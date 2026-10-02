Estados Unidos

Nueva York alerta por códigos QR falsos en parquímetros de Manhattan: buscaban obtener datos de tarjetas

Acusaron a Mihai Theodor Enescu, residente de Brooklyn, luego del hallazgo de 64 pegatinas asociadas con una página fraudulenta

Un letrero adhesivo de ParkNYC muestra una cruz roja sobre un código QR despegado, junto a números de teléfono y logotipos de aplicaciones
Un residente de Brooklyn enfrenta cargos por colocar códigos QR falsos en parquímetros de Manhattan para obtener datos financieros de los conductores (Captura NBC News)
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Un residente de Brooklyn fue acusado de instalar códigos QR falsos en parquímetros de Manhattan para obtener datos financieros de conductores, en una maniobra que, según la fiscalía, dirigía a los usuarios hacia una página que imitaba el sistema oficial de pago de estacionamiento de Nueva York.

La acusación contra Mihai Theodor Enescu, de 39 años, fue anunciada por la Fiscalía de Distrito de Manhattan y el Departamento de Investigación de la ciudad el 30 de septiembre de 2026.

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El hombre enfrenta cinco cargos de robo de identidad en segundo grado y seis de suplantación criminal en segundo grado.

Enescu negó las acusaciones al ser consultado por ABC7NY. “No sé de qué están hablando. Trabajo para Amazon como repartidor”, afirmó.

De acuerdo con ese medio, el acusado se declaró no culpable y quedó en libertad supervisada después de la audiencia.

Dos hombres en un pasillo largo con un letrero de salida rojo, puertas verdes, bancos de madera y luces rectangulares en el techo
El acusado Mihai Theodor Enescu se declaró no culpable ante la justicia y afirmó que trabaja como repartidor de Amazon (Captura NBC News)

El caso llevó a las autoridades a advertir que los sistemas de estacionamiento de la ciudad no requieren que los conductores escaneen un código QR para pagar.

La recomendación oficial es utilizar el parquímetro habilitado o la aplicación ParkNYC, la plataforma autorizada por la ciudad.

Una etiqueta sobre el código original activó la pesquisa

La investigación comenzó en junio de 2025, después de que una persona detectara una pegatina sospechosa en un parquímetro situado cerca de 79 E. 10th St., en Manhattan.

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El adhesivo, colocado sobre el código original del equipo, contenía el mensaje en inglés “Web Pay. Scan to Pay”, según la información difundida por las autoridades.

Al escanearlo, el conductor fue enviado a un sitio web que mostraba el logotipo de ParkNYC, aunque no guardaba relación con la plataforma oficial.

La página solicitaba información financiera, entre ella números de tarjetas de crédito, fecha de vencimiento, número telefónico, dirección de facturación y matrícula del vehículo.

El usuario intentó completar el pago, pero la página permaneció cargando y la operación no se concretó.

Más tarde advirtió que el QR era una pegatina añadida sobre la señalización legítima del parquímetro. Se comunicó con sus bancos antes de registrar pérdidas económicas, informó ABC7NY.

Ese aviso puso en marcha una revisión de los equipos instalados en Manhattan. El Departamento de Transporte de la ciudad localizó y retiró 64 adhesivos fraudulentos, una cifra que permitió dimensionar el alcance atribuido al presunto esquema.

Tres hombres caminan por un pasillo interior con paredes claras mientras un teléfono móvil y un micrófono los enfocan en primer plano
La pesquisa inicial comenzó en junio de 2025 tras la denuncia de un usuario que detectó un adhesivo superpuesto en un parquímetro de la calle 10 Este (Captura NBC News)

La fiscalía vinculó los adhesivos con una web que imitaba a ParkNYC

La acusación sostiene que Enescu habría instalado las etiquetas para llevar a los conductores a una web falsa y acceder a datos que podían utilizarse en fraudes posteriores o robos de identidad.

La fiscalía indicó que la investigación digital permitió relacionar al acusado con cuentas vinculadas al sitio que recibía la información de los usuarios.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg Jr., y la comisionada del Departamento de Investigación, Nadia I. Shihata, anunciaron la imputación.

Los investigadores también examinaron pruebas digitales y establecieron que los códigos detectados no dirigían a la plataforma oficial PARKNYC.

Este acusado supuestamente llegó a extremos para intentar robar información personal de los neoyorquinos”, señaló Bragg en declaraciones recogidas por News 12 New York.

El fiscal agregó que la ciudad no solicita a los automovilistas escanear códigos QR cuando estacionan.

Según la fiscalía, las rutinas de pago pueden convertirse en una oportunidad para quienes intentan suplantar servicios conocidos mediante páginas que reproducen logos, nombres o elementos gráficos de sitios legítimos.

En este caso, la apariencia de ParkNYC podía hacer que el enlace pareciera parte del sistema municipal.

Un dedo presiona el teclado numérico en la pantalla táctil de una terminal electrónica que indica el estado de Nueva York
El enlace fraudulento remitía a una página web falsa que imitaba la plataforma ParkNYC y solicitaba datos de tarjetas de crédito y matrículas vehiculares (Captura NBC News)

La recomendación es pagar desde la aplicación o el equipo habilitado

Las autoridades aconsejaron realizar el pago desde la aplicación oficial ParkNYC o directamente en los parquímetros de pago por matrícula.

También recomendaron revisar si una etiqueta parece añadida, está superpuesta sobre otro código o dirige a una dirección web distinta de la plataforma autorizada.

La advertencia se dirige especialmente a quienes ingresan información personal o bancaria desde sus teléfonos antes de verificar el destino del enlace.

Ante una página inesperada, los funcionarios aconsejan suspender la operación y contactar a la entidad financiera si ya se introdujeron datos sensibles.

Quienes crean haber encontrado un código sospechoso o consideren haber sido afectados por una maniobra similar pueden comunicarse con la Fiscalía de Distrito de Manhattan al 212-335-8900. La investigación continúa en curso.

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