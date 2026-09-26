Serguéi Lavrov se reunió con su homólgo alemán en Nueva York por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania

El canciller ruso Serguéi Lavrov se reunió con su par alemán, Johann Wadephul, en Nueva York

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Los ministros de Exteriores Serguéi Lavrov y Johann Wadephul se reunieron en Nueva York durante la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro entre los responsables diplomáticos de Rusia y Alemania desde el inicio de la guerra en Ucrania hace cuatro años y medio. La cita ocurrió mientras las negociaciones de paz permanecen estancadas y la OTAN refuerza sus medidas ante posibles acciones rusas en Europa.

El encuentro fue solicitado por Alemania, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. Lavrov y Wadephul se saludaron ante las cámaras antes de iniciar una reunión a puerta cerrada.

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La parte alemana pidió limitar la presencia de medios, impedir preguntas de periodistas y prohibir la grabación del inicio de la conversación, según Zajárova. La anterior reunión de Lavrov con una ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, había sido el 18 de enero de 2022 en Moscú, más de un mes antes de la invasión rusa.

Un diálogo diplomático bajo acusaciones cruzadas

Wadephul había pedido el miércoles aumentar la presión sobre Moscú para que acepte conversaciones “serias” orientadas a alcanzar la paz en Ucrania. También acusó a Rusia de cometer “crímenes de guerra al atacar hospitales, viviendas e infraestructuras energéticas en Ucrania (...) y barcos cargados de cereales en los puertos ucranianos del mar Negro”.

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El ministro alemán sostuvo que quien condiciona una negociación a exigencias máximas, persigue civiles con drones y aumenta la escalada “no quiere seriamente negociar”. El presidente ruso, Vladímir Putin, había declarado el viernes que los ataques ucranianos durante las recientes elecciones legislativas alejaron la posibilidad de reanudar el diálogo suspendido desde febrero.

Lavrov acusó tres semanas antes a Berlín de iniciar una “guerra de verdad” contra Rusia. El canciller ruso vinculó esa acusación con la respuesta alemana a la supuesta participación de Moscú en el incidente de agosto con un dron en el aeropuerto de Leipzig.

Putin rechazó que Rusia prepare una acción militar contra la Unión Europea y aseguró que los gobiernos del bloque exageran deliberadamente la amenaza para justificar el gasto militar y el apoyo a Ucrania. “Quiero subrayar una vez más que no nos estamos preparando para ningún tipo de combate con Europa. No tenemos planes de ese tipo y, lo que es más importante, no existen motivos reales que justifiquen un agravamiento de la situación”, dijo durante el Foro Internacional de la Cultura de San Petersburgo.

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El mandatario cuestionó las advertencias europeas sobre un eventual ataque ruso y las calificó de “provocación”. Según Putin, los dirigentes europeos intentan infundir temor entre sus ciudadanos para prolongar la guerra y seguir utilizando a Ucrania como “carne de cañón” para frenar el desarrollo de Rusia.

Putin descartó que Rusia se esté preparando para una acción militar contra la Unión Europea (REUTERS/Anastasia Barashkova)

La respuesta de la OTAN ante incidentes atribuidos a Rusia

La OTAN incrementó el intercambio de inteligencia entre sus miembros después de una serie de sabotajes e incidentes atribuidos a Rusia. Su comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, consideró “preocupantes” el intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig/Halle y el lanzamiento de bengalas desde un barco ruso hacia un helicóptero militar danés.

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“Debemos mantener la calma y confiar en que, como alianza, la alianza más poderosa de la historia, contamos con las herramientas y los mecanismos necesarios para gestionar el riesgo”, declaró Grynkewich a Reuters. El general afirmó que la organización está preparada para defender “cada centímetro” de su territorio.

El servicio de inteligencia de defensa de Dinamarca advirtió que Rusia probablemente intensificará en los próximos meses operaciones de guerra híbrida contra Occidente, entre ellas sabotajes, ciberataques y campañas de desinformación. También alertó de un riesgo “bajo pero creciente” de un ataque militar limitado contra uno o más miembros de la OTAN fronterizos con Rusia.

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Grynkewich consideró improbable una ofensiva de ese tipo, aunque señaló que no puede descartarse. Consultado sobre si Putin podría creer que tiene una oportunidad para atacar a la alianza, respondió: “Absolutamente no. Más le vale no intentarlo mientras yo esté al mando”.

Estados Unidos mantendrá capacidades consideradas críticas dentro de la OTAN, aunque con una presencia más limitada mientras Europa incrementa su papel, sostuvo el comandante. Washington tiene actualmente cerca de 80.000 soldados desplegados en el continente, pero aún no decidió cuántos permanecerán ni qué recursos militares podrían trasladarse.

Alemania prepara su red sanitaria para altas hospitalarias masivas y la llegada de heridos de guerra; Polonia fortifica su frontera e instruye a la población civil; y Lituania consolida la presencia permanente de tropas aliadas. Moscú ha rechazado reiteradamente las acusaciones de sabotaje y guerra híbrida en países de la alianza, además de negar planes de confrontación con la organización.

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Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

Drones desde buques mercantes en el Mediterráneo

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos advirtió a gobiernos europeos sobre un posible plan ruso para lanzar drones contra España, Francia o Italia desde barcos mercantes en el Mediterráneo, según publicó El Mundo. El diario citó a una fuente próxima al Ministerio de Defensa de Lituania, fuentes diplomáticas de un país báltico y analistas de defensa.

La hipótesis contempla ocultar los aparatos en contenedores transportados por buques que simularían actividad comercial y lanzarlos mar adentro. El supuesto operativo estaría inspirado en la Operación Telaraña de Ucrania, que introdujo drones de forma clandestina en territorio ruso para atacar bases aéreas.

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Rusia emplearía drones Gerbera, de unos dos metros de longitud y hasta 18 kilos de peso. Los aparatos pueden recorrer hasta 600 kilómetros a una velocidad cercana a 160 kilómetros por hora, y un mercante podría transportar varios para desplegarlos mediante catapultas.

Cada aeronave tendría una carga explosiva de entre cuatro y cinco kilos. Esa capacidad no bastaría para destruir instalaciones de gran escala, pero podría causar incendios, afectar equipos o interrumpir temporalmente las operaciones de un puerto o aeropuerto.

La posible acción buscaría un impacto político y económico antes que daños masivos. El objetivo sería demostrar que Rusia puede alcanzar la retaguardia europea sin cruzar fronteras terrestres.

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