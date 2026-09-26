Santiago Peña fijó posición sobre América Latina y la administración republicana durante un cónclave organizado por Adam Smith Center

Santiago Peña, presidente del Paraguay, durante su exposición organizada por el Adam Smith Center, (New York, Estados Unidos)

Guardar

(Desde New York, Estados Unidos) Santiago Peña describió su mirada sobre América Latina y la administración republicana durante un cónclave organizado por Adam Smith Center.

“Trump rompió un record: es el presidente norteamericano que mas veces ya se ha reunido con presidentes latinoamericanos”, elogió el presidente del Paraguay ante Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del prestigioso centro de estudios.

PUBLICIDAD

Y añadió:

“En diciembre del 23 llegó Javier (Milei) en Argentina. Realmente una bocanada de aire fresco para la Argentina y yo reafirmo que él está llevando adelante una tarea dificilísima, dificilísima, pero es el camino correcto. Este es el camino correcto que va a hacer Argentina probablemente una potencia a nivel mundial en los próximos años, pero tiene todavía que transitar en este camino”.

La caracterización de Milei que hizo Peña fue en contraste con la relación política que mantuvo con Alberto Fernández, expresidente peronista de la Argentina.

Peña contó una anécdota de Fernández que exhibió la tensión que enmarcó los vínculos de poder que mantuvieron ambos mandatarios hace apenas cinco años.

PUBLICIDAD

“A mí me tocó asumir en agosto del 2023 y una anécdota muy simpática: vine a las pocas semanas a Nueva York para la primera asamblea (de la ONU) y, literalmente saliendo del Metropolitan casi me voy a los golpes con el presidente Alberto Fernández de la Argentina por una discusión que teníamos sobre el peaje que estaba cobrando Argentina sobre la hidrovía y a los buques de carga paraguaya. Y yo le explicaba: ´Eh, presidente, hay un tratado internacional, usted sabe esas cosas que están por encima de las leyes, que usted no puede hacer´. ‘Y usted no me va a decir qué es lo que yo puedo hacer, porque yo soy presidente de la Argentina y voy a hacer lo que yo quiera’. Fue realmente un escenario bastante difícil", recordó Peña al describir sus primeros años en la Presidencia del Paraguay sin socios estratégicos en la región.

Santiago Peña y Carlos Diaz-Rosillo antes de la disertación organizada por Adam Smith Center, (New York, Estados Unidos)

Durante su exposición de casi una hora, Peña explicó su agenda de gobierno, reiteró su confianza en el sistema internacional y repasó la actual situación política en América Latina.

PUBLICIDAD

Frente a los invitados del Adam Smith Center, El presidente paraguayo sostuvo lo siguiente:

-“Perdimos en Uruguay a un gran aliado como Luis Lacalle, pero no no puedo decir algo diferente de Yamandú (Orsi), porque es una persona con quien tengo una excelente relación, que es típico de esa política uruguaya muy estable, centro, centroizquierda, pero una izquierda que es muy abierta y que con quien se puede hablar y yo particularmente le tengo un cariño muy especial a Yamandú. Brasil es siempre Brasil, indistintamente quién sea. O sea, aquí no es una cuestión y estamos ahora a días de unas elecciones en Brasil el 4 de octubre, y yo le soy honesto, yo soy un experto en Brasil, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber qué ocurre en Brasil, es nuestro mayor socio comercial y Brasil es un continente, son doscientos veinte millones de habitantes. Y pensar que el país cambia porque tiene un presidente, eso no es así. Es una estructura gigantesca con, con fuerzas centrífugas que muchas veces no van en la misma dirección. Y más recientemente ver la llegada de Keiko (Fujimori), que es una historia de lucha en Perú. Y Abelardo de la Espriella en Colombia, acompañado de una gran persona como José Manuel Restrepo, que está acá de visita, acá trabajando en Nueva York, representando, porque Abelardo (de la Espriiella) hizo un compromiso de no salir de Colombia. Ciertamente yo celebro todos estos cambios en América Latina".

PUBLICIDAD

-“La historia de Paraguay es una historia mucho más larga. El Banco Mundial publicó hace unos meses atrás una estadística donde hizo la comparación de todos los países de América Latina en los últimos sesenta años, cuál fue el crecimiento económico que se dio y pone a Paraguay en la cúspide de esa lista: mil quinientos por ciento de crecimiento económico en sesenta años”.

-“El objetivo que nos pusimos nosotros, y sabiendo que el tiempo es limitado, ¿verdad? Paraguay tiene una constitución que no permite la reelección en ninguna de sus formas. O sea, el presidente que llega sabe que tiene cinco años y solamente cinco años, y no hay forma de cambiar eso. Y yo particularmente, creo que muchas veces el tratar de cambiar la regla, lo que al final del día te termina es distrayendo hacer las cosas que podés hacer. Entonces, yo creo que es fundamental, concentrar los esfuerzos en ese periodo. Nosotros nos pusimos como objetivo cambiar el ritmo de crecimiento de Paraguay. Paraguay ya venía creciendo, pero decidimos hacer un salto en la tendencia, un quiebre en la tendencia de crecimiento, para lo cual teníamos que hacer algunas cosas diferentes".

PUBLICIDAD

Santiago Peña antes de iniciar la reunión organizada en el Club Yale, (New York, Estados Unidos)

-“Paraguay, por supuesto, se ha beneficiado de la consolidación macroeconómica. Esa consolidación macroeconómica para nosotros fue una decisión como país que tomamos hace veinticinco años, cuando dijimos: el Paraguay no puede más bailar al ritmo del zamba o del tango, porque nosotros estábamos siempre pendientes qué pasaba en la Argentina, qué pasaba en Brasil, y dijimos: nosotros tenemos que poner nuestra música, la polka, la guaraña paraguaya, y para eso tenemos que tomar nosotros la responsabilidad de nuestro propio destino. Y fue así que empezamos a fortalecer instituciones como el Banco Central, el Ministerio de Economía, la política fiscal, alcanzar el grado de inversión. Estas son condiciones necesarias, pero no son suficientes”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estrecha la mano del presidente de Paraguay, Santiago Peña tras firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Sobre el final del cónclave, a Peña le preguntaron sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que finalmente se firmó tras décadas de negociaciones en zigzag:

-“Fue un paso fundamental y creo que hay que darle el mérito a Donald Trump. Yo creo que la política comercial de Estados Unidos que vino a sacudir al mundo, ayudó principalmente a Europa cerrar ese acuerdo con el Mercosur. Es un paso importante, pero todavía queda un gran camino por delante-, contestó el mandatario paraguayo”.

PUBLICIDAD