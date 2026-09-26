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Serguéi Lavrov advirtió ante la ONU que Rusia cumplirá sus objetivos en Ucrania “sin importar las circunstancias”

El ministro de Exteriores ruso, quien este sábado mantuvo una reunión privada con su par alemán, sostuvo que la campaña militar continuará y acusó a los países europeos de bloquear las negociaciones de paz con Kiev

Serguéi Lavrov brindó este sábado un discurso, en el marco de la Asamblea General de la ONU (REUTERS/Eduardo Munoz)
Serguéi Lavrov brindó este sábado un discurso, en el marco de la Asamblea General de la ONU (REUTERS/Eduardo Munoz)
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Serguéi Lavrov afirmó el sábado ante la ONU que Rusia cumplirá sus objetivos en Ucrania “sin importar las circunstancias”, mientras acusó a Europa de impedir las conversaciones que, según dijo, interesan a la administración de Donald Trump.

La declaración del jefe de la diplomacia rusa coincidió con una reunión de unos 20 minutos con el ministro de Exteriores alemán Johann Wadephul, el primer contacto entre responsables de la diplomacia de Moscú y Berlín desde antes de la invasión rusa de Ucrania.

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El encuentro fue solicitado por Berlín y se celebró a puerta cerrada, según informó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajárova, a la agencia TASS. La guerra en Ucrania dominó la conversación, de acuerdo con un diplomático alemán.

Alemania y Rusia atraviesan un aumento de las tensiones. Berlín acusó a Moscú de organizar un intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig, y ambos países ordenaron el cierre de los consulados del otro.

Hombres con traje sentados a ambos lados de una mesa de madera con pequeñas banderas de Rusia y Alemania, botellas de agua y cuadernos
Lavrov mantuvo una reunión en Nueva York con su par alemán Johann Wadephul (AFP)

Lavrov vinculó la ofensiva en Ucrania con la seguridad rusa

Desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas, Lavrov sostuvo que la campaña militar de Moscú mantendrá su curso. Al referirse a la denominación que el Kremlin utiliza para el conflicto, declaró: “Los objetivos de la operación militar especial se cumplirán, la amenaza contra la seguridad de Rusia se eliminará y la vida pacífica volverá. Esto sucederá sin importar las circunstancias”.

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Asimismo, el canciller ruso situó a los países europeos como un obstáculo para una salida negociada. Durante su intervención ante los líderes reunidos en Nueva York, afirmó: “Europa está haciendo todo lo que puede para frustrar las conversaciones de paz en las que está interesada la administración Trump”.

Wadephul pidió a Rusia que abandone lo que Berlín definió como una vía peligrosa de escalada frente a Alemania, Europa y la OTAN. Un diplomático alemán relató que el ministro transmitió la posición de su gobierno sobre los episodios atribuidos a Moscú: “Incidentes como el reciente intento de ataque en Leipzig u otras agresiones híbridas no quebrarán la determinación de Alemania de apoyar a Ucrania”.

El representante alemán señaló que Wadephul condenó la ofensiva rusa contra la población civil de Ucrania y vinculó esa estrategia con la situación militar y económica de Moscú. Al describir la evaluación de Berlín, sostuvo: “Cada mes mueren decenas de miles de soldados rusos en una guerra de posiciones sin esperanza, mientras la economía rusa continúa colapsando”.

Lavrov se había reunido por última vez con una ministra de Exteriores alemana en enero de 2022, cuando mantuvo un encuentro con Annalena Baerbock menos de un mes antes de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania. Alemania figura actualmente entre los principales aliados de Kiev.

Países europeos, incluida Alemania, alertaron en los últimos días sobre lo que consideran un aumento de las actividades de sabotaje rusas en sus territorios. Los vuelos directos entre Rusia y Alemania permanecen suspendidos desde la invasión.

Lavrov también ofreció la mediación de Rusia para encontrar una solución a la crisis en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Eduardo Munoz)
Lavrov también ofreció la mediación de Rusia para encontrar una solución a la crisis en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Eduardo Munoz)

Rusia ofreció mediar en la crisis del estrecho de Ormuz

Lavrov también abordó ante la ONU la situación en el estrecho de Ormuz y la región del Golfo, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El ministro planteó la necesidad de una arquitectura regional estable: “Necesitamos confianza en las relaciones entre los Estados del Golfo, los Estados árabes e Irán. Necesitamos una arquitectura regional estable”.

El jefe de la diplomacia rusa afirmó que Moscú está dispuesto a participar en ese proceso junto con otros países. “Rusia, junto con otros Estados responsables, está dispuesta a contribuir de manera constructiva a estabilizar esta región estratégicamente importante”, dijo Lavrov.

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