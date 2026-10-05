Acusan a un exdirectivo de desviar más de USD 1,2 millones destinados a personas sin hogar en Miami

Thomas Jardon enfrenta 57 cargos penales por el presunto desvío de fondos destinados a personas sin hogar en Miami-Dade (Captura NBC Miami)

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El reintegro de más de USD 1,2 millones no puso fin a la causa contra Thomas Jardon, exdirectivo de Citrus Health Network, acusado de desviar recursos públicos destinados a personas sin hogar en Miami-Dade.

Aunque la organización restituyó el dinero al Miami-Dade County Homeless Trust, el exresponsable de vivienda continúa detenido y enfrenta 57 cargos por el presunto fraude.

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El expediente investiga un supuesto esquema que habría canalizado fondos de asistencia habitacional hacia empresas controladas por Jardon.

De acuerdo con NBC Miami, los investigadores sostienen que los pagos incluyeron alquileres de viviendas que nunca fueron entregadas a los beneficiarios y compras de mobiliario cuya entrega también está bajo revisión.

La acusación sostiene que Jardon creó empresas para presentar contratos de alquiler de viviendas que jamás recibieron los beneficiarios (Captura NBC Miami)

La acusación se centra en recursos para alojamiento que no habrían llegado a familias sin hogar

El Miami-Dade County Homeless Trust, organismo que administra fondos para atender la falta de vivienda, detectó anomalías en facturas vinculadas al programa y colaboró con las autoridades para determinar el alcance de las operaciones, informó el Gobierno de Miami-Dade.

Según la imputación, Jardon habría creado y controlado varias compañías para presentar contratos de arrendamiento falsos ante los programas de asistencia.

Los documentos correspondían a inmuebles que, de acuerdo con la pesquisa, no fueron asignados a personas sin hogar.

Algunos propietarios dijeron que no autorizaron a esas empresas a gestionar sus inmuebles ni mantenían relación con el programa habitacional, informó NBC Miami. Esos testimonios forman parte de la acusación vinculada a los contratos presuntamente fraudulentos.

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La investigación también comprende la compra de muebles. Los detectives sostienen que se facturaron artículos a Citrus Health Network como si hubieran sido entregados a familias sin hogar y que luego se solicitaron reembolsos al condado por esos gastos.

Citrus devolvió los fondos, pero la investigación penal continúa

Citrus Health Network reintegró más de USD 1,2 millones al fideicomiso del condado tras detectar las irregularidades (Miami-Dade State Attorney's Office)

Tras las irregularidades detectadas, Citrus realizó una revisión interna y devolvió al fideicomiso la totalidad de los más de USD 1,2 millones identificados. El Gobierno de Miami-Dade comunicó la restitución como parte de la respuesta institucional al caso.

La devolución no anuló el proceso penal contra Jardon, quien responde por cargos de fraude, asociación delictiva, hurto mayor y robo de identidad.

La investigación busca establecer si el dinero para atender a hogares sin vivienda fue desviado mediante contratos y reembolsos falsos.

El presidente del Homeless Trust, Ron Book, señaló en el comunicado oficial que el arresto no debía eclipsar el trabajo de Citrus dentro del sistema de atención habitacional del condado.

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También indicó que el expediente debía servir de advertencia a proveedores o particulares que intentaran utilizar de forma indebida recursos públicos destinados a esta población.

Book agradeció la participación de la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez-Rundle, del inspector general del condado y de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. El Homeless Trust colaboró en la pesquisa desde la detección de las facturas cuestionadas.

Jardon sigue encarcelado mientras avanza el proceso por las 57 imputaciones relacionadas con el supuesto esquema de fraude.

Fernandez-Rundle afirmó que los recursos obtenidos mediante las maniobras investigadas habrían sido utilizados para gastos personales.

Entre los bienes mencionados figuran dos relojes Rolex de USD 19.000 cada uno, una cadena de oro de 18 quilates, litografías compradas a un comerciante de arte en Suiza, ropa de diseñador, vuelos, hoteles y cuatro vehículos nuevos.

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La causa aún debe atravesar las distintas etapas judiciales. Las acusaciones contra Jardon no equivalen a una condena, y el núcleo de la pesquisa permanece enfocado en establecer si recursos destinados a personas sin hogar en Miami-Dade fueron desviados mediante contratos de alquiler y reembolsos presuntamente fraudulentos.