Nueva Jersey enfrenta inundaciones por un temporal del noreste

Un temporal del noreste provocó inundaciones en las calles y la zona costera de Atlantic City en Nueva Jersey (REUTERS/Andrew Kelly/ File Photo)

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Un temporal del noreste provocó inundaciones en calles de Atlantic City, en Nueva Jersey, durante la noche del viernes, con lluvias persistentes, vientos fuertes y olas que superaron el borde costero. El fenómeno afectó distintos sectores de la isla, sobre todo en las zonas próximas a la bahía, informó CBS Philadelphia.

El medio señaló que el agua cubrió varias arterias mientras el sistema meteorológico atravesaba la región de Filadelfia. La situación coincidió con la marea alta, una combinación que, de acuerdo con los reportes recogidos en el lugar, agravó el anegamiento en los puntos más bajos de la ciudad.

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Las autoridades advierten habitualmente a los automovilistas que eviten atravesar zonas inundadas, ya que la profundidad del agua puede resultar difícil de calcular y las corrientes pueden representar un riesgo. Sin embargo, el canal mostró a conductores que circulaban por calles cubiertas de agua pese a las condiciones adversas.

Las olas sobrepasaron el borde costero frente al avance del temporal

La coincidencia de la marea alta con vientos y lluvias intensas agravó la acumulación de agua en los sectores bajos (EFE/Justin Lane)

Las imágenes emitidas por CBS Philadelphia mostraron grandes olas que golpearon el paseo marítimo de Atlantic City y lanzaron agua hacia ambos lados de la estructura. El temporal, conocido en inglés como nor’easter, se caracteriza por los vientos procedentes del noreste que suelen impulsar el agua hacia la costa y favorecer inundaciones en áreas vulnerables.

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El impacto del oleaje se sumó a una lluvia constante y a ráfagas de viento que mantuvieron bajo presión el drenaje urbano. El medio indicó que las zonas situadas hacia el extremo oriental de la isla, en dirección a la bahía posterior, registraron parte de las afectaciones más importantes.

La acumulación de agua en la vía pública osciló entre unos pocos centímetros y cerca de 15 centímetros, según las observaciones divulgadas durante la cobertura. Entre las calles más afectadas alrededor de las 20:30 se encontraban Melrose y Madison, de orientación este-oeste, así como Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire y Maine, que recorren la ciudad de norte a sur.

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La cobertura periodística también documentó a residentes que salieron a observar el fenómeno antes de que empeoraran las condiciones. Ángel Gallegos Ortiz, vecino de la ciudad, explicó que decidió acercarse después de ver videos de las inundaciones.

“Vimos un video de la inundación y decidimos venir. Antes de llegar, vimos dos arcoíris dobles”, afirmó Gallegos Ortiz en declaraciones recogidas por CBS Philadelphia. Su testimonio reflejó que, pese a las advertencias y el avance del agua, algunas personas se aproximaron a las zonas afectadas para presenciar la tormenta.

El viento impidió que el agua retrocediera con normalidad

La acumulación de agua alcanzó hasta 15 centímetros en calles principales como Melrose, Madison y Connecticut (REUTERS/Eduardo Munoz)

Wilbur Fields, también residente de Atlantic City, aseguró que el problema no se limitaba a la entrada de agua durante la marea, sino a la dificultad para que esta descendiera. “Cuando entra la marea, no baja por estos vientos del noreste; el agua de la inundación se sigue acumulando”, declaró al medio.

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Fields anticipó que la ciudad enfrentaría condiciones difíciles durante los días siguientes. Su explicación coincide con la dinámica de estos temporales costeros, donde la acción sostenida del viento puede retener el agua sobre sectores urbanos cercanos al mar o a las bahías.

La última marea alta del viernes ocurrió a las 19:20, mientras que la siguiente estaba prevista para las 7:40 del sábado, precisó CBS Philadelphia. Esos períodos suelen ser los de mayor riesgo de inundación, debido a que el nivel del mar aumenta y el oleaje puede avanzar hacia calles próximas a la costa.

Las autoridades esperaban una o dos rondas adicionales de inundaciones

De acuerdo con la información publicada por CBS Philadelphia, los responsables locales esperaban por lo menos un nuevo episodio de inundaciones y contemplaban la posibilidad de un segundo antes de que el sistema perdiera fuerza. La evolución dependía de la persistencia de los vientos, las precipitaciones y los próximos ciclos de marea.

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El medio no informó de personas heridas ni de evacuaciones vinculadas al episodio. Tampoco detalló daños materiales en viviendas o comercios, aunque las imágenes confirmaron la presencia de agua sobre varias calles y el impacto de las olas en el borde costero.

Mientras continuara la influencia del temporal del noreste, la recomendación para los conductores era no ingresar con vehículos en áreas anegadas. La advertencia busca reducir los riesgos ante desniveles ocultos, desperfectos en el pavimento o corrientes cuya intensidad no puede apreciarse desde el interior de un automóvil.