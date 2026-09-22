Estados Unidos

Al inicio de la Asamblea General de la ONU, el Centro Adam Smith realizó la segunda edición del Diálogo Regional de Cónyuges de Jefes de Estado

Carlos Díaz-Rosillo, Director Fundador del Centro Adam Smith, lideró un profundo debate para conectar el sector privado y la cooperación internacional. “Creemos firmemente en el liderazgo social de las Primeras Damas y Primeros Caballeros”, enfatizó Díaz Rosillo

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Carlos Díaz-Rosillo y la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, durante el foro organizado por el Centro Adam Smith, (New York, Estados Unidos)
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(Enviado especial a Nueva York, Estados Unidos) El Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU) organizó la segunda edición del Diálogo Regional de Cónyuges de Jefes de Estado.

La cita política sucedió al inicio de la Asamblea General de la ONU, y el Centro Adam Smith aprovechó la oportunidad para reforzar la influencia del Diálogo y su intención de fortalecer el poder de los Primeros Cónyuges y la promoción de alianzas multilaterales.

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El Diálogo es un proyecto compartido por el Centro Adam Smith y ALMA, que es un acrónimo que significa Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes de Latinoamérica. Se trata de una iniciativa inédita en la región, que se va consolidando con el correr de los meses.

“No buscamos solamente escuchar y compartir experiencias, buscamos construir alianzas regionales articuladas que nos permitan movilizar apoyo, financiamiento y divulgación para las iniciativas que ya están liderando”, enfatizó Carlos Díaz-Rosillo al iniciar el foro en Nueva York, y añadió: “Quiero ser enfático en algo. El rol de las Primeras Damas y Primeros Caballeros en el desarrollo social de nuestra región no es simbólico, es real y medible. Las iniciativas que ustedes lideran llegan a comunidades, niños, mujeres y familias que muchas veces no son alcanzados por la política pública tradicional. Ese es un capital de liderazgo social que merece visibilidad, respaldo y escala regional”.

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Isabel Noboa, primera dama de Ecuador, durante el evento organizado por el centro Adam Smith, (New York, Estados Unidos)

El encuentro fue estructurado sobre ciertos ejes de debate como la inclusión financiera, la salud y la nutrición, la resiliencia climática y la economía creativa, entre otros.

Fue un debate creativo que exhibió una variedad de posiciones frente a asuntos clave en la región. Esto es lo que opinaron las primeras damas que participaron del encuentro:

“Tenemos capacidad de convocatoria, pero solo convocar no es suficiente: tenemos que convocar con propósito. Todo el mundo llega a una reunión de primeras damas, convoca la primera dama y todos quieren estar ahí. Pero si convoca la segunda vez o la tercera vez y no se siente el propósito, un fin, entonces ya la mesa se te empieza a quedar más vacía”, sostuvo Lucrecia Peinado, Primera Dama de Guatemala.

“Las mujeres de América Latina no necesitan que construyamos su futuro por ellas, necesitan que les abramos más caminos para que puedan construirlo con su talento, su voz y sus propias decisiones. Cuando una mujer alcanza autonomía económica no cambia únicamente su vida, cambia el rumbo de una familia, fortalece la comunidad y, lo más importante, impulsa a nuestros países”, afirmó Lavinia Valbonesi, Primera Dama de Ecuador.

“Nuestro rol no es sustituir al Estado, sino articular, abrir puertas y hacer que las cosas ocurran. Tenemos confianza, acceso y la capacidad de juntar a quienes cada uno por su lado no alcanza”, señaló María Elena “Bibi” Urquidi, primera dama de Bolivia.

“Yo lo único que sé es que puedo dar lo que tengo, y lo que tengo en abundancia son abrazos; eso tengo por montón, es mi único capital propio. A lo mejor no se puede hacer todo, pero por lo menos el abrazo es gratuito, es generoso, es auténtico y, lo más importante, nos conecta”, dijo María Pía “Pila” Adriasola, primera dama de Chile.

“Lo importante es tener un equipo, aunque sea pequeño, pero eficiente, que comparta tu misma misión, tener una visión de administración. El punto es seguimiento: uno, dos, que no te vendan con 10,000 discursos políticos”, dijo Raquel Arbaje, primera dama de República Dominicana:

“Yo estoy muy enfocada en los temas de la mujer, y en especial, en las niñas, porque las niñas son las que llevan muchas veces unas cargas más grandes, son las más violentadas, son las que menos educación reciben”, dijo Lissette del Cid, primera dama de Honduras.

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María Pía “Pila” Adriasola, primera dama de Chile, y Elizabeth Bejar, vice rectora de la FIU, durante el cónclave en New York, (Estados Unidos)

La intención final del Diálogo es consolidarse como un encuentro anual permanente, que construya una trayectoria institucional de cooperación regional sostenida.

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