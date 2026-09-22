Estados Unidos

Comienza la Semana del Oso Gordo para disputar el título de peso pesado de Alaska

Dieciséis osos pardos del Parque Nacional y Reserva Katmai compiten en una votación pública que reconoce al animal con mayores reservas de grasa antes de la hibernación. El ganador se dará a conocer el próximo 29 de septiembre

La Semana del Oso Gordo reúne a 16 osos pardos del Parque Nacional y Reserva Katmai en Alaska (AP)
La Semana del Oso Gordo reúne a 16 osos pardos del Parque Nacional y Reserva Katmai en Alaska (AP)
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En el Parque Nacional y Reserva Katmai, en Alaska, comenzó una nueva edición de Fat Bear Week, el certamen en el que el público elige al oso pardo que acumuló mayores reservas de grasa antes de la hibernación. La competencia, que reúne a 16 ejemplares del río Brooks, se extenderá hasta el 29 de septiembre.

La votación se realiza por internet y enfrenta a los osos en llaves de eliminación directa. La iniciativa busca mostrar el ciclo natural por el que atraviesan estos animales durante el otoño boreal, cuando aprovechan la migración del salmón para alimentarse antes de pasar meses sin comer.

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AP informó que el actual campeón, el oso 32, conocido como Chunk, vuelve a competir después de imponerse en 2025. Su peso fue estimado el año pasado en más de 544 kilogramos, una cifra que le permitió ganar por un margen estrecho.

Chunk defiende el título tras ganar con una mandíbula lesionada

Chunk ganó la edición de 2025 pese a una mandíbula rota, tras consumir salmones para aumentar su masa corporal (AP)
Chunk ganó la edición de 2025 pese a una mandíbula rota, tras consumir salmones para aumentar su masa corporal (AP)

Chunk llega al torneo como uno de los animales más reconocidos entre quienes siguen las cámaras del parque. De acuerdo con la agencia, el oso obtuvo la corona de 2025 pese a tener una mandíbula rota, una lesión que no le impidió consumir suficientes salmones para incrementar su masa corporal antes del invierno.

El certamen no utiliza balanzas para decidir los resultados. En cambio, los seguidores comparan fotografías y transmisiones de los participantes, observan los cambios físicos de cada uno y votan por el animal que consideran mejor preparado para la temporada de letargo.

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El objetivo es elegir al oso más gordo y mejor preparado para el invierno”, explicó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos en la convocatoria de este año. La acumulación de grasa no es un rasgo estético, sino una condición necesaria para que los osos puedan sobrevivir mientras permanecen en sus madrigueras.

Los ejemplares que participan viven en las cercanías del río Brooks, un área que concentra una importante llegada de salmones. La disponibilidad de peces les permite aumentar su consumo de calorías durante pocas semanas, antes de que el frío reduzca el acceso a alimentos.

Dieciséis osos compiten en un cuadro de eliminación directa

La competencia de osos pardos del río Brooks se extenderá hasta el 29 de septiembre (AP)
La competencia de osos pardos del río Brooks se extenderá hasta el 29 de septiembre (AP)

La edición 2026 de Fat Bear Week incluye 16 osos pardos y sigue un formato de enfrentamientos individuales. En cada ronda, el público escoge a su favorito hasta que solo queda un ganador, que será anunciado el 29 de septiembre.

Entre los rivales de Chunk figuran el oso 903, llamado Gully, descendiente de Grazer, una hembra que ya consiguió el título en dos ocasiones. También participan osos como 151 Walker, 164 Bucky y 901, de acuerdo con la información difundida por AP.

La competencia se celebra desde 2014 y se convirtió en una cita anual para el parque. El Servicio de Parques Nacionales señaló que, en 2025, más de 1,7 millones de votos fueron emitidos desde más de 100 países antes de que Chunk fuera declarado vencedor.

Aunque la votación presenta a los animales como contendientes, los organizadores remarcan que el resultado depende de un proceso biológico. Un oso con una gran capa de grasa dispone de mayores posibilidades de resistir el invierno, cuando su actividad y alimentación disminuyen de forma considerable.

El salmón define la preparación de los osos para el invierno

La migración del salmón al río Brooks permite a los osos aumentar su consumo de calorías antes de que el frío limite el acceso a alimentos (AP)
La migración del salmón al río Brooks permite a los osos aumentar su consumo de calorías antes de que el frío limite el acceso a alimentos (AP)

El aumento de peso de los ejemplares coincide con el retorno de los salmones al río Brooks. Durante ese período, los osos pescan desde las orillas y las cascadas, una escena que puede seguirse a través de cámaras en directo administradas por organizaciones vinculadas al parque.

La administración de Katmai indicó que el evento celebra la “transformación notable” de los animales mientras se alimentan de salmón y reúnen la energía que necesitarán durante el invierno. La observación de ese cambio es, precisamente, el criterio central para los votantes.

El nombre Fat Bear Week utiliza una expresión en inglés que puede traducirse como “Semana del Oso Gordo”, aunque el certamen apunta a divulgar la importancia de las reservas corporales para la supervivencia de la especie. Los votantes podrán participar durante los días hábiles de la competencia y conocerán al campeón el 29 de septiembre.

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