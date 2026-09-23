Estados Unidos

Por medio de Qatar, el régimen iraní trasladó a Estados Unidos sus exigencias para poner fin a la guerra

Durante las conversaciones que llevaron adelante representantes de Washington y Teherán al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las autoridades de la república islámica pidieron el cierre del conflicto “en todos sus aspectos”

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, habla durante una entrevista en Teherán, Irán. 5 de abril de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, habla durante una entrevista en Teherán, Irán. 5 de abril de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
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El régimen de Irán informó este miércoles que mantuvo un encuentro indirecto con Estados Unidos, por medio de un mediador qatarí, al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Teherán trasladó sus exigencias para poner fin a la guerra en Medio Oriente, entre ellas el levantamiento del bloqueo naval del Comando Central de EEUU (CENTCOM) a los puertos iraníes y la liberación de activos iraníes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, indicó a la agencia estatal IRNA que “esta interacción tuvo como objetivo transmitir las condiciones de Irán” para encaminar el conflicto bélico hacia su final. Según explicó, las condiciones incluyeron “el fin de la guerra en todos sus aspectos, el cese de las acciones agresivas estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica, y la liberación de los activos iraníes”.

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Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que funcionarios de su administración mantuvieron una reunión de tres horas con una delegación de Irán en Nueva York. El mandatario calificó el encuentro como “muy bueno” y anticipó nuevas conversaciones en el corto plazo.

Trump realizó el anuncio durante una conferencia de prensa junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, después de su discurso ante el foro multilateral. La Casa Blanca precisó que el jefe de Estado no participó en la cita y que la representación estadounidense estuvo a cargo del enviado Steve Witkoff y de Jared Kushner, yerno y asesor del presidente.

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Marco Rubio, Scott Bessent; el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, asisten a una reunión entre Trump, y Zelensky (REUTERS)
Marco Rubio, Scott Bessent; el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, asisten a una reunión entre Trump, y Zelensky (REUTERS)

Witkoff señaló que las conversaciones se desarrollaron a través de mediadores, aunque Irán informó que su ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, mantuvo contactos con el enviado estadounidense. Las partes abordaron posibles condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz. Trump no identificó a los integrantes de la comitiva iraní que participaron de la reunión, aunque, ante los periodistas, aseguró que el diálogo fue productivo y proyectó una nueva cita diplomática.

Fue una reunión muy buena”, afirmó el presidente estadounidense y después sostuvo que Irán enfrenta una disyuntiva entre aceptar los términos de Washington o exponerse a una escalada militar. “Es grandeza, grandeza potencial, o aniquilación”, agregó. El mandatario afirmó que un acuerdo sería conveniente para ambos países y señaló que no veía razones para que no se alcance un entendimiento.

Durante su discurso ante la Asamblea General, el presidente estadounidense exigió a Teherán la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo y reclamó el regreso de Irán a las negociaciones para acordar el fin de la guerra.

El inquilino de la Casa Blanca formuló entonces una advertencia sobre las alternativas que evalúa la Casa Blanca frente al Gobierno iraní. “¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?”, declaró. La mayoría de los miembros de la delegación iraní abandonó el recinto de las Naciones Unidas mientras el presidente pronunciaba su intervención.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026 (REUTERS/MIKE SEGAR)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026 (REUTERS/MIKE SEGAR)

Trump acusó a Teherán de demorar la firma de un pacto hasta después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Por otra parte, el mandatario aseguró que la ofensiva de su administración impidió que Irán desarrollara un arma nuclear. Además, vinculó la posición iraní con el impacto de las sanciones financieras y pidió mantener el bloqueo económico contra la República Islámica.

Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz”, afirmó Trump.

La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán. Desde el inicio del conflicguerra, Irán atacó objetivos en países de Oriente Medio que albergan bases militares o representaciones diplomáticas estadounidenses. También obstaculizó el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz con ataques ocasionales contra embarcaciones, mientras Estados Unidos impuso un bloqueo sobre puertos iraníes.

(Con información de EFE)

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