TikTok va por primera vez a juicio en Estados Unidos por dañar la salud mental de los adolescentes

La demanda presentada por el fiscal Steve Marshall acusa a TikTok y ByteDance de engañar a los consumidores sobre la seguridad de la aplicación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Por primera vez en Estados Unidos, un jurado estatal evaluará si TikTok causó daños a la salud mental de adolescentes al diseñar una plataforma deliberadamente adictiva. El juicio, que arranca el lunes 28 de septiembre de 2026 en Montgomery, Alabama, marca un punto de inflexión en la disputa legal más amplia sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes.

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, presentó la demanda contra TikTok y su empresa matriz china, ByteDance, por engañar a consumidores sobre las medidas de seguridad de la aplicación. El proceso, que se prevé durará entre dos y tres semanas, también podría revelar detalles internos de la operación de TikTok que la compañía hasta ahora mantuvo fuera del escrutinio público.

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Qué se juzga en el primer juicio contra TikTok en Estados Unidos

Según Reuters, el juicio aborda dos acusaciones: el estado sostiene que TikTok diseñó su plataforma para generar adicción en jóvenes mediante videos infinitos y un algoritmo que lleva a adolescentes a contenidos extremos, incluidos violencia y autolesiones. Alabama vincula el mecanismo con más visitas de adolescentes a emergencias por autolesiones.

El estado de Alabama vincula el algoritmo de la red social con el incremento de visitas de adolescentes a emergencias por autolesiones. (AFP)

Por otro lado, la demanda acusa a TikTok de haber presentado de forma engañosa sus límites al contenido sexual y violento para obtener una clasificación apta para adolescentes en las tiendas de aplicaciones de Google, Apple y Microsoft. El estado también cuestiona la información de la empresa sobre el posible acceso del Gobierno chino a datos de usuarios estadounidenses.

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Cómo funciona el mecanismo que Alabama cuestiona

De acuerdo con la demanda citada por Reuters, uno de los puntos más técnicos del caso involucra el sistema de verificación de edad de TikTok. La plataforma pide a sus usuarios que declaren su edad por cuenta propia, pero permite que cualquier persona vea videos sin crear una cuenta. Esa modalidad le permite a la empresa recopilar datos sobre los hábitos de visualización de menores sin que pasen por ningún filtro efectivo.

La demanda sostiene que esa falla convierte al denominado “Modo Niños” —una función que supuestamente adapta el contenido para usuarios jóvenes— en una herramienta inútil. El estado también acusa a TikTok de atrapar a los adolescentes en “burbujas de filtro”: el algoritmo detecta qué temas capturan su atención y les ofrece contenido cada vez más intenso sobre esos mismos temas, incluidos materiales dañinos.

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La defensa de TikTok: prioridad adolescente y escudo legal

TikTok sostuvo ante Reuters que la seguridad de los adolescentes fue una prioridad en el diseño de la plataforma. Además, la compañía invoca la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una norma federal que limita la responsabilidad de las plataformas digitales por contenidos publicados por sus propios usuarios.

La defensa de TikTok invoca la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones para limitar su responsabilidad por publicaciones de terceros. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En la práctica, ese argumento legal busca trazar una línea entre lo que la empresa diseñó —el algoritmo y la interfaz— y lo que los usuarios generaron y consumieron. Si el jurado acepta ese razonamiento, la responsabilidad de TikTok quedaría acotada de forma significativa.

Alabama no es el único estado: un frente legal que crece en todo el país

Este juicio es el primero de una serie de demandas estatales que llega a juicio oral. Reuters informó que al menos otros 27 estados y Washington, D.C., también iniciaron acciones legales contra TikTok. La compañía enfrenta, además, miles de demandas individuales de usuarios, distritos escolares y municipios por el presunto impacto de su plataforma en la salud mental de menores.

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Meta, Snap y YouTube también son demandadas en causas vinculadas con el mismo problema. En agosto, Meta alcanzó un acuerdo por USD 17.100 millones con 47 estados, Washington, D.C. y territorios estadounidenses.

La empresa no admitió responsabilidad, pero aceptó cambios en el acceso de adolescentes a Instagram y Facebook. La particularidad del acuerdo es que USD 5.000 millones de ese monto quedaron sujetos a que TikTok, Snap y YouTube adopten condiciones similares.

Qué podría cambiar con este proceso

El resultado del juicio tendrá consecuencias que van más allá de Alabama. Si el estado logra demostrar que el diseño de la plataforma —y no solo el contenido de los usuarios— causó daños, la decisión podría debilitar el argumento de la Sección 230 en los casos que aún no llegaron a juicio.

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TikTok había evitado llegar a esta instancia al llegar a acuerdos en todos los casos anteriores seleccionados para juicio, incluidas demandas de cinco jóvenes y un distrito escolar de Kentucky. El proceso que arranca en Montgomery será la primera vez que un jurado analice la arquitectura misma de la plataforma y su relación con los daños denunciados.