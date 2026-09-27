Israel abatió al terrorista que secuestró a dos de los rehenes símbolo de la masacre del 7 de octubre

Una imagen del video muestra a Saher Nidal Sakr (derecha) secuestrando a Noa Argamani durante el ataque del 7 de octubre de 2023 (Fuerzas de Defensa de Israel)

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El Ejército israelí confirmó la muerte de Saher Nidal Sakr, el terrorista al que responsabilizó del secuestro de los entonces rehenes israelíes Noa Argamani y Avinatan Or durante el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, en un ataque israelí perpetrado el sábado en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

Según el Ejército y el Shin Bet, Sakr estaba vinculado a “organizaciones yihadistas globales” y aparecía en un video que se hizo tristemente célebre durante la invasión liderada por Hamas, en el que se lo veía llevándose a Argamani en motocicleta hacia la Franja, tras el secuestro de ambos en el festival de música Nova.

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El video del secuestro de Argamani y Or se convirtió en una de las imágenes más difundidas de la masacre del 7 de octubre, con ella gritando “¡No me maten!” mientras era arrastrada en motocicleta y él, separado a la fuerza, obligado a marchar junto a sus captores.

Argamani, nacida en Israel de madre china, fue rescatada en junio de 2024 tras 245 días de cautiverio, en una operación conjunta del Ejército, el Shin Bet y la Policía israelí que costó la vida de un oficial de la unidad de contraterrorismo. Or, en cambio, permaneció cautivo en soledad durante 738 días y fue liberado recién en octubre de 2025, como parte de un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros. La pareja se reencontró ese mes, dos años después de haber sido separada en el festival de música Nova.

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El ex rehén israelí Avinatan Or, cautivo en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, besa a su pareja, Noa Argamani —también secuestrada y rescatada en 2024—, tras su liberación en el marco del acuerdo de intercambio y alto el fuego entre Israel y Hamás, en Reim, Israel, el 13 de octubre de 2025 (Fuerzas de Defensa de Israel/vía REUTERS)

El ataque contra Sakr fue ejecutado por la Unidad Gideonim 33 de la Policía israelí. Según el Ejército, el terrorista suministró armas a Hamas durante la guerra y, más recientemente, avanzaba en la planificación de ataques contra tropas y civiles israelíes “en cooperación con operativos terroristas de las alas militares de Hamas y la Yihad Islámica, en violación sistemática del acuerdo de alto el fuego”. El Ejército dijo haberlo matado para “eliminar una amenaza”.

Otro comandante vinculado a los rehenes, muerto la semana pasada

El Ejército y el Shin Bet también informaron la muerte, en un ataque el martes pasado en el norte de Gaza, de Muhammad Hamad Muhammad Ghabain, un comandante de Hamas que, según las fuerzas israelíes, participó en el cautiverio de los rehenes Ziv Berman, Gali Berman, Eitan Mor, Liri Albag, Agam Berger, Matan Angrest, Omri Miran, Keith Siegel y Alon Ohel. Todos ellos fueron liberados en distintas etapas del proceso negociado en 2025.

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El Ejército sostuvo que Ghabain estaba últimamente implicado en el fomento de ataques contra soldados y civiles israelíes y en la reconstrucción de las capacidades de Hamas, “en violación sistemática del alto el fuego”, y que fue eliminado para “remover la amenaza que representaba”.

Nuevos ataques en Gaza pese a la tregua

Los anuncios se conocieron en medio de una nueva serie de ataques israelíes sobre la Franja este fin de semana. Este domingo, el Ejército israelí mató a un palestino tras un ataque contra Mawasi, cerca de Khan Younis, en el sur de Gaza. Según personal del hospital gazatí Al Naser, un hombre identificado como Odai Adli Al Assar, de 28 años, murió como consecuencia de un ataque con dron militar israelí. El sábado, el Ejército ya había matado a otras dos personas en la Franja: un hombre en Nuseirat tras un ataque con dron —el propio Sakr— y un segundo en Mawasi, que murió por disparos de las tropas israelíes.

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Pese al alto el fuego vigente desde hace casi un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan víctimas fatales, en ocasiones mediante drones dirigidos a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás —pero que a menudo también matan a mujeres y niños— y en otras contra palestinos que se acercan a la llamada línea amarilla, donde están apostadas las tropas israelíes.

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza controlado por los terroristas de Hamas, que no incluye los fallecidos de este fin de semana, las tropas israelíes mataron a 74.016 personas desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, de las cuales 1.415 murieron desde la entrada en vigor del cese el fuego.

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