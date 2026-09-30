El Condado de Miami-Dade presentó una demanda por más de USD 750 millones tras el incendio del incinerador en Doral

El Condado de Miami-Dade presentó una demanda por más de 750 millones de dólares contra Reworld tras el incendio del incinerador de Doral

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El Condado de Miami-Dade presentó una demanda por más de USD 750 millones contra Reworld por los daños asociados al incendio que destruyó gran parte del incinerador de basura de Doral en febrero de 2023. La administración condal atribuye a la empresa presuntas fallas de mantenimiento y deficiencias en los sistemas de prevención de incendios, informó CBS News.

La acción legal fue interpuesta contra Reworld Dade y su casa matriz, Reworld Holding Corporation. La cifra reclamada no equivale a una indemnización ya otorgada: será objeto de discusión en los tribunales durante el proceso judicial.

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La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sostuvo que la demanda busca recuperar las pérdidas que afrontó el Condado y proteger a los contribuyentes. “El Condado toma esta medida para recuperar los daños que ha sufrido y proteger a nuestros contribuyentes”, afirmó la funcionaria en una publicación en X, recogida por el medio.

El Condado atribuye el daño a fallas en la protección contra incendios

La alcaldesa Daniella Levine Cava afirmó que la acción legal busca recuperar las pérdidas económicas del gobierno y proteger a los contribuyentes

De acuerdo con la demanda, Miami-Dade Fire Rescue emitió seis avisos de infracción a la instalación entre octubre de 2019 y septiembre de 2022. El gobierno local aseguró que, antes del siniestro, cinco sistemas de protección contra incendios en el área de procesamiento de residuos habían sido identificados como averiados.

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Esos equipos, siempre de acuerdo con el escrito judicial citado por CBS News, no podían considerarse confiables para contener un fuego. El Condado argumentó que las presuntas irregularidades permitieron que un incidente inicial de menor escala se extendiera por la planta.

La acusación añade que empleados o contratistas de Reworld habrían cerrado válvulas que suministraban agua a varios sistemas de rociadores. Una de ellas habría permanecido clausurada cerca de un año, tal y como expuso Miami-Dade en su demanda. Ese señalamiento corresponde a la parte demandante y todavía no ha sido probado ante un juez.

El documento también sostiene que las alarmas y los mecanismos automáticos de extinción no respondieron a tiempo. El fuego permaneció activo o latente durante 18 días, según la cronología aportada por las autoridades condales.

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El incendio comenzó el 12 de febrero de 2023

El incendio del 12 de febrero de 2023 destruyó la instalación y permaneció activo o latente durante 18 días

El incendio ocurrió el 12 de febrero de 2023 en la planta de Doral. La secuencia incluida en la acción judicial señala que una cinta transportadora se detuvo alrededor de la 1:33 p. m.; las primeras llamas fueron detectadas cerca de las 2:10 p. m. y la llamada de emergencia al 911 se produjo aproximadamente a las 2:16 p. m.

La instalación procesaba cerca de un millón de toneladas de basura al año, una cantidad equivalente a alrededor de la mitad de los residuos manejados por el sistema de Miami-Dade. Además de tratar desechos, la planta generaba electricidad, precisó el medio.

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Tras el cierre del incinerador, el Condado ha tenido que trasladar los residuos que antes llegaban a Doral hacia otros vertederos. La demanda incluye el valor de reposición de la planta, calculado en más de USD 500 millones, junto con gastos vinculados a la respuesta inicial, la limpieza y la disposición alternativa de basura.

Reworld había cuestionado la responsabilidad del Condado

Reworld había rechazado previamente acusaciones planteadas por Miami-Dade. En una carta fechada en noviembre de 2025, la empresa afirmó que el gobierno condal conocía el deterioro de la infraestructura y que debía realizar inversiones para modernizarla.

La compañía también cuestionó la cobertura de seguro de la planta, de acuerdo con la información publicada por CBS News. Sin embargo, esa comunicación fue enviada antes de la nueva demanda, por lo que no representa una respuesta específica al reclamo de más de USD 750 millones.

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Mientras se desarrolla la disputa judicial, Miami-Dade aún no ha construido una instalación que sustituya al incinerador destruido. El Condado mantiene el envío de los residuos a otros vertederos y conserva pendiente la decisión sobre el lugar donde levantará una nueva planta de procesamiento.