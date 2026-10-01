Quién es Goldy Brar, el líder criminal que el FBI incluyó entre los 10 más buscados y por el que ofrece USD 1 millón

El FBI ofreció una recompensa de un millón de dólares por información sobre Satinderjeet Singh (Fuentes: KABC y C-Span)

Guardar

El FBI anunció este lunes 28 de septiembre una recompensa de USD 1 millón para quien aporte información que conduzca a la captura de Satinderjeet Singh, alias “Goldy Brar”.

El prófugo, de 33 años, es señalado como el líder del Grupo de Crimen Organizado Lawrence Bishnoi, una red transnacional con base en India que opera en Estados Unidos y Canadá, según informaron la agencia EFE y la estación ABC7 Los Ángeles.

PUBLICIDAD

La decisión, anunciada en una conferencia de prensa en Los Ángeles, convirtió a Singh en el integrante 543 de la lista de los diez fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de acuerdo con EFE.

De USD 50.000 a USD 1 millón en menos de tres meses

La cifra representa un aumento de veinte veces respecto de los USD 50.000 que el FBI había ofrecido en julio, cuando Singh fue identificado como uno de los 37 acusados formalizados en la Operación Hardball, según consignó ABC7 Los Ángeles.

Esa investigación conjunta de varios años involucró al FBI, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), y apuntó a desmantelar tres grupos de crimen organizado transnacional con raíces en India que operaban desde el sur de California.

PUBLICIDAD

El acusado ingresó como el prófugo número 543 en la lista de los diez más buscados de la agencia (REUTERS/David Swanson)

Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, describió a Singh como “un individuo peligroso” durante la conferencia de prensa. “Hicimos de su captura una prioridad, razón por la cual lo agregamos a la lista de los diez más buscados”, afirmó Grandy en declaraciones recogidas por ABC7 Los Ángeles. Las autoridades advierten que debe ser considerado armado, peligroso y con alto riesgo de fuga.

El señalamiento por el asesinato del líder sikh Hardeep Singh Nijjar en Canadá

Entre los cargos más graves que pesan sobre el acusado figura su presunta participación en el asesinato de Hardeep Singh Nijjar, una figura política y religiosa de la comunidad sikh, ocurrido el 18 de junio de 2023 en Surrey, Columbia Británica.

PUBLICIDAD

Según Reuters, dos personas dispararon contra Nijjar cuando salía de un templo sikh. Tanto Singh como Lawrence Bishnoi, líder de la organización, actualmente encarcelado en India, habrían ordenado el ataque, de acuerdo con los cargos federales.

El caso generó una grave crisis diplomática: el gobierno canadiense denunció vínculos entre el homicidio y agentes del Estado indio, lo que tensó las relaciones entre Ottawa y Nueva Delhi.

Asesinatos selectivos, secuestros y tráfico de armas en el sur de California

El Grupo Bishnoi es descrito por el FBI como una organización responsable de una serie de delitos violentos en el sur de California y en otras partes de Estados Unidos y Canadá. Entre los crímenes atribuidos a la red figuran asesinatos selectivos de figuras políticas y religiosas, tiroteos, homicidios, secuestros, extorsiones, agresiones y tráfico de narcóticos y armas.

PUBLICIDAD

La red Lawrence Bishnoi está acusada de extorsiones, asesinatos, secuestros y tráfico de armas (REUTERS/David Swanson)

Las autoridades sostienen que Singh dirigía las actividades del grupo en todo el continente americano y que tenía como blanco específico a personas residentes en Estados Unidos con vínculos en India, a quienes extorsionaba.

En India, Singh es buscado además por su presunto papel en el asesinato del cantante Sidhu Moosewala, ocurrido en 2022, el crimen de mayor repercusión relacionado con la red Bishnoi, según publicó el Indian Express.

La orden de arresto federal y los cargos bajo la ley RICO

El 1° de julio de 2026, el Tribunal Federal del Distrito Central de California emitió una orden de arresto contra Singh. La acusación incluye conspiración bajo la ley RICO, conspiración para obstruir el comercio mediante extorsión y conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas.

PUBLICIDAD

La ley RICO —sigla en inglés de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act— es una norma federal de Estados Unidos aprobada en 1970 para perseguir a organizaciones que cometen delitos de forma coordinada y sostenida. Aunque fue creada en un contexto de lucha contra la mafia, su aplicación se extendió a grupos vinculados con narcotráfico, extorsión, fraude, corrupción y otros delitos.

De los 37 acusados, 24 fueron arrestados en el marco de la operación y 10 permanecen prófugos, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Singh es uno de los fugitivos. Quien disponga de información sobre su paradero puede comunicarse con el FBI a través de su línea de pistas o del sitio web oficial del buró.

PUBLICIDAD