El proyecto de transporte automatizado del aeropuerto de Los Ángeles vuelve a sufrir demoras

El People Mover del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles pospone su inicio de operaciones hasta enero de 2027

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La apertura del sistema automatizado que conectará las terminales del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles volvió a posponerse. El People Mover de LAX entraría en funcionamiento en enero de 2027, cuatro años después de la fecha prevista inicialmente, informó CBS News Los Angeles el 24 de septiembre.

La obra contempla una vía de poco más de 3,2 kilómetros destinada a enlazar a los pasajeros con las terminales, los estacionamientos, las empresas de alquiler de vehículos y la red de transporte público. Sin embargo, el proyecto acumula retrasos, sobrecostos y un litigio entre el contratista y el organismo aeroportuario que supervisa su ejecución.

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El medio señaló que todavía no se precisaron las causas concretas del último aplazamiento. La autorización para iniciar el servicio depende de una prueba final de 30 días, que aún debe ser relanzada por LINXS, la empresa responsable del proyecto.

La obra acumula tres años de retraso y USD 1.350 millones de sobrecosto

El proyecto de transporte acumula un sobrecosto de 1.350 millones de dólares y enfrenta un litigio entre el contratista y el organismo aeroportuario (REUTERS/Mike Blake)

El sistema de transporte automatizado estaba programado para abrir en 2023. Con la nueva estimación, el inicio de las operaciones quedaría fijado para enero de 2027, de acuerdo con la cobertura de CBS News Los Angeles.

El proyecto ya está tres años por detrás del calendario original y supera en USD 1.350 millones el presupuesto previsto, indicó la cadena. La obra también quedó involucrada en una demanda judicial: el contratista sostiene que Los Angeles World Airports (LAWA), la entidad que administra el aeropuerto, provocó demoras sustanciales.

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LAWA no detalló cuál fue el inconveniente que derivó en la demora más reciente. La agencia responsable del seguimiento de la construcción aseguró al medio que la seguridad es su prioridad y que no permitirá el traslado de pasajeros antes de completar el período de evaluación requerido.

El analista Seth Lehman, de la calificadora Fitch Ratings, explicó que la atención está puesta en el reinicio de esa instancia. “Lo que estamos esperando ahora es saber cuándo LINXS relanzará el período final de pruebas de 30 días”, afirmó en declaraciones recogidas por la emisora.

La demora podría afectar a los inversores vinculados al financiamiento de la iniciativa. Lehman indicó que Fitch Ratings sigue de cerca si los tenedores de bonos enfrentan riesgos para recuperar sus inversiones, una cuestión que dependerá del avance de las pruebas y de la puesta en marcha del sistema.

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Funcionarios locales reclaman explicaciones sobre las demoras

La concejal Monica Rodriguez solicita esclarecer las responsabilidades en la administración de los fondos públicos asignados a la obra

La concejal de Los Ángeles, Monica Rodriguez, cuestionó la sucesión de aplazamientos y pidió esclarecer responsabilidades. “Parece un esfuerzo constante por retrasar y obstaculizar la finalización de este proyecto”, aseguró en declaraciones difundidas por CBS News Los Angeles.

Rodriguez sostuvo que la obra se encuentra cerca de la etapa final, aunque las dificultades persisten. También consideró necesario establecer quién debe responder por los problemas, con el objetivo de que los residentes y contribuyentes puedan conocer cómo se administraron los fondos públicos.

“Necesitamos que los residentes y los contribuyentes puedan confiar en que su dinero se gestiona de forma responsable y que haya personas obligadas a rendir cuentas”, manifestó la integrante del Concejo Municipal ante la cadena.

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El tema también se incorporó al debate político local. Roxanne Hoge, presidenta del Partido Republicano de Los Ángeles, sostuvo que deben identificarse responsables por no haber cumplido con los plazos ni con el presupuesto inicial.

“No me sorprende en absoluto. Es el momento de pensar en ese meme de Spider-Man en el que tres personajes se señalan entre sí, porque eso es lo que seguimos recibiendo”, declaró Hoge, en alusión a los cruces entre los actores involucrados en el proyecto.

El sistema busca conectar terminales, estacionamientos y la red de Metro

Estudiantes y usuarios del aeropuerto manifiestan su descontento ante la extensión indefinida de las obras de conectividad (REUTERS/Jim Vondruska/File Photo)

La infraestructura fue diseñada para facilitar el traslado dentro del aeropuerto y disminuir la dependencia de los vehículos particulares en el acceso a las terminales. El recorrido unirá el complejo aeroportuario con los estacionamientos, las oficinas de alquiler de autos y Metro, la red ferroviaria urbana de la ciudad.

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Un estudiante de la Universidad Loyola Marymount, Matthew Smith, expresó su frustración por las demoras. “Tienen que terminar esto. Es totalmente injusto y absurdo”, afirmó al medio. El joven cuestionó que un proyecto de transporte público de esta escala continúe sin concluir.

La próxima señal relevante será la fecha en la que LINXS active nuevamente la evaluación de 30 días. Hasta entonces, la inauguración prevista para enero de 2027 permanece condicionada a los resultados de esas pruebas y a las definiciones sobre el conflicto judicial en curso.