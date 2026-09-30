Estados Unidos

Una importante universidad llegará a Miami con una inversión de 3 mil millones de dólares del multimillonario Ken Griffin

La universidad prevé iniciar las obras en Wynwood durante 2027 y recibir a sus primeros estudiantes en 2028, con capacidad para más de 3.500 alumnos

La Universidad Carnegie Mellon abrirá un campus en Wynwood tras una donación de 3.000 millones de dólares (Carnegie Mellon University)
La Universidad Carnegie Mellon abrirá un campus en Wynwood tras una donación de 3.000 millones de dólares (Carnegie Mellon University)
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La Universidad Carnegie Mellon abrirá un nuevo campus en Wynwood, Miami, con una donación de USD 3.000 millones del empresario y filántropo Ken Griffin, informó el Miami Herald tras una entrevista exclusiva con los protagonistas del acuerdo.

El proyecto, denominado Carnegie Mellon University Miami, ocupará 14,2 hectáreas en el área donde hoy funciona Mana Wynwood, un centro de convenciones situado en el antiguo distrito de almacenes de la ciudad. La institución prevé comenzar la construcción en 2027 y recibir a sus primeros estudiantes en 2028, de acuerdo con el diario estadounidense.

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La inversión se distribuirá entre el nuevo desarrollo en Florida y la sede principal de la universidad en Pittsburgh, Pensilvania. Griffin destinará USD 2.000 millones a la construcción y puesta en marcha del campus de Miami, mientras que el otro tercio, equivalente a USD 1.000 millones, irá a Carnegie Mellon en Pensilvania, detalló el medio.

El campus de Wynwood tendrá capacidad para más de 3.500 estudiantes

La sede de la institución tendrá capacidad para más de 3.500 estudiantes de grado y posgrado (Carnegie Mellon University)
La sede de la institución tendrá capacidad para más de 3.500 estudiantes de grado y posgrado (Carnegie Mellon University)

La futura sede podrá recibir a más de 3.500 alumnos de grado y posgrado, además de contar con unos 300 docentes y 600 integrantes del personal, afirmó el Miami Herald. Con esas cifras, el campus se convertirá en una de las incorporaciones universitarias de mayor escala previstas para esa zona de Miami.

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El presidente de Carnegie Mellon, Farnam Jahanian, y Griffin confirmaron al periódico que la iniciativa busca establecer una presencia académica permanente en el sur de Florida. La universidad, reconocida por sus programas en tecnología, ciencias de la computación, ingeniería y negocios, ampliará así sus actividades fuera de Pensilvania.

El emplazamiento elegido se encuentra en Wynwood, un barrio que atravesó una transformación desde su pasado industrial y que concentra galerías, comercios, oficinas y proyectos inmobiliarios. El diario indicó que la llegada de la institución se produce mientras Miami busca fortalecer su perfil como centro tecnológico y empresarial.

Griffin sostuvo que la expansión de Carnegie Mellon permitirá a la ciudad aprovechar el crecimiento reciente de compañías vinculadas a la tecnología. Esa evaluación fue recogida por el Miami Herald en la cobertura del anuncio, junto con los detalles de la financiación y el calendario previsto.

La donación se repartirá entre Miami y la sede de Pittsburgh

Carnegie Mellon llevará sus programas de tecnología, ciencias de la computación, ingeniería y negocios al sur de Florida (Carnegie Mellon University)
Carnegie Mellon llevará sus programas de tecnología, ciencias de la computación, ingeniería y negocios al sur de Florida (Carnegie Mellon University)

Los USD 3.000 millones comprometidos por Griffin representan uno de los pilares financieros de la iniciativa. La mayor parte de los fondos estará dirigida al nuevo campus, aunque la donación también aportará recursos a la sede central de Carnegie Mellon en Pittsburgh, aseguró el periódico.

La universidad no divulgó en la información publicada la oferta académica específica que tendrá el campus de Miami ni la cantidad de edificios que integrarán el predio. Sin embargo, la proyección de estudiantes, profesores y empleados sugiere un complejo con actividad universitaria, administrativa y de investigación.

El anuncio vincula a Griffin con un nuevo desarrollo inmobiliario en la ciudad. A comienzos de 2026, el empresario se asoció con Goldman Properties para comprar el edificio de oficinas 545 Wyn, ubicado en 545 Northwest 26th Street, por USD 181 millones, informó el diario.

Esa adquisición se ubica cerca del área elegida para la futura sede y forma parte de una serie de inversiones de Griffin en Miami. No obstante, el Miami Herald presentó el acuerdo universitario como un proyecto diferenciado, respaldado por una donación directa a Carnegie Mellon.

Las obras comenzarían en 2027 y las clases en 2028

La construcción del campus está prevista para el próximo año, mientras que el inicio de la actividad académica fue fijado para 2028, indicó el medio. La universidad deberá definir en los próximos meses los aspectos operativos, urbanísticos y académicos necesarios antes de recibir a su primera cohorte.

Con el avance del proyecto, Miami sumará una nueva institución universitaria de alcance nacional a su ecosistema educativo. La dimensión de la donación y la capacidad estimada del campus sitúan a Carnegie Mellon University Miami entre los desarrollos académicos más relevantes anunciados para Wynwood, tal como informó el periódico.

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