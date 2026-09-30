Estados Unidos

Backpack fue declarado como ganador del concurso "Semana del Oso Gordo" en Alaska

El ejemplar número 89 del río Brooks, con un peso estimado de entre 450 y 540 kilogramos y una reputación de animal pacífico, derrotó a la osa 910 en una final que separó a ambos contendientes por menos de 5.000 votos

Un oso pardo de pelaje espeso sentado cerca de hierba alta y tierra, mirando hacia la izquierda
El oso pardo de 20 años conocido como Oso 89 y apodado Backpack obtuvo el título de la Fat Bear Week 2026 en el Parque Nacional Katmai (Explore.org)
Guardar

Un oso pardo de 20 años llamado Backpack y conocido por su temperamento pacífico, fue coronado campeón de Fat Bear Week 2026 (“Semana del Oso Gordo”) en el Parque Nacional y Reserva Katmai, en Alaska.

El martes 29 de septiembre por la noche, con 103.334 votos contra los 98.253 de su rival, la osa 910, el animal conocido oficialmente como Oso 89 se convirtió en el nuevo monarca de la pesada competencia del mundo animal, difundió Associated Press.

PUBLICIDAD

El margen de victoria fue de apenas unos 5.000 sufragios, pero el resultado fue inequívoco: más de 2,3 millones de votos fueron emitidos esta edición desde distintos rincones del planeta, según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS).

La primera ronda, que arrancó el martes 22 de septiembre, resultó tan masiva que colapsó los servidores y obligó a extender el plazo de votación un día adicional. “Aparentemente, internet no estaba preparado para tanta cantidad de oso gordo”, escribieron los administradores del parque en sus redes sociales.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos registró más de 2,3 millones de votos en una edición que colapsó los servidores en su primera jornada (AP Photo)
El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos registró más de 2,3 millones de votos en una edición que colapsó los servidores en su primera jornada (AP Photo)

Backpack ganó con la misma estrategia con la que pesca: sin pelear

Backpack no es el oso más agresivo de Brooks River. Su perfil de participante lo describe como un animal que “no demostró mucha agresividad hacia sus competidores” y que prefiere ejercer una “fuerza tranquila” para acceder a los mejores puntos de pesca. Esa reputación, lejos de perjudicarlo, lo convirtió en un favorito temprano entre los seguidores de las cámaras en vivo del parque.

PUBLICIDAD

La ranger Sarah Bruce, del NPS, explicó a Alaska Public Media que el oso tiene una base de admiradores consolidada desde hace años: “Es uno de los osos que hemos podido observar en las cámaras en vivo desde que fueron instaladas en 2012. La gente lo vio durante toda su vida”.

Esa familiaridad, sumada a su edad, llevó a muchos votantes a argumentar que esta podría ser su última oportunidad de ganar. “Otros osos jóvenes todavía tendrán chances; quizás esta sea la única de Backpack”, describió Bruce, al sintetizar el razonamiento de los seguidores.

Dos imágenes comparativas del oso pardo número 89 Backpack en un río, en junio y septiembre de 2026, unidas por una flecha roja
El ejemplar ganador se caracteriza por un temperamento pacífico y una estrategia de pesca sin enfrentamientos agresivos frente a otros competidores (Explore.org)

El campeón pesa entre 450 y 540 kilogramos y tiene un pasado con lesiones

En las primeras imágenes de la temporada, Backpack lució un pelaje rubio y una silueta relativamente esbelta. Las fotos del final del verano boreal muestran a un animal irreconocible: oscuro, voluminoso, con el cuerpo repleto de reservas de grasa. Bruce estimó su peso actual entre 450 y 545 kilogramos (entre 1.000 y 1.200 libras).

Su historia arranca en 2006, cuando su madre —la osa Holly, campeona del Fat Bear Week en 2019— lo llevó por primera vez al río Brooks. El cachorro tenía el hábito de trepar a la espalda de su madre cuando cruzaban el agua, lo que le valió el apodo por el que hoy es reconocido.

Al año siguiente, regresó con una lesión severa en una pata que generó preocupación entre el personal del parque y los visitantes. Nadie presenció cómo ocurrió el accidente, pero la recuperación fue completa: en 2008 se independizó de Holly y desde entonces creció hasta convertirse en una presencia constante en las cataratas de Brooks.

Un oso pardo grande sobre un islote de piedra en un río y un oso más pequeño caminando al fondo
El origen del nombre del participante remite a su etapa de cachorro, cuando trepaba a la espalda de su madre Holly para cruzar el río Brooks (Explore.org)

El torneo enfrentó a 16 osos en formato de eliminación directa

La “Semana del Oso Gordo” es una competencia anual organizada por el NPS y la organización sin fines de lucro que gestiona Explore.org. Su edición 2026, la duodécima desde que fue fundada en 2014, reunió a 16 osos pardos en un torneo de eliminación directa, con rondas sucesivas hasta llegar a la final.

Toda la votación se realiza en línea a través del sitio oficial del Fat Bear Week. Los participantes no son pesados en balanzas: el público compara fotografías y transmisiones de cámaras instaladas a lo largo del río y vota por el animal que considera mejor preparado para la hibernación. “Los osos gordos son osos exitosos”, resumió la Organización Explore en su sitio web.

El camino de Backpack hacia el título incluyó victorias contundentes en las primeras rondas, con diferencias superiores a los 100.000 votos. La semifinal fue más ajustada: Backpack apenas superó al oso 164, conocido como Bucky, quien previamente había eliminado al campeón vigente, el oso 32 o Chunk, en la primera ronda. En la otra semifinal, la osa 910 derrotó a la familia de la osa 132.

El defensor del título, Chunk, quedó eliminado en la primera ronda, y buena parte del público canalizó su apoyo hacia Backpack (AP Photo)
El defensor del título, Chunk, quedó eliminado en la primera ronda, y buena parte del público canalizó su apoyo hacia Backpack (AP Photo)

La final reunió a dos osos con madres campeonas en su árbol genealógico

La final de 2026 tuvo un componente dinástico singular: tanto Backpack como su rival, la osa 910, son descendientes de campeonas anteriores. La madre de Backpack, Holly, ganó en 2019. La madre de 910 es Beadnose, campeona en 2015 y 2018.

La osa 910 no tiene un apodo oficial, aunque sus seguidores la llaman “Dancing Queen” por los movimientos de cabeza que realiza mientras pesca. Su perfil destaca que adoptó a su sobrina y la crió junto a su cría biológica, y que actualmente vive en solitario.

Pese a la derrota, Bruce señaló que la osa también llega al invierno en condiciones óptimas y que logró una adhesión considerable entre el público.

Dos fotografías de la osa 910, una en un río en julio y otra de mayor peso en septiembre, unidas por una flecha roja
La ronda final del certamen reunió a dos competidores cuyos linajes incluyen madres ganadoras de ediciones anteriores (Explore.org)

El certamen celebra un proceso biológico: engordar para sobrevivir el invierno

Los osos pardos que habitan Katmai suman unos 2.200 ejemplares. Los que participan en Fat Bear Week son los que frecuentan las proximidades del río Brooks, donde los salmones regresan a partir de fines de junio. Durante esas semanas, los osos pueden consumir hasta 30 peces por día y llegar a acumular en seis meses la energía equivalente a un año de alimentación.

Un macho adulto pesa entre 270 y 410 kilogramos (600 a 900 libras) a mediados del verano boreal. Antes de hibernar, los ejemplares de mayor tamaño pueden superar los 450 kilogramos (1.000 libras).

Mientras que las hembras son aproximadamente un tercio más pequeñas. Durante la hibernación, los animales no comen ni beben y pueden perder hasta un tercio de su peso corporal.

Un oso pardo camina por un río ancho con un pez en la boca, rodeado de vegetación verde y montañas al fondo
Los osos de la reserva consumen hasta 30 salmones al día para acumular la energía necesaria antes de la hibernación (Explore.org)

Por primera vez, la edición 2026 incluyó entre los competidores a cinco familias de osos, en reconocimiento al número récord de cachorros registrado en el río esta temporada. La osa 132 y sus tres crías de primavera llegaron hasta las semifinales. En julio, uno de esos cachorros se separó de la familia durante varios días y deambuló solo por el corredor del río; días después, fue reunido con su madre.

La competencia creció de forma sostenida desde sus orígenes como un evento de un solo día. En 2025, registró más de 1,7 millones de votos provenientes de más de 100 países. En sus 12 años de historia, tuvo seis campeones distintos, tres de los cuales ganaron en más de una ocasión.

Temas Relacionados

OsosAlaskaOso pardoAnimales salvajesEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York recibe la orden de reiniciar la implementación del impuesto a las segundas residencias tras el fallo de un juez

El tribunal anuló las notificaciones enviadas a propietarios por considerar que la ciudad les exigió probar su residencia principal, aunque el recargo seguirá vigente mientras continúe el litigio

Nueva York recibe la orden de reiniciar la implementación del impuesto a las segundas residencias tras el fallo de un juez

La Corte Suprema de Estados Unidos autoriza a Trump a reanudar deportaciones a terceros países

Con un fallo dividido de seis contra tres, el máximo tribunal levantó la orden de un juez federal y habilita al gobierno a expulsar migrantes hacia naciones con las que no tienen vínculos, sin que puedan objetar de inmediato los riesgos del destino

La Corte Suprema de Estados Unidos autoriza a Trump a reanudar deportaciones a terceros países

La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 recorrerá los 50 estados por primera vez en la historia y saldrá desde Atlanta

La tradicional llama iniciará su travesía en la ciudad que albergó los Juegos del Centenario hace 32 años y visitará territorios que nunca antes formaron parte de un relevo, antes de llegar a California el 14 de julio de 2028

La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 recorrerá los 50 estados por primera vez en la historia y saldrá desde Atlanta

El hombre que llevó más de 100 explosivos a una iglesia frente a la Corte Suprema recibe casi seis años de prisión: el juez citó su salud mental

Louis Geri había dejado de tomar su medicación para el trastorno bipolar meses antes de instalar una carpa con artefactos caseros en la puerta de la catedral

El hombre que llevó más de 100 explosivos a una iglesia frente a la Corte Suprema recibe casi seis años de prisión: el juez citó su salud mental

Christa Pike dice sentir "afinidad" con Lindsay Clancy a horas de convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años

La reclusa condenada a la inyección letal por un brutal crimen de 1995 comparó su situación con la madre de Massachusetts al denunciar que la justicia ignoró sus problemas psiquiátricos

Christa Pike dice sentir "afinidad" con Lindsay Clancy a horas de convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años

TECNO

Sam Altman confirma que OpenAI no saldrá a bolsa hasta garantizar la seguridad de su IA

Sam Altman confirma que OpenAI no saldrá a bolsa hasta garantizar la seguridad de su IA

Así es la nueva función de Xbox Series X y Xbox One que permite pasar juegos físicos a formato digital

Apple tendría un nuevo HomePod en octubre de 2026: así sería el regreso del asistente de voz de Siri al hogar

Microsoft actualiza Windows 11 con un menú de inicio personalizable, más funciones de IA y de seguridad

OpenAI planea recibir USD 30.000 millones de inversores: la empresa costaría 1,4 billones de dólares

ENTRETENIMIENTO

John Cusack descartó los rumores sobre un posible protagónico en Breaking Bad: “Estaba destinado a Bryan Cranston”

John Cusack descartó los rumores sobre un posible protagónico en Breaking Bad: “Estaba destinado a Bryan Cranston”

El relanzamiento de “Avengers: Endgame” suma escenas inéditas postcréditos que conectan la Saga del Infinito con Doomsday

De negarse a prestar su voz a 3 apariciones referidas: así Clint Eastwood dejó su marca en Los Simpson

‘El principito’ por fin tendrá una gran adaptación al cine: así es la película que se prepara con el guionista ganador del Oscar por ‘Slumdog Millionaire’

David Fincher podría salir de Netflix tras el estreno de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

MUNDO

Renunció el director de la Torre Eiffel tras la polémica por apartar a empleadas durante una visita religiosa

Renunció el director de la Torre Eiffel tras la polémica por apartar a empleadas durante una visita religiosa

Los dramáticos videos grabados dentro del avión de Flydubai: “Hubo un secuestro, hemos reducido a los terroristas”

Terror en el aire: el video que grabaron los pasajeros que atendieron al piloto del avión de Flydubai

Perdió a un hijo el 7 de octubre y su hija vivió el terror del vuelo Dubái-Tel Aviv: “Estaban seguros de que iban a morir”

“El avión cayó en picada de repente”: pasajeros israelíes relatan el caos a bordo de un vuelo entre Dubai y Tel Aviv