Atlanta ofrece clases gratuitas de inglés para nuevos residentes

Las Escuelas Públicas de Atlanta brindan clases gratuitas de inglés a residentes mayores de 16 años (Captura de video)

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Más de 100 personas se instalan cada día en el área metropolitana de Atlanta, de acuerdo con cifras de la Comisión Regional de Atlanta citadas por CBS Atlanta. Entre ellas hay recién llegados a Estados Unidos que todavía no dominan el idioma. Frente a esa realidad, las escuelas públicas de la ciudad impulsan clases gratuitas de inglés como segunda lengua para facilitar la adaptación de los residentes y ampliar sus opciones laborales y educativas.

El programa forma parte de la oferta de educación para adultos de las Escuelas Públicas de Atlanta, identificadas por sus siglas en inglés como APS. La iniciativa contempla distintos niveles de enseñanza y está dirigida a personas con capacidades diversas para leer, escribir, hablar y comprender inglés.

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La propuesta incluye alternativas presenciales y virtuales de lunes a jueves. Las personas interesadas pueden acceder a estas clases a partir de los 16 años, informó el medio local.

El programa combina el aprendizaje del inglés con formación académica

Más de 100 personas se mudan cada día al área metropolitana de Atlanta según datos de la Comisión Regional (Captura de video)

La enseñanza de inglés es una de las opciones disponibles dentro de la educación para adultos de APS. La institución también ofrece cursos gratuitos de alfabetización, habilidades numéricas y preparación para obtener los certificados de educación secundaria GED o HiSET.

Además, las escuelas públicas trabajan con organizaciones sin fines de lucro de la zona que acompañan a algunos participantes en la preparación para el examen de ciudadanía estadounidense, indicó CBS Atlanta.

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Monique Brown, administradora del Programa de Educación para Adultos de Atlanta Public Schools, explicó que la iniciativa funciona desde hace casi tres décadas. La funcionaria sostuvo que el objetivo es ofrecer herramientas básicas a quienes necesitan reforzar sus conocimientos o abrirse paso en un sistema educativo y laboral nuevo.

“La educación para adultos ofrece 99 clases gratuitas”, afirmó Brown al medio. Las actividades se desarrollan en el Centro de Servicios Instruccionales de APS, situado en el histórico barrio de West End.

La responsable del programa aseguró que el acceso al idioma puede tener consecuencias concretas en la vida diaria de los estudiantes. “Para algunas personas, esto les permite mantenerse a sí mismas y a sus familias porque consiguen un empleo mejor remunerado y se les abren más oportunidades”, declaró.

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Una evaluación inicial define el nivel de cada estudiante

El estudiante Alan Silva utilizó los cursos de idioma para mejorar su comunicación laboral tras instalarse en la ciudad (Captura de video)

Antes de comenzar las clases, cada alumno atraviesa un proceso de admisión. La evaluación permite establecer el punto de partida de cada persona en lectura, escritura, expresión oral y comprensión del inglés.

Brown señaló que los grupos reúnen a estudiantes de numerosos orígenes. En algunas clases de inglés como segunda lengua, precisó, están representados más de doce países. Esa diversidad convierte a las aulas en un espacio de aprendizaje para personas que atraviesan experiencias de migración y adaptación distintas.

Uno de los casos recogidos por CBS Atlanta es el de Alan Silva, un brasileño de 38 años que llegó a Atlanta en 2025. Brown relató que Silva necesitó de un intérprete al iniciar el curso. Un año después, el alumno puede comunicarse en inglés y es presentado por el programa como un ejemplo de progreso tras la incorporación a las clases.

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“Estoy muy agradecido con la escuela porque me ayuda mucho a permanecer aquí y a adaptarme”, expresó Silva. El estudiante añadió que la formación le sirve para trabajar y conversar con otras personas.

Silva también relató que, aunque todavía considera insuficiente su manejo del idioma, quienes lo rodean notan el cambio. “Siempre pienso que mi inglés no es bueno, pero la gente me dice que ha mejorado desde que llegué a Atlanta”, señaló en declaraciones recogidas por el canal.

Las clases buscan ampliar las oportunidades laborales y sociales

El programa responde a las necesidades de una región que recibe nuevos residentes de forma constante. La Comisión Regional de Atlanta calcula que más de 100 personas se mudan diariamente al área metropolitana, un flujo que incluye a migrantes de otros países y a familias que requieren apoyo para desenvolverse en inglés.

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Para APS, el dominio del idioma se vincula con la posibilidad de continuar estudios, obtener certificaciones, buscar empleo y resolver gestiones cotidianas. Brown aseguró que los cursos ofrecen una alternativa para quienes no pueden seguir itinerarios formativos tradicionales, debido a sus horarios u otras responsabilidades.

Las modalidades presenciales y virtuales intentan dar respuesta a esas limitaciones. Los interesados pueden consultar los requisitos de inscripción, los horarios disponibles y las opciones de registro o asistencia sin cita previa a través de los canales de la institución, indicó CBS Atlanta.