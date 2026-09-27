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Rusia dijo que Vladimir Putin podría reunirse con Donald Trump en noviembre durante la cumbre de la APEC en China

El Kremlin indicó que el encuentro se podría desarrollar si ambos mandatarios asisten al foro asiático. Por el momento se espera que el líder ruso se traslade a Shenzhen para formar parte del cónclave

Vladímir Putin y Donald Trump podrían coincidir en noviembre durante la cumbre de la APEC en China. (REUTERS/ARCHIVO)
Vladímir Putin y Donald Trump podrían coincidir en noviembre durante la cumbre de la APEC en China. (REUTERS/ARCHIVO)
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Vladímir Putin y Donald Trump podrían coincidir en noviembre en la cumbre de la APEC en Shenzhen, China, según afirmó este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. La eventual reunión se produciría mientras Moscú también evalúa la asistencia del mandatario ruso a la cumbre del G20 prevista para diciembre en Florida.

Putin y Trump podrían reunirse al margen de la cumbre de la APEC del 18 y 19 de noviembre en Shenzhen si ambos asisten al encuentro. El Kremlin confirmó que el presidente ruso planea acudir y que ya acordó una reunión con el líder chino, Xi Jinping, pero no precisó si habrá una cita bilateral con Trump o un encuentro entre los tres mandatarios.

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Peskov dijo a la televisión pública que la cita de la APEC será “una buena ocasión” para que ambos líderes coincidan “de una u otra forma” en los márgenes de la cumbre.

La agenda de Putin en la cumbre de la APEC

El portavoz presidencial indicó que, por ahora, “Putin acuda a la cumbre de la APEC” es la previsión del Kremlin. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico reúne a 21 territorios de Asia y América con costas sobre el Pacífico.

Donald Trump contempló aranceles de hasta el 100% para los países que compren hidrocarburos rusos. (REUTERS/ARCHIVO)
Donald Trump contempló aranceles de hasta el 100% para los países que compren hidrocarburos rusos. (REUTERS/ARCHIVO)

Según Peskov, el líder ruso ya pactó reunirse en Shenzhen con Xi Jinping, presidente de China y anfitrión de la cumbre.

El Kremlin no confirmó una reunión tripartita entre Rusia, China y Estados Unidos. “Es difícil decir si será una reunión tripartita o serán encuentros bilaterales”, señaló Peskov.

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La posibilidad de un contacto entre Putin y Trump se suma a los intercambios previstos durante una cumbre a la que también asistiría el mandatario chino, aunque Moscú no detalló el formato ni la agenda de esos encuentros.

La participación rusa en el G20 de Florida

Peskov también se refirió a la asistencia de Putin a la cumbre del G20, que se celebrará en diciembre en Florida. “Esa decisión aún no se ha tomado”, afirmó.

Trump se reunió en Nueva York con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. (EFE/ARCHIVO)
Trump se reunió en Nueva York con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. (EFE/ARCHIVO)

El portavoz explicó que Moscú debe “valorar las circunstancias”, aunque aseguró que Rusia participará activamente en los trabajos del grupo. Días atrás, había agradecido la invitación de la Casa Blanca y la calificó de “amable invitación”, pero consideró prematuro dar una respuesta definitiva.

Tras reunirse en Nueva York con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, planteó la posibilidad de una cita entre Trump y Putin a finales de año durante el G20. El encuentro representa “una nueva oportunidad para que ambos líderes conversen”, dijo.

Trump pidió a Putin en su última conversación telefónica que detenga las acciones militares en Ucrania. Después de reunirse en Nueva York con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, señaló que se reserva la opción de aplicar sanciones contra Moscú, incluidas medidas que contemplan aranceles de hasta 100% para países que importen hidrocarburos rusos.

El sábado, Trump instó a Putin y Zelensky a alcanzar un acuerdo antes del “duro invierno”. “Sí. Hablé mucho con él, y él está de acuerdo, y Putin también está de acuerdo”, declaró a la prensa al referirse a su reunión del martes con el presidente ucraniano.

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