariamente al examen rectal digital, que suele generar resistencia entre algunos pacientes. Médicos consultados por CBS New York indicaron que una alternativa frecuente es el análisis de sangre del antígeno prostático específico, conocido como PSA por sus siglas en inglés.

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La prueba mide la cantidad de una proteína producida por el tejido prostático. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos considera, en términos generales, que un resultado superior a 4,0 nanogramos por mililitro puede ser anormal y derivar en la recomendación de una biopsia, detalló el reporte.

Ese valor no constituye por sí solo un diagnóstico de cáncer. La indicación de estudios complementarios corresponde a los médicos, quienes evalúan los antecedentes y las características de cada paciente antes de definir los pasos siguientes.

Un centro de Harlem lleva estudios a la comunidad

El New York Proton Center, situado en East Harlem, es el único centro de terapia con protones del estado de Nueva York, informó el canal. La institución trabaja junto con el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y participa en iniciativas de pruebas móviles para acercar los controles a distintos sectores de la ciudad.

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El centro acompaña a pacientes como Lamont Mitchell, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2023. Tras su tratamiento, Mitchell comenzó a colaborar con Know Your Numbers DC, una organización que promueve la información y el diálogo sobre los chequeos de salud entre los hombres.

“Creo que los hombres deben involucrarse en su salud y convertirse en socios de su propio cuidado”, expresó Mitchell, tal como recogió CBS New York. También recomendó buscar la mejor atención disponible, una decisión que, afirmó, guio su propia experiencia tras conocer el diagnóstico.

Las iniciativas de pruebas móviles forman parte de los esfuerzos de instituciones médicas y organizaciones comunitarias para promover que más hombres conozcan sus indicadores de salud y consulten a profesionales ante cualquier inquietud.

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