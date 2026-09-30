Arrestaron al conductor que atropelló y mató a la ex actriz de Nickelodeon, Kianna Underwood en Brooklyn

La policía de Nueva York arrestó a Michael Griffiths por la muerte de Kianna Underwood ocho meses después del atropello en Brooklyn (IMDb)

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Un hombre de 72 años fue detenido el martes 29 de septiembre en Brooklyn, acusado de haber atropellado y abandonado a Kianna Underwood, actriz que participó en producciones infantiles de Nickelodeon. La mujer de 33 años murió en el lugar, arrollada en el barrio de Brownsville el pasado 16 de enero.

El caso permaneció sin resolución durante más de ocho meses, pero Michael Griffiths fue arrestado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y ahora enfrenta cargos por abandonar el lugar de un siniestro que terminó siendo mortal, según repasó NBC New York.

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Durante los días posteriores al choque, Griffiths había declarado al New York Daily News: “Yo no hice nada malo”. Aunque reconoció estar al volante del vehículo que impactó a Underwood. En ese momento, no se supo de inmediato la información sobre su representación legal.

El vehículo de Griffiths cruzó la línea doble amarilla para sobrepasar a otro automóvil antes de impactar a la actriz en la avenida Pitkin (ABC7)

El choque ocurrió cuando Underwood cruzaba la avenida Pitkin en el semáforo en rojo

Según el NYPD, pasadas las 6:40 del viernes 16 de enero, el vehículo conducido por Griffiths —un Ford Explorer negro modelo 2021— avanzaba hacia el oeste por la avenida Pitkin cuando cruzó la línea doble amarilla para sobrepasar un automóvil que iniciaba un giro a la derecha hacia el bulevar Mother Gaston.

La maniobra llevó al SUV a impactar contra Underwood, que en ese instante intentaba cruzar la calzada en contra de la señal peatonal.

Underwood era una presencia habitual en las calles de Brownsville, el mismo vecindario donde encontró la muerte. La ex estrella de televisión juvenil estaba en situación de calle y luchó contra la falta de vivienda durante varios años, según indicaron la policía, amigos y ex compañeros de trabajo.

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A propósito de esto, el empleado de un comercio cercano al lugar del choque reveló en CBS News que “le daba dinero y comida ocasionalmente”.

Un segundo automóvil arrastró a la víctima por más de dos cuadras y el conductor huyó de la escena sin ser identificado (ABC7)

Tras el primer impacto, un segundo vehículo arrastró a la víctima por más de dos cuadras

Mientras Underwood permanecía tendida en la calle, un segundo automóvil —un sedán negro y gris— la atropelló y la arrastró por más de dos cuadras, hasta la intersección de la calle Osborn con la avenida Pitkin, donde fue encontrada con traumatismos graves. Los servicios de emergencia la declararon muerta en el lugar y ninguno de los dos conductores se detuvo en la escena, repasó el New York Daily News.

En declaraciones posteriores a ese medio local, Griffiths sostuvo que sí frenó su vehículo luego del impacto y que junto a otros transeúntes intentó detener al segundo conductor. Además explicó: “Sentí que golpeé algo y me detuve”. Sin embargo, indicó que abandonó el lugar porque necesitaba tomar su medicación y porque “sentía que se iba a desmayar”.

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Según una fuente policial, las autoridades tardaron varios días en dar con él, y cuando lo localizaron, Griffiths se negó a responder preguntas y les indicó que hablaran con su abogado. El vehículo fue incautado; los registros muestran que acumulaba 41 infracciones, 25 de ellas por exceso de velocidad.

El vehículo incautado al sospechoso acumulaba 25 infracciones por exceso de velocidad entre un total de 41 multas registradas (ABC7)

Underwood comenzó su carrera a los 6 años y trabajó en televisión y teatro musical

Kianna Underwood inició su trayectoria artística en 1999, a los 6 años, con una aparición en el filme The 24 Hour Woman. Ese mismo año comenzó a prestar su voz al personaje de Fuchsia Glover en Little Bill, una serie animada de Nick Jr. creada por Bill Cosby, rol que mantuvo hasta 2004.

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Más tarde, en 2005, apareció en siete episodios de All That, el popular programa de sketches de Nickelodeon que impulsó las carreras de figuras como Nick Cannon, Kenan Thompson y Amanda Bynes. Esa fue su última participación televisiva acreditada.

Su trabajo también incluyó el teatro musical: formó parte de la primera gira nacional de Hairspray, donde interpretó a la pequeña Inez. Tuvo además un papel menor en Death of a Dynasty, una comedia sobre la industria del hip-hop protagonizada por Kevin Hart.

Kianna Underwood dio voz al personaje de Fuchsia Glover en la serie infantil Little Bill y participó en el programa All That de Nickelodeon (ABC7)

En 2023, una excompañera alertó públicamente sobre la situación de Underwood

En noviembre de 2023, Angelique Bates, quien compartió elenco con Underwood en All That, publicó un video en Instagram advirtiendo que su excompañera se encontraba en situación de calle y necesitaba ayuda.

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“No sé cuál es la situación completa. No sé si hay adicción, si hay enfermedad mental, no sé qué está en juego”, expresó Bates, quien subrayó que recaudar fondos no sería suficiente y que hacía falta un plan integral de asistencia.

Tras la muerte de Underwood, la actriz declaró en CBS News que su excompañera “hubiera amado saber que ese amor era recíproco”.

El conductor del segundo vehículo involucrado en el choque no había sido identificado ni arrestado hasta el momento de la detención de Griffiths.