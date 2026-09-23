Trump apoya una prohibición a la exportación de diésel mientras los precios alcanzan récords

Donald Trump respaldó la prohibición de las exportaciones de diésel para frenar el alza en los precios del combustible (REUTERS/Kylie Cooper)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que apoyaba una prohibición a las exportaciones de diésel, algo que candidatos republicanos para las elecciones legislativas de noviembre reclaman para frenar el alza de los precios del combustible.

Los precios del gasóleo se han disparado a máximos históricos en Estados Unidos y Europa, ya que los conflictos en Irán y Ucrania han reducido drásticamente las exportaciones de algunos de los mayores productores, como Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

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“He dicho que no enviemos el diésel. Producimos mucho diésel (...) Lo he pedido. Se lo he pedido a mi equipo”, dijo Trump a periodistas antes de una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

Los altos precios del combustible suponen un punto débil para Trump antes de las elecciones del 3 de noviembre, en las que los republicanos intentan mantener la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en su intervención en la misma reunión, dijo que el Gobierno estaba estudiando si la prohibición era viable y si funcionaría una total o parcial.

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El secretario del Tesoro Scott Bessent confirmó que el Gobierno analiza la viabilidad de una prohibición total o parcial (REUTERS/Kylie Cooper)

Varios candidatos republicanos en las contiendas al Congreso más reñidas de todo el país, como el senador Dan Sullivan en Alaska, la diputada Ashley Hinson en Iowa y Mike Rogers en Míchigan, han pedido a la Administración Trump que aplique la prohibición.

“El combustible estadounidense debe quedarse en casa, con los estadounidenses”, dijo Sullivan en un comunicado el martes.

“El precio del gasóleo es sencillamente demasiado alto. Pido una suspensión temporal de las exportaciones de gasóleo estadounidense para que podamos reponer nuestras reservas antes del invierno y dar prioridad a las familias estadounidenses y de Alaska”, añadió.

La asequibilidad de los alimentos y otros productos es otra de las principales preocupaciones de los votantes.

Hinson y Rogers también pidieron el lunes un rápido fin a la guerra en Irán, distanciándose así de Trump.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos instó la semana pasada a la Casa Blanca a tomar medidas respecto de los precios del gasóleo, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

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La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo el lunes que había hablado con Trump sobre el asunto y calificó los altos precios de “una verdadera preocupación”, según Politico.

Advierten de riesgos

El respaldo de Trump a la prohibición de exportar gasóleo lo enfrenta a sus propios responsables de energía, quienes advierten de que podría elevar los precios del combustible en las costas y reducir el suministro a los aliados europeos.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo la semana pasada en un acto organizado por The Daily Caller que una prohibición provocaría un exceso de oferta de gasóleo en la costa del golfo de México de Estados Unidos y llevaría a las refinerías estadounidenses a recortar sus tasas de producción, lo que reduciría rápidamente la producción de gasolina.

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El secretario de Energía Chris Wright advirtió que la medida provocaría recortes en la producción de gasolina de las refinerías (REUTERS/Lisa Leutner)

“Si empiezas a poner barreras a los flujos, muy pronto reducirás la producción y tendrás menos suministro. Necesitamos más suministro, no menos”, dijo Wright.

Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos, señaló que es poco probable que una prohibición reduzca los precios del petróleo y que podría dar lugar a medidas de represalia por parte de los países exportadores de energía, de los que dependen estados como California para parte de su suministro energético.

Aunque una prohibición de la exportación de diésel podría, en teoría, reducir temporalmente los precios en la costa del Golfo de Estados Unidos, restringiría aún más el suministro en Europa, que sufre una escasez estructural de gasóleo y depende en gran medida de las exportaciones estadounidenses.

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(Reuters)