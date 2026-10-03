El sur de California enfrenta una ola de calor extremo con máximas de hasta 42 ℃

La advertencia por calor extremo en los condados de Los Ángeles y Ventura se mantiene vigente hasta el jueves 8 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una advertencia por calor extremo se mantiene vigente en amplias zonas del sur de California, donde las temperaturas podrían superar los 40 ℃ durante los próximos días. El episodio afecta a áreas costeras, valles y sectores urbanos de los condados de Los Ángeles y Ventura, con riesgo de enfermedades asociadas a la exposición prolongada al calor.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (National Weather Service, NWS) prevé que las condiciones se extiendan, al menos, hasta el jueves 8 de octubre. La alerta comenzó el viernes 2 de octubre a las 10:00 hora local y abarca, entre otras áreas, las playas y los valles de ambos condados.

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CBS LA informó que el fenómeno responde a un sistema de alta presión instalado sobre el Pacífico oriental y la costa oeste estadounidense, que impulsa aire caliente hacia el interior de la región. A ese patrón se sumaría humedad procedente del huracán Rachel, activo en el océano Pacífico, lo que elevaría la sensación térmica.

Los valles podrían alcanzar hasta 42 ℃ durante la ola de calor

El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas máximas de hasta 42 ℃ en los valles del sur de California (REUTERS/Andrew Kelly)

El pronóstico del NWS contempla máximas de entre 39 ℃ y 42 ℃ en los valles más cálidos. En el centro de Los Ángeles, los termómetros podrían ubicarse entre 37 ℃ y 39 ℃, mientras que las comunidades costeras comprendidas entre Los Ángeles y Santa Bárbara tendrían registros de 32 ℃ a 37 ℃.

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La oficina del NWS en Los Ángeles y Oxnard afirmó que se esperan “condiciones peligrosamente calurosas” en las zonas bajo advertencia. El organismo advirtió que los episodios de calor extremo aumentan de forma considerable la posibilidad de padecer problemas de salud relacionados con las altas temperaturas.

Los primeros registros ya mostraron la intensidad del fenómeno. El viernes, Long Beach y el centro de Los Ángeles llegaron a 39 ℃, mientras que Burbank igualó su récord diario con 39 ℃, de acuerdo con un informe meteorológico del organismo federal. En distintas localidades, las temperaturas quedaron entre 6 ℃ y 14 ℃ por encima de los valores habituales para esta época del año.

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La humedad asociada al huracán Rachel aumenta el riesgo sanitario

La humedad del huracán Rachel dificulta la regulación de la temperatura corporal y eleva el riesgo de golpes de calor (REUTERS/Cheney Orr)

Además de las marcas térmicas previstas, la llegada de humedad vinculada a Rachel podría agravar las condiciones para quienes realicen actividades al aire libre. El NWS explicó que la combinación de calor y humedad puede dificultar la capacidad del cuerpo para enfriarse, lo que incrementa el riesgo de agotamiento por calor y golpes de calor.

Las autoridades meteorológicas recomendaron limitar la actividad física en exteriores, beber agua con frecuencia y permanecer en lugares con aire acondicionado durante las horas más calurosas. También pidieron controlar el estado de familiares, vecinos y personas mayores que puedan estar expuestas a temperaturas elevadas.

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El organismo federal señaló que la población no debe dejar a niños ni animales dentro de vehículos estacionados. En esas condiciones, la temperatura del habitáculo puede elevarse rápidamente hasta niveles peligrosos, aun cuando el automóvil permanezca cerrado durante pocos minutos.

Las zonas costeras tampoco quedarán al margen de las temperaturas elevadas

Las playas del condado de Los Ángeles y de Ventura, que suelen registrar valores más moderados por la influencia marina, también figuran entre las zonas incluidas en la advertencia. El NWS anticipó temperaturas cercanas a 32 ℃ en sectores de la costa, una situación menos habitual para esos puntos del litoral.

El aviso meteorológico, difundido por la oficina de Los Ángeles y Oxnard, podría ampliarse si el calor persiste durante la segunda semana de octubre. Los modelos analizados por la institución contemplan un descenso de las temperaturas hacia el próximo fin de semana, aunque esa previsión todavía puede modificarse.

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Por otra parte, el huracán Rachel podría generar oleaje elevado entre el martes y el viernes en playas orientadas al sur. El NWS anticipó olas de hasta 1,8 metros y no descartó alturas superiores a 2,1 metros en sectores expuestos de la costa del sur de California.