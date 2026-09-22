Estados Unidos

Confundió a una mujer con un venado y le disparó: cazador quedó libre bajo fianza y enfrenta cargos en Delaware

Walter Moorhead, de 74 años, abrió fuego desde un puesto a ras del suelo en un campo de Ellendale, donde Santos Maria Chilel Soto, de 39, perdió la vida

Retrato policial de un hombre de edad avanzada con anteojos y camiseta de camuflaje sobre un fondo gris
Un cazador de 74 años disparó en un campo de Delaware creyendo ver un venado. La víctima era una mujer de 39 años que caminaba junto a dos niños y un adulto (Delaware State Police)
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En Estados Unidos, la temporada de caza de venados cobra cada año víctimas que no son animales.

El caso más reciente ocurrió el viernes 18 de septiembre en Ellendale, un poblado del sur de Delaware: un hombre de 74 años disparó su rifle contra lo que creyó que era un venado y mató a una mujer que caminaba por el campo, informó ABC News a partir de datos de la Policía del Estado de Delaware.

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Walter Moorhead, vecino de Salisbury, Maryland, estaba apostado en un ground blind —un puesto de caza a ras del suelo— cuando abrió fuego.

El proyectil alcanzó a Santos Maria Chilel Soto, de 39 años, residente de Georgetown, Delaware.

Retrato de medio cuerpo de una mujer con cabello oscuro, blusa azul, chaleco negro de tejido calado y prenda a lunares
Tenía 39 años y fue descripta por sus allegados como "una tía querida". Caminaba por un campo abierto cuando un cazador la confundió con un animal (Iglesia De Dios Fuente De Verdad Delaware)

Los agentes que llegaron al lugar poco después de las 7:40 p.m. le prestaron atención médica de emergencia, pero no fue suficiente: Chilel Soto fue declarada muerta en un hospital cercano.

Era madre de cinco hijos y, de acuerdo con un GoFundMe citado por el New York Post, sus allegados la describieron como “una tía querida”. Tras su muerte, abrieron una campaña en esa plataforma para reunir fondos y repatriar su cuerpo a Guatemala.

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“Esta situación desgarradora ha colocado una pesada carga financiera sobre la familia en un momento en que está sumida en el duelo”, expresaron en la página de la colecta.

La Policía del Estado de Delaware confirmó los hechos en un comunicado oficial e inició una investigación a cargo de su Unidad de Homicidios.

Cinco agentes de policía posan frente a un edificio de ladrillo con cuatro camionetas patrulla de la Policía Estatal de Delaware
Las autoridades de Delaware detuvieron al cazador en el lugar del hecho. El detective M. Csapo tiene a cargo el caso y solicita información a quienes hayan sido testigos (Delaware State Police)

Moorhead enfrenta cargos por homicidio culposo y pone en riesgo a tres personas más

La fuerza estatal arrestó a Moorhead en la escena del hecho, tras determinar mediante la investigación preliminar que fue él quien efectuó el disparo.

El cazador quedó imputado con homicidio culposo grave (felony manslaughter), un cargo de posesión de arma de fuego durante la comisión de un delito, y tres cargos de imprudencia temeraria en primer grado.

Estos últimos tres cargos están directamente vinculados a los acompañantes de Chilel Soto. Al abrir fuego, Moorhead puso en riesgo la vida de cuatro personas, no solo de la víctima.

Moorhead fue presentado ante el Tribunal de Paz y quedó en libertad tras pagar una fianza de USD 43.000. Hasta el momento, no se confirmó si contaba con representación legal.

Tras ser imputado por homicidio culposo grave y otros cargos, el cazador depositó una fianza y aguarda el proceso judicial en libertad (REUTERS/Jason Minto/File Photo)
Tras ser imputado por homicidio culposo grave y otros cargos, el cazador depositó una fianza y aguarda el proceso judicial en libertad (REUTERS/Jason Minto/File Photo)

El disparo salió de un campo en el cruce de dos caminos rurales

El incidente ocurrió en un campo abierto ubicado en la intersección de South Old State Road y East Robbins Road, al norte de Ellendale. Ese sector del sur de Delaware es zona habitual de caza de venados (deer hunting).

En su declaración, la institución precisó: “La investigación preliminar reveló que la víctima caminaba por el campo con un hombre y dos niños mientras Moorhead cazaba venados desde un puesto en el suelo. Moorhead creyó ver un venado y disparó su rifle, alcanzando a la víctima”, tal como consta en el comunicado oficial del organismo.

Vista aérea por satélite de un área rural arbolada con caminos y un marcador de ubicación rojo sobre una intersección
El campo donde ocurrió el hecho está ubicado en un cruce de caminos rurales en las afueras de Ellendale. Moorhead estaba agachado en un puesto camuflado cuando efectuó el disparo (Google Earth)

La investigación continúa abierta y la policía pide colaboración ciudadana

La Unidad de Homicidios de la Policía del Estado de Delaware tiene a cargo la investigación, que permanece activa.

El detective M. Csapo es el responsable del caso y puede ser contactado directamente por quienes tengan información. También existe la posibilidad de enviar datos de forma anónima a través de Delaware Crime Stoppers.

El caso ya ingresó al sistema judicial de Delaware y avanza su curso. Las autoridades no descartaron públicamente la posibilidad de que se presenten cargos adicionales a medida que la investigación avance.

La Unidad de Servicios a Víctimas de la Policía del Estado de Delaware ofrece asistencia las 24 horas del día para quienes la necesiten.

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