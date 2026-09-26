Estados Unidos

El estado de Nueva York declara la emergencia por una tormenta costera prevista para el fin de semana

Las autoridades prevén lluvias de hasta 76 milímetros, ráfagas de 80 kilómetros por hora e inundaciones litorales durante el fin de semana en la ciudad, Long Island y Westchester

El estado de Nueva York declaró la emergencia en la ciudad, Long Island y Westchester ante la llegada de un nor’easter
El estado de Nueva York declaró la emergencia en la ciudad, Long Island y Westchester ante la llegada de un nor’easter
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El estado de Nueva York declaró la emergencia para la ciudad, el condado de Westchester y Long Island ante la llegada de un sistema de baja presión costero que prevé lluvias intensas, vientos fuertes e inundaciones en áreas litorales durante el fin de semana, informó CBS New York el 25 de septiembre.

La gobernadora Kathy Hochul comunicó la medida preventiva frente al avance del nor’easter, una tormenta típica de la costa noreste estadounidense. La mandataria advirtió que las condiciones podrían provocar interrupciones eléctricas y pidió a la población que limite sus desplazamientos que no sean imprescindibles.

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Esperamos inundaciones costeras peligrosas, vientos fuertes y posibles cortes de energía durante todo el fin de semana. Tomen esta tormenta con seriedad, manténganse atentos y eviten los viajes innecesarios”, afirmó Hochul, en declaraciones recogidas por el medio.

Las autoridades locales estiman que la ciudad podría recibir hasta 76 milímetros de lluvia y ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora. La amenaza de anegamientos en la costa comenzaría desde la noche del viernes, con especial atención sobre los sectores meridionales de Queens, precisó la cobertura.

Nueva York activa un aviso de viaje hasta el domingo

Las autoridades registraron previsiones de lluvias de hasta 76 milímetros y ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora durante el fin de semana (REUTERS/Brendan McDermid)
Las autoridades registraron previsiones de lluvias de hasta 76 milímetros y ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora durante el fin de semana (REUTERS/Brendan McDermid)

El gobierno de la ciudad de Nueva York puso en vigencia un aviso de viaje a las 14.00 del viernes, con duración prevista hasta la mañana del domingo, señaló CBS New York. La medida forma parte de la preparación oficial para responder a las consecuencias simultáneas de las precipitaciones, el viento y la subida del nivel del agua.

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Heather Roiter, comisionada adjunta de planificación y resiliencia de la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, aseguró que el centro de operaciones de emergencia sería activado durante la noche. Además, explicó que distintos organismos revisarían sumideros, distribuirían recursos y vigilarían los puntos identificados como más expuestos.

La tormenta traerá varios impactos. Tendremos lluvia, inundaciones costeras y viento; ese es el conjunto de riesgos para el que debemos prepararnos”, sostuvo Roiter ante el canal. También recomendó asegurar los objetos que permanezcan en el exterior, disponer de un plan de evacuación en viviendas con sótanos y trasladar los vehículos a zonas elevadas si se encuentran cerca de la costa.

La vigilancia se coordinará desde el centro de operaciones de emergencia situado en el centro de Brooklyn. Allí, equipos municipales monitorean de forma permanente carreteras, vías de tren, cursos de agua y otras infraestructuras para detectar inundaciones, cables caídos o condiciones que requieran respuesta de emergencia, detalló la emisora.

La MTA prepara equipos para prevenir interrupciones del transporte

La Autoridad Metropolitana de Transporte dispuso camiones de emergencia y bombas en áreas vulnerables para mantener la operatividad
La Autoridad Metropolitana de Transporte dispuso camiones de emergencia y bombas en áreas vulnerables para mantener la operatividad

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) dispuso camiones de emergencia, equipos para mitigar inundaciones y trenes destinados a retirar escombros, de acuerdo con la información publicada. Su personal revisará los desagües de zonas propensas a acumular agua y se mantendrá preparado para retirar árboles que caigan sobre las vías.

Un funcionario de la MTA señaló que Island Park y Far Rockaway figuran entre las áreas bajo seguimiento reforzado. “Tenemos bombas, monitores de nivel de agua y personal de plomería allí para responder si las condiciones lo requieren”, declaró al medio.

El servicio de transporte adaptado Access-A-Ride continuará operando, aunque la agencia anticipó que el temporal podría extender los tiempos de viaje. Asimismo, la MTA ubicará locomotoras diésel y cuadrillas en puntos estratégicos para reducir eventuales alteraciones en las líneas ferroviarias de cercanías.

La cobertura añadió que los camiones con remolques vacíos y los vehículos de carga con doble remolque no podrán circular por los puentes desde la medianoche del sábado hasta las 2.00 del domingo. La restricción busca reducir riesgos asociados a las ráfagas de viento.

Las comunidades costeras refuerzan sus preparativos ante la crecida

Los organizadores del Global Citizen Festival cancelaron el concierto que estaba previsto para el sábado en Central Park, consignó la cadena. En Rockaways, comercios y vecinos comenzaron a guardar mobiliario exterior y a modificar planes ante el pronóstico.

En Howard Beach, una parte de una calle empezó a inundarse el viernes por la noche antes de que la tormenta ingresara plenamente, relató la emisora. Maura y Kenneth Cook, residentes del área desde hace más de tres décadas, elevaron muebles y electrodomésticos para protegerlos del agua.

Hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor”, manifestó Kenneth Cook, citado por CBS New York. En el Howard Beach Motor Boat Club, trabajadores y socios también aseguraron embarcaciones mientras el agua comenzaba a filtrarse en el patio, añadió el reporte.

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