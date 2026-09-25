Proponen bajar a 60 años la edad de jubilación en Estados Unidos: qué empleos quedarían incluidos

La normativa vigente exige 67 años para acceder al Seguro Social completo e impone reducciones del pago a quienes se retiran a los 62. (AP Foto/Nam Y. Huh, archivo)

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Un proyecto presentado el jueves por la representante demócrata de Míchigan Haley Stevens propone reducir a 60 años la jubilación con beneficios completos del Seguro Social para trabajadores de construcción, enfermería, techado y manufactura. La Ley de Equidad del Seguro Social para Trabajadores de Cuello Azul (Blue Collar Social Security Fairness Act) fue presentada esta semana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Stevens argumentó que quienes trabajan con las manos no deben verse forzados a esperar hasta que su cuerpo les impida seguir activos.

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La congresista Haley Stevens presentó un proyecto de ley para reducir a 60 años la edad de jubilación completa en empleos de esfuerzo físico. (REUTERS/Rebecca Cook)

El proyecto surgió durante el debate sobre el financiamiento del Seguro Social: su principal fondo fiduciario, que paga beneficios a jubilados y sobrevivientes de trabajadores fallecidos, podría quedar insolvente a finales de 2032, según fideicomisarios del programa citados por CBS News.

La jubilación a los 60 años, frente a los 67 que exige el sistema actual

Hoy, los trabajadores nacidos en 1960 o después pueden acceder a los beneficios completos del Seguro Social a los 67 años. Existe la opción de comenzar a cobrar desde los 62, pero con una reducción de hasta el 30% en los pagos mensuales —una penalización que disminuye de forma gradual por cada año adicional que el trabajador espera entre los 63 y los 66—, según CNBC.

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El proyecto propone un mecanismo que requiere 15 puntos o 20 años de servicio en tareas pesadas para obtener el beneficio a los 60 años. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

El proyecto de Stevens permitiría que ciertos trabajadores accedan a la totalidad de sus beneficios siete años antes de lo que establece la normativa vigente.

Cómo funciona el sistema de puntos para trabajos físicamente exigentes

La propuesta establece un mecanismo de puntaje basado en la edad y los años trabajados en ocupaciones físicamente exigentes. No es necesario haber desarrollado toda la carrera en ese tipo de empleo: el sistema otorga créditos parciales según el período de vida laboral en que se realizó ese trabajo.

El esquema funciona de la siguiente manera:

0,5 punto por cada año trabajado entre los 18 y los 34 años

1 punto por cada año trabajado entre los 35 y los 44 años

1,5 puntos por cada año trabajado entre los 45 y los 54 años

2 puntos por cada año trabajado a partir de los 55

Para acceder a la jubilación a los 60 años, un trabajador deberá acumular al menos 15 puntos o acreditar 20 años totales en empleos físicamente exigentes a lo largo de su carrera, según el texto del proyecto citado por CNBC.

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Qué ocupaciones calificarían y quién armaría la lista oficial

El proyecto encomienda a la Administración del Seguro Social (SSA) la elaboración de una lista oficial de profesiones elegibles, con actualización obligatoria cada tres años. Según el texto de la iniciativa, un empleo debe “imponer al individuo exigencias físicas sustanciales que puedan razonablemente esperarse que reduzcan su capacidad para desempeñar esa ocupación, u otras de similares demandas, a una edad avanzada”.

Entre las categorías ya mencionadas en el proyecto figuran:

Construcción

Techado

Enfermería

Manufactura

Un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales señala que el 39,1% de la fuerza laboral civil estadounidense realiza empleos físicamente exigentes. (REUTERS/Mike Blake)

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) calcula que el 39,1% de la fuerza laboral civil de Estados Unidos trabaja en ocupaciones de este tipo, que incluyen tareas como trepar, levantar objetos pesados, empujar, jalar o permanecer de pie durante largos períodos, según datos retomados por CNBC.

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El Seguro Social enfrenta presiones financieras que condicionan el debate

El proyecto llega en un momento de incertidumbre para las finanzas del Seguro Social. El informe más reciente de los fideicomisarios del programa proyectó que el fondo fiduciario que financia los beneficios para jubilados y sobrevivientes podría agotarse antes de que finalice 2032, una fecha más cercana que la prevista en informes anteriores.

El principal fondo fiduciario del Seguro Social corre riesgo de agotarse en 2032, lo que provocaría una caída mayor al 20% en las prestaciones. (REUTERS/Luisa González)

De no mediar cambios legislativos, eso podría derivar en una reducción de más del 20% en los pagos a los beneficiarios, según CBS News. El jubilado promedio recibió USD 2.071 por mes en concepto de Seguro Social en enero de este año, de acuerdo con datos de la SSA.

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Una economista laboral advierte que la medida dejaría a muchos trabajadores afuera

La propuesta tiene críticos. Teresa Ghilarducci, economista laboral y experta en jubilación de The New School en Nueva York, señaló que la medida —al circunscribirse a ciertos empleos de cuello azul— excluiría a millones de personas que trabajan en “empleos de cuello rosa y cuello azul claro, con alta demanda física y emocional”, según declaraciones recogidas por CBS News.

Ghilarducci advirtió, además, que la iniciativa podría tener consecuencias no deseadas para otros beneficiarios del Seguro Social al abrir la puerta a un eventual aumento de la edad de jubilación para quienes no califiquen.

“Si la senadora está allanando el camino para elevar la edad de jubilación del resto, en los llamados trabajos no físicos —lo que implica erróneamente que los trabajadores mayores pueden conseguir y desempeñar esos empleos—, entonces esto no es una buena idea”, dijo la economista al mismo medio.

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Por ahora, resta por ver si el proyecto logrará ganar tracción en el Congreso.