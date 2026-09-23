Estados Unidos

Marco Rubio y Serguéi Lavrov se reunirán al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El encuentro entre los cancilleres de Washington y Moscú llega en un momento crucial para las negociaciones comerciales y las conversaciones hacia la paz en Ucrania

Una foto de mano disponible a través del servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso muestra al Ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergey Lavrov (2-D) asistiendo a una reunión con el Secretario de Estado de EEUU Marco Rubio (3-I) (EFE)
Una foto de mano disponible a través del servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso muestra al Ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergey Lavrov (2-D) asistiendo a una reunión con el Secretario de Estado de EEUU Marco Rubio (3-I) (EFE)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este miércoles por la mañana con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El encuentro fue confirmado por el Departamento de Estado estadounidense.

La reunión coincidirá con la intervención ante el pleno del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien el martes se mostró dispuesto a suspender los ataques contra instalaciones energéticas rusas si Moscú adopta la misma medida.

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Creemos que son útiles. Sin embargo, el ritmo de progreso en términos de avances sustanciales es menor de lo deseado y de lo esperado. No obstante, no abandonaremos este esfuerzo y seguiremos adelante”, recalcó Lavrov antes del viaje a EEUU.

El mandatario ucraniano afirmó que desconoce la posición del Kremlin sobre una eventual tregua limitada a infraestructuras energéticas y expresó su expectativa de que Washington logre impulsar contactos entre las partes. Zelensky sostuvo que espera que “la parte estadounidense encuentre la manera de conducirlos a algún tipo de negociación”.

El encuentro entre Rubio y Lavrov se producirá después de la reunión que el jefe de Estado ucraniano mantuvo el martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la sede de Naciones Unidas. Ambos abordaron posibles medidas de distensión, entre ellas un alto el fuego sobre objetivos energéticos.

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Marco Rubio y Serguei Lavrov se reunirán en Malasia para abordar la guerra en Ucrania en medio de nuevos ataques rusos a Kiev
Marco Rubio y Serguéi Lavrov se reunirán en Nueva York (Archivo)

Rusia inició la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 y los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra permanecen estancados desde hace varios meses. Moscú y Kiev mantienen desde hace meses ataques de largo alcance contra objetivos que incluyen fábricas, depósitos, instalaciones energéticas y portuarias, además de embarcaciones en el mar Negro.

En el ámbito comercial, el Kremlin afirmó que la reciente ley de Estados Unidos que amplía las sanciones contra Rusia y habilita aranceles de hasta el 100% a países que compren energía rusa perjudica las perspectivas de diálogo entre Moscú y Washington y dificulta una salida negociada a la guerra en Ucrania.

Esto definitivamente no puede tener un impacto positivo”, afirmó el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia RIA Nóvosti.

Trump promulgó el viernes pasado la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, que apunta contra sectores energéticos, de defensa y financieros rusos, además de funcionarios y empresarios vinculados con el Kremlin. La norma también prevé medidas contra la denominada “flota en la sombra” de petroleros que Moscú utiliza para sortear las restricciones occidentales.

La legislación no aplica de manera automática los aranceles, pero autoriza a la Casa Blanca a imponer gravámenes de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos. China e India figuran entre los países que podrían recibir el mayor impacto de esa disposición.

El presidente estadounidense Donald Trump hace un gesto al margen de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Melville/Pool
El presidente estadounidense Donald Trump hace un gesto al margen de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Melville/Pool

El texto permite además sancionar a entidades financieras, empresas y otros actores que colaboren con Rusia para evadir restricciones estadounidenses. Peskov sostuvo que la aplicación de nuevas sanciones estadounidenses complica los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió el martes a su par estadounidense ayuda para poner fin a la invasión de Rusia antes del invierno, durante una reunión celebrada en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, en el marco de la 81ª Asamblea General.

“Espero que terminemos esta guerra y que el presidente Trump nos ayude a hacerlo. Tenemos que lograrlo lo antes posible, incluso antes del invierno”, afirmó antes de que los medios abandonaran la sala. Trump asintió ante las palabras del mandatario ucraniano.

El encuentro tuvo lugar después de la intervención del mandatario estadounidense ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde sostuvo que la guerra entre Rusia y Ucrania terminará “más rápido” de lo que muchos prevén.

(Con información de AFP)

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