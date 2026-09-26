Donald Trump rechazó el plan presentado por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: “Ese acuerdo no es aceptable”

Donald Trump habló con la prensa este sábado en la Casa Blanca (REUTERS/Annabelle Gordon)

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Donald Trump confirmó este sábado que rechazó el plan de siete días presentado por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra, y descartó un acuerdo que condicionaba la normalización del tránsito marítimo a medidas de Washington, entre ellas el levantamiento de sanciones petroleras y del cerco naval estadounidense.

Las negociaciones entre ambos países permanecen estancadas desde julio, cuando el presidente de Estados Unidos dio por terminado un memorando de entendimiento alcanzado el mes anterior tras los ataques iraníes contra buques y petroleros en Ormuz. Ese quiebre derivó en nuevos intercambios de ataques y en el restablecimiento del bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán.

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El presidente estadounidense aseguró que Washington mantiene “el control total” del paso marítimo pese al bloqueo. También afirmó que por la ruta circulan diariamente “cantidades masivas” de crudo y que durante la noche anterior transitaron 29 barcos.

Antes de abordar el helicóptero Marine One en los jardines de la Casa Blanca, Trump confirmó que recibió una propuesta iraní, pero sostuvo: “Hicieron una propuesta, pero la rechacé”. Luego añadió: “Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”.

Irán sostiene que mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció en Nueva York que Teherán remitió el plan a Washington a través de Qatar, uno de los mediadores del conflicto. La iniciativa proponía un alto el fuego regional durante siete días y exigía a Estados Unidos levantar el bloqueo naval, terminar con las sanciones al petróleo iraní y liberar activos iraníes congelados.

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La reapertura del estrecho quedaba prevista para el sexto día, después de que Washington cumpliera las condiciones establecidas durante las cinco jornadas iniciales. En el séptimo día, Irán y Estados Unidos retomarían las conversaciones para un acuerdo definitivo que también abarcaría el programa nuclear iraní.

Araqchí sostuvo que la propuesta podría avanzar si “la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo”.

Por su parte, el régimen de Irán insistió este sábado en que sus fuerzas controlan el acceso marítimo. El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Hosein Mohebi, afirmó que “el estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria”, de acuerdo con la agencia Tasnim.

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Mohebi cuestionó la afirmación de Trump sobre el dominio estadounidense de la vía y sostuvo que Estados Unidos, pese a disponer de la mayor Armada del mundo, no logró mantener abierto el estrecho “ni siquiera durante unas horas”.

El vocero militar señaló que, antes de la guerra, atravesaban diariamente el paso decenas de embarcaciones y, en ciertos momentos, más de un centenar. Según su versión, ahora solo circulan cargamentos de petróleo de socios comerciales de Irán que cuentan con autorización de Teherán.