Judge Judy, sin filtro contra los críticos de Estados Unidos: "Si no te gusta este país, vete"

La jueza televisiva Judith Sheindlin, de 83 años, defendió el capitalismo y el mérito como pilares del éxito estadounidense, y cuestionó la edad avanzada de los presidentes en una entrevista con USA TODAY (Fuente: USA Today)

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Judith Sheindlin, conocida en todo el mundo como Judge Judy, afirmó que quienes no estén conformes con Estados Unidos deberían ir a vivir a otro país y defendió el capitalismo como motor de los logros que convierten a esa nación en “el país más grande y exitoso del mundo”.

La personalidad televisiva, de 83 años, realizó estas declaraciones en una entrevista con USA TODAY desde su residencia en Greenwich, Connecticut, en el marco de los festejos por el 30.° aniversario del estreno de su programa Judge Judy.

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Las palabras de Sheindlin adquieren peso público por el alcance de su figura: durante tres décadas, su imagen se instaló en los hogares estadounidenses como símbolo de autoridad, sentido común y franqueza. Su postura sobre la política, la edad de los líderes y el rol del mérito en la sociedad generó amplia repercusión en medios de todo el país.

Judge Judy sobre Estados Unidos: “Si no te gusta, ve a otro lugar”

Con la misma contundencia que la hizo famosa en los tribunales televisivos, Sheindlin no midió sus palabras al hablar del país. “Si no te gusta este país, ve a otro lugar”, declaró la jueza en la entrevista con USA TODAY. “No vengas al país más grande del mundo, el más exitoso del mundo, y digas ‘quiero cambiarlo’. Hay otros países que tienen lo que buscas. Ve allí”.

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Judith Sheindlin celebró el aniversario de su programa con declaraciones sobre el sistema político y económico de Estados Unidos. (USA Today)

La también exjueza vinculó su valoración de Estados Unidos con el sistema económico y cultural que, según ella, explica el progreso nacional. “Somos un país capitalista que reverencia la excelencia, el emprendimiento y todo lo que nos hizo grandes”, sostuvo, y enumeró la vacuna contra la polio, Apple, Amazon y los avances en inteligencia artificial como ejemplos concretos de esa grandeza. “Lo logramos porque alentamos la brillantez y la excelencia”, agregó.

Las declaraciones de Judge Judy sobre la edad de los presidentes de Estados Unidos

Uno de los tramos más comentados de la entrevista fue el que dedicó a la edad como variable en el ejercicio del poder. Sheindlin fue directa: “Ciertamente no quisiera ver a un presidente de 84 años en la Casa Blanca”. Para la jueza, la franja ideal de liderazgo va de los 50 a los 75 años, período en el que, a su juicio, una persona reúne experiencia de vida sin los límites que impone la vejez avanzada. “Son 25 años de gran talento”, argumentó. “No entiendo por qué tenemos que lidiar con alguien que está creciendo en el cargo o con alguien que se está muriendo.”

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La exjueza citó la vacuna contra la polio, Apple y los avances en inteligencia artificial como ejemplos de éxito del capitalismo. (@judith_sheindlin)

La declaración se produce en un momento en que la política estadounidense atravesó un debate sostenido sobre la edad de sus máximos líderes. El expresidente Joe Biden tenía 82 años al final de su mandato, en 2024. El presidente Donald Trump cumplió 80 años el 14 de junio pasado, con dos años de gestión por delante.

Por qué Judge Judy dejó de apoyar candidatos políticos

Sheindlin también explicó su alejamiento del activismo electoral. La jueza respaldó públicamente en el pasado a dos candidatos: el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg y la exgobernadora Nikki Haley, quienes no lograron imponerse en sus respectivas primarias. Tras esas experiencias, decidió retirarse de ese rol. “No he metido los pies en la política desde entonces, porque es un negocio repugnante”, señaló.

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Según Sheindlin, la causa principal de que personas altamente capacitadas se mantengan al margen de la vida pública es la exposición digital. Consideró que el escrutinio permanente de internet funciona como una “colonoscopía diaria” que desalienta a quienes podrían aportar al país. “No creo que nadie vaya a pedirme apoyo de nuevo, porque mis dos candidatos perdieron”, admitió con ironía.

El especial de CBS que celebró tres décadas de Judge Judy

La entrevista con USA TODAY coincidió con la emisión del especial televisivo de 90 minutos Judge Judy: Unfiltered, Unforgettable, transmitido por CBS el 22 de septiembre con motivo del 30.° aniversario del estreno de Judge Judy. El programa repasó la trayectoria de Sheindlin e incluyó testimonios de figuras como Steven Spielberg, Samuel L. Jackson, Amy Poehler y RuPaul Charles.

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Sheindlin ejerció durante 40 años como magistrada, 25 de ellos en tribunales de familia, antes de convertirse en una de las personalidades televisivas más reconocidas de los últimos 30 años.