Estados Unidos

El mercado de viviendas en Estados Unidos suma oferta y descuentos, pero los contratos pendientes caen 4,1%

Las tasas hipotecarias más altas frenaron la demanda, pese a que el stock disponible creció 5,4% y las rebajas alcanzaron al 20,8% de los avisos

Los contratos pendientes de compra de inmuebles en Estados Unidos registraron una caída interanual del 4,1% en septiembre de 2026 (REUTERS/Mike Blake)
Los contratos pendientes de compra de inmuebles en Estados Unidos registraron una caída interanual del 4,1% en septiembre de 2026 (REUTERS/Mike Blake)
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El mercado de viviendas en Estados Unidos cerró septiembre de 2026 con más inmuebles disponibles y un nivel récord de rebajas para ese mes, pero con una demanda debilitada por el encarecimiento del crédito: los contratos pendientes de compra cayeron 4,1% interanual

El último informe de Realtor.com, difundido por Fox Business, muestra que los ajustes de precios aún no compensan el efecto de las tasas hipotecarias más elevadas.

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El 20,8% de las viviendas activas en venta tuvo una reducción de precio durante septiembre. La proporción fue 0,9 puntos porcentuales superior a la de septiembre de 2025 y constituyó el registro más alto de la serie para ese mes.

El dato sugiere que los propietarios redujeron sus expectativas de precio para atraer a potenciales compradores con menor capacidad de financiamiento.

El inventario superó los 1,161 millones de viviendas

La oferta activa aumentó 5,4% frente a septiembre de 2025, hasta superar los 1,161 millones de propiedades.

El 20,8% de las viviendas activas en venta aplicó una reducción de precio durante el mes de septiembre (REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo)
El 20,8% de las viviendas activas en venta aplicó una reducción de precio durante el mes de septiembre (REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo)

Con esa expansión, el volumen de inmuebles disponibles quedó 9,1% por debajo de lo habitual antes de la pandemia. Es la primera vez que esa distancia cae por debajo del 10% durante la recuperación del inventario.

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La evolución contrasta con la de la demanda. Mientras los avisos de venta siguieron creciendo a un ritmo que se aceleró en una época del año en la que suele moderarse, los compradores firmaron menos operaciones.

Jake Krimmel, economista sénior de Realtor.com, señaló a Fox Business que “los recientes movimientos de las tasas hipotecarias pesaron sobre el mercado de la vivienda en septiembre”.

El aumento de la oferta y la caída de los contratos reflejan una negociación más exigente para los vendedores.

“Para los vendedores, eso se manifiesta en un inventario creciente, con un aumento de los listados que se acelera exactamente en la época del año en que su ritmo suele disminuir, y en más reducciones de precios”, explicó Krimmel. Sobre los compradores, añadió que “el número de viviendas bajo contrato bajó 4,1% interanual”.

El inventario de propiedades disponibles en el mercado estadounidense superó los 1,161 millones de unidades (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
El inventario de propiedades disponibles en el mercado estadounidense superó los 1,161 millones de unidades (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las tasas hipotecarias limitaron la respuesta de los compradores

Las tasas hipotecarias subieron casi 40 puntos básicos en las cuatro semanas previas a septiembre de 2026.

El incremento acumulado superó un punto porcentual desde el inicio de la guerra de Irán a fines de febrero, de acuerdo con el relevamiento citado por Fox Business.

La comparación con un año antes también se volvió menos favorable. Hasta julio, las tasas se mantenían por debajo de las de 2025; en septiembre pasaron a estar más de 70 puntos básicos por encima de ese nivel.

La brecha se amplió porque en septiembre de 2025 los costos del crédito descendían, mientras que en el mismo mes de 2026 avanzaron.

Pese a la menor demanda, no se registró una salida marcada de propiedades del mercado. Menos del 6% de los avisos fue retirado de la venta a nivel nacional en septiembre, una proporción similar a la de un año antes.

Krimmel afirmó que no hubo pruebas de un aumento de retiros hacia el final del verano y el comienzo del otoño que pudiera atribuirse a las tasas más altas y a la debilidad de la demanda.

Menos del 6% de los avisos de venta se retiró de la oferta nacional a pesar de la menor demanda (REUTERS/Mike Blake)
Menos del 6% de los avisos de venta se retiró de la oferta nacional a pesar de la menor demanda (REUTERS/Mike Blake)

El precio mediano de lista bajó a USD 419.250

El precio mediano de publicación cayó 1,2% respecto de agosto y 1,4% frente a septiembre de 2025, hasta USD 419.250. Aun así, se mantuvo 34,2% por encima del nivel de septiembre de 2019, antes de la pandemia.

Según el informe mensual de Realtor.com, el precio mediano de publicación por metro cuadrado fue de USD 223 en septiembre de 2026, con una baja de 0,6% frente a agosto y de 1,7% respecto del mismo mes de 2025.

En comparación con septiembre de 2019, ese indicador todavía se ubicó 48,1% por encima, pese a las rebajas aplicadas en los avisos de venta.

De cara a octubre de 2026, el seguimiento se concentrará en la magnitud de los descuentos y en la posibilidad de que se repitan en plazos cortos.

Krimmel advirtió que las tasas hipotecarias inesperadamente más altas dejan “incluso menos compradores de lo normal” durante el otoño.

La divergencia entre el avance del inventario y el retroceso de las ventas pendientes se mantiene desde hace varios meses y será uno de los indicadores centrales para medir si el mercado logra recuperar dinamismo.

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