Backpack fue declarado como ganador del concurso "Semana del Oso Gordo" en Alaska

El oso pardo de 20 años conocido como Oso 89 y apodado Backpack obtuvo el título de la Fat Bear Week 2026 en el Parque Nacional Katmai (Explore.org)

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Un oso pardo de 20 años llamado Backpack y conocido por su temperamento pacífico, fue coronado campeón de Fat Bear Week 2026 (“Semana del Oso Gordo”) en el Parque Nacional y Reserva Katmai, en Alaska.

El martes 29 de septiembre por la noche, con 103.334 votos contra los 98.253 de su rival, la osa 910, el animal conocido oficialmente como Oso 89 se convirtió en el nuevo monarca de la pesada competencia del mundo animal, difundió Associated Press.

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El margen de victoria fue de apenas unos 5.000 sufragios, pero el resultado fue inequívoco: más de 2,3 millones de votos fueron emitidos esta edición desde distintos rincones del planeta, según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS).

La primera ronda, que arrancó el martes 22 de septiembre, resultó tan masiva que colapsó los servidores y obligó a extender el plazo de votación un día adicional. “Aparentemente, internet no estaba preparado para tanta cantidad de oso gordo”, escribieron los administradores del parque en sus redes sociales.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos registró más de 2,3 millones de votos en una edición que colapsó los servidores en su primera jornada (AP Photo)

Backpack ganó con la misma estrategia con la que pesca: sin pelear

Backpack no es el oso más agresivo de Brooks River. Su perfil de participante lo describe como un animal que “no demostró mucha agresividad hacia sus competidores” y que prefiere ejercer una “fuerza tranquila” para acceder a los mejores puntos de pesca. Esa reputación, lejos de perjudicarlo, lo convirtió en un favorito temprano entre los seguidores de las cámaras en vivo del parque.

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La ranger Sarah Bruce, del NPS, explicó a Alaska Public Media que el oso tiene una base de admiradores consolidada desde hace años: “Es uno de los osos que hemos podido observar en las cámaras en vivo desde que fueron instaladas en 2012. La gente lo vio durante toda su vida”.

Esa familiaridad, sumada a su edad, llevó a muchos votantes a argumentar que esta podría ser su última oportunidad de ganar. “Otros osos jóvenes todavía tendrán chances; quizás esta sea la única de Backpack”, describió Bruce, al sintetizar el razonamiento de los seguidores.

El ejemplar ganador se caracteriza por un temperamento pacífico y una estrategia de pesca sin enfrentamientos agresivos frente a otros competidores (Explore.org)

El campeón pesa entre 450 y 540 kilogramos y tiene un pasado con lesiones

En las primeras imágenes de la temporada, Backpack lució un pelaje rubio y una silueta relativamente esbelta. Las fotos del final del verano boreal muestran a un animal irreconocible: oscuro, voluminoso, con el cuerpo repleto de reservas de grasa. Bruce estimó su peso actual entre 450 y 545 kilogramos (entre 1.000 y 1.200 libras).

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Su historia arranca en 2006, cuando su madre —la osa Holly, campeona del Fat Bear Week en 2019— lo llevó por primera vez al río Brooks. El cachorro tenía el hábito de trepar a la espalda de su madre cuando cruzaban el agua, lo que le valió el apodo por el que hoy es reconocido.

Al año siguiente, regresó con una lesión severa en una pata que generó preocupación entre el personal del parque y los visitantes. Nadie presenció cómo ocurrió el accidente, pero la recuperación fue completa: en 2008 se independizó de Holly y desde entonces creció hasta convertirse en una presencia constante en las cataratas de Brooks.

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El origen del nombre del participante remite a su etapa de cachorro, cuando trepaba a la espalda de su madre Holly para cruzar el río Brooks (Explore.org)

El torneo enfrentó a 16 osos en formato de eliminación directa

La “Semana del Oso Gordo” es una competencia anual organizada por el NPS y la organización sin fines de lucro que gestiona Explore.org. Su edición 2026, la duodécima desde que fue fundada en 2014, reunió a 16 osos pardos en un torneo de eliminación directa, con rondas sucesivas hasta llegar a la final.

Toda la votación se realiza en línea a través del sitio oficial del Fat Bear Week. Los participantes no son pesados en balanzas: el público compara fotografías y transmisiones de cámaras instaladas a lo largo del río y vota por el animal que considera mejor preparado para la hibernación. “Los osos gordos son osos exitosos”, resumió la Organización Explore en su sitio web.

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El camino de Backpack hacia el título incluyó victorias contundentes en las primeras rondas, con diferencias superiores a los 100.000 votos. La semifinal fue más ajustada: Backpack apenas superó al oso 164, conocido como Bucky, quien previamente había eliminado al campeón vigente, el oso 32 o Chunk, en la primera ronda. En la otra semifinal, la osa 910 derrotó a la familia de la osa 132.

El defensor del título, Chunk, quedó eliminado en la primera ronda, y buena parte del público canalizó su apoyo hacia Backpack (AP Photo)

La final reunió a dos osos con madres campeonas en su árbol genealógico

La final de 2026 tuvo un componente dinástico singular: tanto Backpack como su rival, la osa 910, son descendientes de campeonas anteriores. La madre de Backpack, Holly, ganó en 2019. La madre de 910 es Beadnose, campeona en 2015 y 2018.

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La osa 910 no tiene un apodo oficial, aunque sus seguidores la llaman “Dancing Queen” por los movimientos de cabeza que realiza mientras pesca. Su perfil destaca que adoptó a su sobrina y la crió junto a su cría biológica, y que actualmente vive en solitario.

Pese a la derrota, Bruce señaló que la osa también llega al invierno en condiciones óptimas y que logró una adhesión considerable entre el público.

La ronda final del certamen reunió a dos competidores cuyos linajes incluyen madres ganadoras de ediciones anteriores (Explore.org)

El certamen celebra un proceso biológico: engordar para sobrevivir el invierno

Los osos pardos que habitan Katmai suman unos 2.200 ejemplares. Los que participan en Fat Bear Week son los que frecuentan las proximidades del río Brooks, donde los salmones regresan a partir de fines de junio. Durante esas semanas, los osos pueden consumir hasta 30 peces por día y llegar a acumular en seis meses la energía equivalente a un año de alimentación.

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Un macho adulto pesa entre 270 y 410 kilogramos (600 a 900 libras) a mediados del verano boreal. Antes de hibernar, los ejemplares de mayor tamaño pueden superar los 450 kilogramos (1.000 libras).

Mientras que las hembras son aproximadamente un tercio más pequeñas. Durante la hibernación, los animales no comen ni beben y pueden perder hasta un tercio de su peso corporal.

Los osos de la reserva consumen hasta 30 salmones al día para acumular la energía necesaria antes de la hibernación (Explore.org)

Por primera vez, la edición 2026 incluyó entre los competidores a cinco familias de osos, en reconocimiento al número récord de cachorros registrado en el río esta temporada. La osa 132 y sus tres crías de primavera llegaron hasta las semifinales. En julio, uno de esos cachorros se separó de la familia durante varios días y deambuló solo por el corredor del río; días después, fue reunido con su madre.

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La competencia creció de forma sostenida desde sus orígenes como un evento de un solo día. En 2025, registró más de 1,7 millones de votos provenientes de más de 100 países. En sus 12 años de historia, tuvo seis campeones distintos, tres de los cuales ganaron en más de una ocasión.