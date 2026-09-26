Mundo

Donald Trump rechazó el plan presentado por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: “Ese acuerdo no es aceptable”

El presidente de Estados Unidos descartó el esquema transmitido mediante Qatar, que supeditaba la normalización de la navegación a la retirada del cerco naval, las restricciones petroleras y la liberación de fondos congelados

Donald Trump habló con la prensa este sábado en la Casa Blanca (REUTERS/Annabelle Gordon)
Donald Trump habló con la prensa este sábado en la Casa Blanca (REUTERS/Annabelle Gordon)
Guardar

Donald Trump confirmó este sábado que rechazó el plan de siete días presentado por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra, y descartó un acuerdo que condicionaba la normalización del tránsito marítimo a medidas de Washington, entre ellas el levantamiento de sanciones petroleras y del cerco naval estadounidense.

Las negociaciones entre ambos países permanecen estancadas desde julio, cuando el presidente de Estados Unidos dio por terminado un memorando de entendimiento alcanzado el mes anterior tras los ataques iraníes contra buques y petroleros en Ormuz. Ese quiebre derivó en nuevos intercambios de ataques y en el restablecimiento del bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán.

PUBLICIDAD

El presidente estadounidense aseguró que Washington mantiene “el control total” del paso marítimo pese al bloqueo. También afirmó que por la ruta circulan diariamente “cantidades masivas” de crudo y que durante la noche anterior transitaron 29 barcos.

Antes de abordar el helicóptero Marine One en los jardines de la Casa Blanca, Trump confirmó que recibió una propuesta iraní, pero sostuvo: “Hicieron una propuesta, pero la rechacé”. Luego añadió: “Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”.

Irán sostiene que mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz
Irán sostiene que mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció en Nueva York que Teherán remitió el plan a Washington a través de Qatar, uno de los mediadores del conflicto. La iniciativa proponía un alto el fuego regional durante siete días y exigía a Estados Unidos levantar el bloqueo naval, terminar con las sanciones al petróleo iraní y liberar activos iraníes congelados.

PUBLICIDAD

La reapertura del estrecho quedaba prevista para el sexto día, después de que Washington cumpliera las condiciones establecidas durante las cinco jornadas iniciales. En el séptimo día, Irán y Estados Unidos retomarían las conversaciones para un acuerdo definitivo que también abarcaría el programa nuclear iraní.

Araqchí sostuvo que la propuesta podría avanzar si “la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo”.

Por su parte, el régimen de Irán insistió este sábado en que sus fuerzas controlan el acceso marítimo. El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Hosein Mohebi, afirmó que “el estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria”, de acuerdo con la agencia Tasnim.

Mohebi cuestionó la afirmación de Trump sobre el dominio estadounidense de la vía y sostuvo que Estados Unidos, pese a disponer de la mayor Armada del mundo, no logró mantener abierto el estrecho “ni siquiera durante unas horas”.

El vocero militar señaló que, antes de la guerra, atravesaban diariamente el paso decenas de embarcaciones y, en ciertos momentos, más de un centenar. Según su versión, ahora solo circulan cargamentos de petróleo de socios comerciales de Irán que cuentan con autorización de Teherán.

Temas Relacionados

Estrecho de OrmuzIránBloqueoSanciones económicasGuerra en IránGuerra en Medio OrienteDonald Trump

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sapo de Surinam tiene dedos 70 veces más sensibles que sus palmas y los usa para cazar en la oscuridad

Los investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles comprobaron que este anfibio amazónico detecta peces mediante terminaciones táctiles concentradas en sus manos

El sapo de Surinam tiene dedos 70 veces más sensibles que sus palmas y los usa para cazar en la oscuridad

Los tiburones migratorios enfrentan nuevos riesgos cuando salen de las aguas de Australia

La investigación reconstruyó durante tres décadas los desplazamientos de 29 especies desde su zona de origen hacia otros países y áreas sin jurisdicción nacional, donde las normas y los controles cambian según cada territorio

Los tiburones migratorios enfrentan nuevos riesgos cuando salen de las aguas de Australia

La OEA pidió la renovación y el “despliegue completo” de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití

En una declaración conjunta, los Estados miembro han reafirmado su “solidaridad con el pueblo haitiano, su respeto a la soberanía y la independencia y la integridad territorial de Haití”

La OEA pidió la renovación y el “despliegue completo” de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití

Una multitud aclamó a León XIV en su recorrido en papamóvil por París antes de la misa en la Plaza de la Concordia

Más de 600.000 fieles se habían inscrito para ingresar al evento, aunque la organización elevó al mediodía su previsión de asistencia

Una multitud aclamó a León XIV en su recorrido en papamóvil por París antes de la misa en la Plaza de la Concordia

Irán dijo que espera una respuesta de EEUU sobre su plan para reabrir Ormuz y no descartó recibir inspectores de la ONU

El presidente Mazoud Pezeshkian indicó que Teherán “cumplirá con todo aquello a lo que se comprometa” si Washington acepta la última propuesta. La Guardia Revolucionaria, en tanto, amenaza con “seguir castigando” a EEUU hasta que se cumplan las condiciones de la República Islámica

Irán dijo que espera una respuesta de EEUU sobre su plan para reabrir Ormuz y no descartó recibir inspectores de la ONU
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aficionado es agredido por seguidores de El Salvador por llevar la playera de la Selección Mexicana al estadio

Aficionado es agredido por seguidores de El Salvador por llevar la playera de la Selección Mexicana al estadio

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones HOY sábado 26 de septiembre

John Kenny ‘N’: quién es el excomisionado de Juchitán detenido por presuntamente proteger al CJNG en Oaxaca

Salomón Jara agradece respaldo y coordinación de la Segob tras nombramiento de administrador en Juchitán

¿Qué tanto cambió el Tri con Rafa Márquez? Roberto “Piojo” Alvarado revela las similitudes con Javier Aguirre

DEPORTES

Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y abandonaron los dos Alpine en el circuito callejero de Bakú: George Russell ganó de punta a punta una caótica carrera

Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y abandonaron los dos Alpine en el circuito callejero de Bakú: George Russell ganó de punta a punta una caótica carrera

La penalización que deberá cumplir Franco Colapinto en la próxima carrera tras el choque a Pierre Gasly

La reacción de la familia de Federico Martín Aramburu tras la condena de 26 y 19 años de prisión a los asesinos del ex Puma

Dura crítica de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el choque a Pierre Gasly: “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar qué medidas se deben tomar”

Verstappen y Russell cruzaron a Norris por el pedido de suspensión a Colapinto: “Fue un pequeño error que tuvo una gran consecuencia”

ENTRETENIMIENTO

Sharon Stone cuestiona el desnudo de Sydney Sweeney en un polémico anuncio: “No podemos denigrar el deporte femenino”

Sharon Stone cuestiona el desnudo de Sydney Sweeney en un polémico anuncio: “No podemos denigrar el deporte femenino”

Heather Matarazzo, de “El diario de una princesa”, teme perder su seguro de salud si no consigue trabajo pronto

Benny Blanco revela que hizo una amistad inesperada en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

La mujer que acusó a Jay-Z de violación sexual se retracta: “Nunca me reuní con él”