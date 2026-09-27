Mundo

Israel abatió al terrorista que secuestró a dos de los rehenes símbolo de la masacre del 7 de octubre

Saher Nidal Sakr, quien fue filmado llevándose a Noa Argamani y Avinatan Or durante el brutal ataque de Hamas, murió en un bombardeo en Nuseirat. El Ejército israelí también eliminó a otro comandante vinculado al cautiverio de nueve rehenes

Una imagen del video muestra a Saher Nidal Sakr (derecha) secuestrando a Noa Argamani durante el ataque del 7 de octubre de 2023 (Fuerzas de Defensa de Israel)
Una imagen del video muestra a Saher Nidal Sakr (derecha) secuestrando a Noa Argamani durante el ataque del 7 de octubre de 2023 (Fuerzas de Defensa de Israel)
Guardar

El Ejército israelí confirmó la muerte de Saher Nidal Sakr, el terrorista al que responsabilizó del secuestro de los entonces rehenes israelíes Noa Argamani y Avinatan Or durante el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, en un ataque israelí perpetrado el sábado en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

Según el Ejército y el Shin Bet, Sakr estaba vinculado a “organizaciones yihadistas globales” y aparecía en un video que se hizo tristemente célebre durante la invasión liderada por Hamas, en el que se lo veía llevándose a Argamani en motocicleta hacia la Franja, tras el secuestro de ambos en el festival de música Nova.

PUBLICIDAD

El video del secuestro de Argamani y Or se convirtió en una de las imágenes más difundidas de la masacre del 7 de octubre, con ella gritando “¡No me maten!” mientras era arrastrada en motocicleta y él, separado a la fuerza, obligado a marchar junto a sus captores.

Argamani, nacida en Israel de madre china, fue rescatada en junio de 2024 tras 245 días de cautiverio, en una operación conjunta del Ejército, el Shin Bet y la Policía israelí que costó la vida de un oficial de la unidad de contraterrorismo. Or, en cambio, permaneció cautivo en soledad durante 738 días y fue liberado recién en octubre de 2025, como parte de un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros. La pareja se reencontró ese mes, dos años después de haber sido separada en el festival de música Nova.

PUBLICIDAD

El ex rehén israelí Avinatan Or, cautivo en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, besa a su pareja, Noa Argamani —también secuestrada y rescatada en 2024—, tras su liberación en el marco del acuerdo de intercambio y alto el fuego entre Israel y Hamás, en Reim, Israel, el 13 de octubre de 2025 (Fuerzas de Defensa de Israel/vía REUTERS)
El ex rehén israelí Avinatan Or, cautivo en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, besa a su pareja, Noa Argamani —también secuestrada y rescatada en 2024—, tras su liberación en el marco del acuerdo de intercambio y alto el fuego entre Israel y Hamás, en Reim, Israel, el 13 de octubre de 2025 (Fuerzas de Defensa de Israel/vía REUTERS)

El ataque contra Sakr fue ejecutado por la Unidad Gideonim 33 de la Policía israelí. Según el Ejército, el terrorista suministró armas a Hamas durante la guerra y, más recientemente, avanzaba en la planificación de ataques contra tropas y civiles israelíes “en cooperación con operativos terroristas de las alas militares de Hamas y la Yihad Islámica, en violación sistemática del acuerdo de alto el fuego”. El Ejército dijo haberlo matado para “eliminar una amenaza”.

Otro comandante vinculado a los rehenes, muerto la semana pasada

El Ejército y el Shin Bet también informaron la muerte, en un ataque el martes pasado en el norte de Gaza, de Muhammad Hamad Muhammad Ghabain, un comandante de Hamas que, según las fuerzas israelíes, participó en el cautiverio de los rehenes Ziv Berman, Gali Berman, Eitan Mor, Liri Albag, Agam Berger, Matan Angrest, Omri Miran, Keith Siegel y Alon Ohel. Todos ellos fueron liberados en distintas etapas del proceso negociado en 2025.

El Ejército sostuvo que Ghabain estaba últimamente implicado en el fomento de ataques contra soldados y civiles israelíes y en la reconstrucción de las capacidades de Hamas, “en violación sistemática del alto el fuego”, y que fue eliminado para “remover la amenaza que representaba”.

Nuevos ataques en Gaza pese a la tregua

Los anuncios se conocieron en medio de una nueva serie de ataques israelíes sobre la Franja este fin de semana. Este domingo, el Ejército israelí mató a un palestino tras un ataque contra Mawasi, cerca de Khan Younis, en el sur de Gaza. Según personal del hospital gazatí Al Naser, un hombre identificado como Odai Adli Al Assar, de 28 años, murió como consecuencia de un ataque con dron militar israelí. El sábado, el Ejército ya había matado a otras dos personas en la Franja: un hombre en Nuseirat tras un ataque con dron —el propio Sakr— y un segundo en Mawasi, que murió por disparos de las tropas israelíes.

Pese al alto el fuego vigente desde hace casi un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan víctimas fatales, en ocasiones mediante drones dirigidos a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás —pero que a menudo también matan a mujeres y niños— y en otras contra palestinos que se acercan a la llamada línea amarilla, donde están apostadas las tropas israelíes.

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza controlado por los terroristas de Hamas, que no incluye los fallecidos de este fin de semana, las tropas israelíes mataron a 74.016 personas desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, de las cuales 1.415 murieron desde la entrada en vigor del cese el fuego.

Temas Relacionados

IsraelFDIEjército de Israel7 de octubreNoa ArgamaniAvinatan OrHamasGazaÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Von der Leyen confirmó un desembolso de USD 790 millones en ayuda humanitaria para África, Medio Oriente y Ucrania

El paquete de la Unión Europea incluye recursos para personas desplazadas, comunidades de acogida y asistencia ante conflictos, epidemias y desastres, según informó la Comisión del bloque

Von der Leyen confirmó un desembolso de USD 790 millones en ayuda humanitaria para África, Medio Oriente y Ucrania

Omán pidió cooperación para restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz y frenar la crisis de Yemen

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el canciller omaní instó a los actores implicados en la guerra de Medio Oriente a trabajar con el sultanato para proteger el tránsito en la vía marítima, del cual dependen numerosos países de la región

Omán pidió cooperación para restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz y frenar la crisis de Yemen

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales del clero en su tercer día de gira por Francia

Una investigación realizada en 2021 reveló que miembros de la clerecía o laicos de la Iglesia habían maltratado de aproximadamente 330.000 menores de edad en el país galo a lo largo de 70 años

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales del clero en su tercer día de gira por Francia

Dos tiroteos masivos en Sudáfrica dejaron al menos 27 muertos y 26 heridos: buscan identificar a los agresores

Los ataques fueron perpetuados el sábado y este domingo en dos ciudades distintas. El presidente Cyril Ramaphosa calificó la delincuencia como una de las principales amenazas nacionales, en un contexto de elevada circulación de armas y actividad de bandas criminales

Dos tiroteos masivos en Sudáfrica dejaron al menos 27 muertos y 26 heridos: buscan identificar a los agresores

Infobae en Nepal, a un mes de la trágica inundación: historias del horror y los rituales para despedir a los desaparecidos

Las autoridades mantienen las tareas de rescate en busca de personas bajo el lodo, mientras en Katmandú creman cuerpos simbólicos. Un vuelo del piloto argentino Enrique Piñeyro llevó 20 toneladas de donaciones

Infobae en Nepal, a un mes de la trágica inundación: historias del horror y los rituales para despedir a los desaparecidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por el aviso de un remisero, Prefectura interceptó a tres ciudadanos chinos que ingresaron ilegalmente al país

Por el aviso de un remisero, Prefectura interceptó a tres ciudadanos chinos que ingresaron ilegalmente al país

Ley Nuclear de Colombia: La normativa que busca regular la medicina, la industria y la energía, no se trata de bombas o centrales

Balacera en Breña: sicarios dispararon en una pollada y dejaron un muerto y cuatro heridos

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Casarse o convivir con una persona mucho menor puede afectar la pensión en fondos privados de Colombia: experto explica por qué

DEPORTES

La argentina Ailín Pérez venció a la brasileña Dumont en UFC: su reacción y la desafiante respuesta tras recibir preservativos de su rival

La argentina Ailín Pérez venció a la brasileña Dumont en UFC: su reacción y la desafiante respuesta tras recibir preservativos de su rival

El fuerte respaldo de un referente de la Fórmula 1 para Franco Colapinto tras chocar a Gasly: “Tienes que admirarlo”

El día que el posible título de Reutemann obligó a jugar por la mañana un Superclásico lleno de figuras

Juega en la Juventus, puede elegir entre cuatro selecciones y fue citado por Argentina: “Estoy agradecido”

La inesperada respuesta de Tom Cruise al recibir la camiseta de un equipo argentino durante la presentación de su nueva película

ENTRETENIMIENTO

Un Lotus Esprit que se convertía en submarino y un Aston Martin DB5 con asiento eyectable: los 10 vehículos más recordados de James Bond

Un Lotus Esprit que se convertía en submarino y un Aston Martin DB5 con asiento eyectable: los 10 vehículos más recordados de James Bond

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Las voces originales de Abby y Lev regresan a “The Last of Us”: así serán sus nuevos personajes en la serie

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Universal supera los USD 5.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el primer estudio en alcanzar esa cifra en 2026