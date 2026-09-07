El fuerte oleaje provocado por el huracán Marie inundó ciudades costeras de California y genera peligrosas corrientes

El huracán Marie provocó inundaciones, rescates acuáticos y playas cerradas en el sur de California durante el fin de semana del Día del Trabajo (ABC 7)

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El huracán Marie, aún a más de 1.100 kilómetros de la costa californiana, ya dejó inundaciones, rescates acuáticos y playas cerradas en el sur de California durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Esta tormenta tropical, que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) calificó como de condiciones “potencialmente mortales”, convirtió la franja costera entre Malibú y Long Beach en escenario de emergencia.

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La ciudad de Seal Beach, en el condado de Orange, fue uno de los puntos más afectados del sábado. El agua del océano anegó los estacionamientos cercanos al muelle y se aproximó peligrosamente a propiedades residenciales frente al mar.

En una de esas playas, más de una docena de personas colaboraron para empujar un vehículo atrapado por la inundación. Sumado a que, equipos de respuesta construyeron bermas de arena y operaron bombas para devolver el agua al océano; mientras los estacionamientos de las calles 8 y 10 permanecerán cerrados hasta el miércoles.

El fuerte oleaje de Marie anegó el muelle de Seal Beach, cerró estacionamientos hasta el miércoles y acercó el agua a viviendas frente al mar (ABC 7)

El NWS emitió una alerta de surf alto vigente hasta el martes por la noche para las costas del sur del estado.

A su vez, el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles dictó un aviso de calidad del agua oceánica para todas las playas de la zona hasta al menos el miércoles a las 14, recomendando evitar el contacto con el agua durante al menos 72 horas tras la lluvia.

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Los Ángeles registra lluvias inusuales para septiembre y riesgo en zonas de quemados

La influencia de Marie también alcanzó el interior de la región con precipitaciones poco comunes para la época. La mayoría de los sectores del condado de Los Ángeles acumularon entre 6 y 25 milímetros de lluvia, con totales adicionales de entre 2,5 y 6 milímetros previstos. Las zonas montañosas registraron mayores acumulaciones, mientras que el centro de la ciudad recibió cantidades menores.

El meteorólogo David Gomberg, del NWS, indicó que existía entre un 10% y un 15% de posibilidad de tormentas eléctricas, principalmente en las montañas del condado y en áreas urbanas. Cualquier sistema estacionario, precisó, podría generar más de 6 milímetros de lluvia por hora.

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El servicio meteorológico también advirtió que las calles podrían volverse especialmente resbaladizas debido a la acumulación de aceites durante el seco verano.

Un aviso de inundación estuvo en vigor para el oeste del condado de Los Ángeles, incluidas las cicatrices de los incendios de Franklin y Palisades, con posibilidad de “flujos menores de escombros en áreas recientemente quemadas”, según el servicio meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de surf alto hasta el martes por la noche para las costas del sur de California por condiciones potencialmente mortales (ABC 7)

Los rescates en el agua se multiplicaron

El impacto más visible de Marie en la costa fue la cantidad de intervenciones de los cuerpos de salvamento. Jake Miller, especialista en salvavidas oceánicos del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, informó que se esperaban olas de entre 90 centímetros y 1,5 metros, con series de hasta 1,8 a 2,4 metros en playas como Zuma y Malibú. El NWS también registró olas de 3 metros en Zuma Beach.

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Los salvavidas del condado del condado proyectaron más de 1.000 rescates durante el fin de semana, frente a los 500 que suelen producirse en un día normal. En Newport Beach, el jefe de batallón de salvavidas Adam Yacenda informó que su cuerpo realizó 177 rescates solo el sábado. “Cualquier día en que se acerque a más de 100, es un día muy ocupado”, declaró en ABC News.

El funcionario describió condiciones de “bandera roja de un extremo al otro de la playa”, con fuertes corrientes de retorno que se desplazaban tanto a lo largo de la orilla como mar adentro.

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La meteoróloga del NWS Rose Schoenfeld señaló que Marie no tocará tierra y que se esperaba que perdiera intensidad hasta convertirse en tormenta tropical a fines del domingo, pero que seguirá aportando lluvia a partes del condado de Los Ángeles antes de disiparse.

Sumado a que, autoridades de Long Beach emitieron el domingo un aviso que prohíbe nadar en todas las playas y bahías de la ciudad durante al menos tres días, debido al escurrimiento esperado desde desagües pluviales y ríos.

Los salvavidas del condado de Los Ángeles proyectaron más de 1.000 rescates por las corrientes de resaca y el oleaje del huracán Marie (ABC 7)

Marie se debilita, pero sus efectos sobre la costa continuarán

A las 2 de la mañana del lunes 7 de septiembre (hora del Pacífico), el Centro Nacional de Huracanes ubicó el centro de la tormenta tropical Marie a unos 935 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, México, y a aproximadamente 1.125 kilómetros al suroeste de San Diego.

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El sistema se desplazaba hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora con vientos sostenidos máximos de 100 km/h y una presión mínima central de 986 milibares.

El organismo oficial pronosticó un leve giro hacia el oeste-noroeste seguido de una reanudación del desplazamiento noroeste a mayor velocidad a partir del martes.

Se espera que Marie se degrade a una baja remanente post-tropical el martes por la noche o el miércoles temprano, con un debilitamiento sostenido durante los próximos días. Los vientos de intensidad tropical se extendían hasta 185 kilómetros desde el centro.

Aunque Marie se debilita y no tocará tierra, el NWS advirtió que el oleaje y las mareas altas mantendrán el riesgo de inundación costera en California (NOAA)

El NWS advirtió que las mareas astronómicas altas superarían los 2,1 metros el lunes y que la combinación de oleaje elevado y pleamares generaría un riesgo moderado de inundación costera en puntos como Avalon, la Península de Alamitos en Long Beach y Malibú.

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Una alerta de surf alto y un aviso de inundación costera permanecerán vigentes hasta las 23 del martes para tramos de las costas de los condados de Los Ángeles y Orange, con olas de entre 1,2 y 3 metros en playas orientadas al sur y al suroeste, y de entre 1,2 y 2,1 metros en playas orientadas al oeste.