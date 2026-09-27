Una persistente tormenta azota el noreste de Estados Unidos: inundaciones, vuelos cancelados y al menos un muerto

En esta foto tomada con un teléfono inteligente, unas personas observan las olas en el faro Nubble de York, Maine, durante una tormenta del noreste, el sábado 26 de septiembre de 2026 (AP /Caleb Jones)

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Una tormenta poderosa y de lento desplazamiento avanzó el sábado por la costa noreste de Estados Unidos, produciendo fuertes vientos que causaron cortes de energía, a la vez que levantaba grandes olas y fuertes lluvias que crearon condiciones peligrosas.

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York informó que uno de sus empleados falleció al ser golpeado por un árbol caído en Brooklyn, mientras la tormenta azotaba la ciudad con lluvias torrenciales y fuertes vientos. Equipos de emergencia en los estados del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra se apresuraron a restablecer el suministro eléctrico después de que la caída de árboles provocara cortes de luz que afectaron a unos 100.000 usuarios en la región.

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Decenas de millones de personas permanecían el domingo en la trayectoria de la tormenta invernal, con pronóstico de inundaciones importantes en algunas zonas costeras. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó que los centros de coordinación de respuesta en las regiones afectadas operaban en estado de alerta máxima y que los equipos estaban preparados en Nueva Inglaterra ante la posibilidad de cortes de energía generalizados.

El pronóstico no auguraba un alivio inmediato. Habrá “fuertes vientos, mareas altas y posibilidad de lluvias intensas durante los próximos días en el noreste de Estados Unidos”, declaró Bob Oravec, jefe de pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional, las mareas más altas probablemente se producirían al norte de Atlantic City, Nueva Jersey, desde la noche del sábado hasta el domingo, lo que podría provocar inundaciones generalizadas en las carreteras de las comunidades costeras y de la bahía.

“Cualquiera que se meta en el agua o se acerque a ella este fin de semana está literalmente jugando con su vida”, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. En Nueva Jersey y Nueva York, algunas personas recorrieron las calles inundadas en kayak.

Ted Friedli navega en kayak por un tramo inundado de Florence Avenue durante una tormenta del noreste en Long Branch, Nueva Jersey, el sábado 26 de septiembre de 2026 (AP/Noah K. Murray)

Otros se dirigieron a las playas para intentar surfear las olas, que eran más altas de lo habitual. Los equipos de emergencia de Sea Bright, Nueva Jersey, rescataron a una mujer y a su perro después de que su vehículo quedara atrapado por las inundaciones, según informó ABC7.

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Las crecidas inundan carreteras y afectan a los negocios

En Surf City, un municipio costero de Nueva Jersey, Kenny Formica observaba desde su casa las cámaras de vigilancia que mostraban cómo subía el nivel del agua en el puerto deportivo de su propiedad. Formica comentó que es raro que entre agua en el edificio. La última vez que recuerda que sucedió fue durante el huracán Sandy en 2012, que, según él, causó daños a su negocio por más de 4 millones de dólares.

Antes de la tormenta, los trabajadores aseguraron las amarras, retiraron los objetos y equipos sueltos para ponerlos a salvo y estacionaron los camiones y las carretillas elevadoras del puerto deportivo en el punto más alto de la propiedad.

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Formica dijo que se despertó con mensajes de clientes que reportaban la desaparición de botes y motos acuáticas. Un cliente le envió un video alrededor de las 4 de la mañana que mostraba su bote de 7,6 metros después de que el viento lo hubiera soltado de su elevador.

Surfistas surcan las olas provocadas por una tormenta del noreste el sábado 26 de septiembre de 2026 en Hampton, New Hampshire (AP/Robert F. Bukaty)

Más al sur, en Norfolk, Virginia, Ellie Hodge observaba desde el porche de su casa cómo los vehículos que pasaban dejaban estelas a su paso. La ciudad costera sufrió inundaciones aisladas durante toda la semana a causa de la tormenta invernal.

“Hemos visto coches atascados en la carretera, subiéndose a las aceras”, dijo Hodge. “Esta vez la situación ha sido bastante grave”.

Se cancelan vuelos, conciertos y eventos deportivos

La tormenta obligó a muchas personas a cambiar sus planes. Cientos de vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, al igual que la gran mayoría de los vuelos en los populares destinos turísticos de Martha’s Vineyard y Nantucket, en Massachusetts.

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Más al sur, el cierre de una carretera en la isla Hatteras de Carolina del Norte debido a las inundaciones trastocó los planes de boda de Jayden Sink y Kimberly Laprad. La pareja de Virginia llegó a la isla antes de la tormenta, pero la mayoría de sus aproximadamente 45 invitados quedaron atrapados al otro lado de la zona afectada, según informó el Island Free Press. Un camping local ofreció un nuevo lugar para la ceremonia, cabañas y un oficiante, y un DJ se ofreció voluntario para amenizarla con música.

La carretera que lleva a la isla permanecía cerrada y el ferry también estaba fuera de servicio, por lo que viajar en barco durante el mal tiempo era la única opción, según Drew Pearson, director de gestión de emergencias del condado de Dare, en Carolina del Norte. La isla tiene una población permanente de unos 5.000 habitantes, cifra que aumenta considerablemente durante la temporada cálida.

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Jose Rosario saca un cable de extensión de su garaje inundado para conectarlo a un generador en la calle Catherine, el sábado 26 de septiembre de 2026, en Long Branch, Nueva Jersey (AP /Noah K. Murray)

El Departamento de Transporte de Carolina del Norte anunció que pronto pondrá en marcha un servicio de ferry de emergencia entre la isla de Hatteras y tierra firme.

“A los habitantes de Hatteras, sepan que no están solos en una isla”, dijo el gobernador Josh Stein en las redes sociales. “Los servicios de emergencia de Carolina del Norte y del condado están trabajando arduamente para mantenerlos a salvo y reconectarlos lo antes posible”.

Las autoridades instan a la precaución

Las tormentas del noreste no son inusuales a medida que Nueva Inglaterra se adentra en el otoño, pero “esta podría ser una gran tormenta un poco antes de lo habitual”, dijo Oravec, del Servicio Meteorológico Nacional.

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Según explicó, el lento desplazamiento de la tormenta podría agravar la erosión costera al someter la costa a un período prolongado de fuertes vientos y oleaje. Hochul afirmó que las inundaciones costeras eran la mayor amenaza, pero que también se esperaban fuertes lluvias, vientos intensos y olas de hasta 6 metros (20 pies) de altura.

En Long Island, la propietaria del ferry, Stephanie Sherman, suspendió las operaciones entre Patchogue y la isla barrera de Fire Island. “Ha sido una tormenta bastante fuerte”, dijo Sherman. “Pero nada que no hayamos experimentado antes. Estas cosas pasan de vez en cuando”.

(AP)