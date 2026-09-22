Nueva York activa la alerta por congestión durante la Asamblea de la ONU

Nueva York activó una alerta por congestión vial durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU

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Nueva York afrontará varios días de alerta por congestión vial durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con cierres de calles, restricciones cambiantes y un refuerzo de seguridad en Manhattan. La medida, anunciada por el Departamento de Transporte de la ciudad, estará vigente de lunes a viernes, mientras delegaciones de decenas de países se desplazan por la zona de la sede de la ONU.

La información fue difundida por CBS New York, que indicó que la concentración de presidentes, primeros ministros y diplomáticos convierte a la ciudad en escenario de un operativo de movilidad y seguridad de gran escala. Las autoridades aconsejaron a residentes y visitantes que eviten trasladarse en automóvil, en particular en las áreas cercanas a Midtown y el East Side.

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El tránsito en Midtown puede caer por debajo de los 6,4 kilómetros por hora

El tránsito en Midtown puede bajar de los 6,4 kilómetros por hora durante la Asamblea General de la ONU (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Los registros del Departamento de Transporte de Nueva York muestran que la circulación de vehículos durante la Asamblea General suele ubicarse entre las más lentas del año. De acuerdo con el comunicado citado por CBS New York, los autos avanzan en Midtown a una velocidad media inferior a los 6,4 kilómetros por hora, frente al promedio habitual de entre 6,4 y 9,7 kilómetros por hora.

La diferencia se explica por la cantidad de comitivas oficiales, las restricciones preventivas y el flujo habitual de vehículos y peatones que se concentra en el distrito comercial. El organismo municipal advirtió que las vías afectadas podrían cambiar durante la jornada, debido a los desplazamientos de las delegaciones internacionales.

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Habrá numerosos cortes desde el lunes hasta el sábado siguiente, aseguró el medio estadounidense. La Policía de Nueva York anticipó, además, que aplicará cierres momentáneos en distintos puntos de Manhattan para permitir el paso de las caravanas que trasladan a los dignatarios.

Las autoridades recomiendan subte, trenes, ferris y bicicletas

Las autoridades aconsejaron usar trenes, subte, colectivos, ferris, bicicletas y trayectos a pie ante las demoras previstas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a las previsiones de demoras, el Departamento de Transporte pidió priorizar alternativas al vehículo particular. Entre las opciones recomendadas figuran las líneas regionales de tren, el subte, los colectivos, los ferris y los trayectos a pie, tal y como informó CBS New York.

El organismo también sugirió usar el túnel para ciclistas como una forma de evitar algunas de las intersecciones más congestionadas en las inmediaciones de la sede de las Naciones Unidas. La recomendación busca reducir la presión sobre los accesos viales de Midtown durante los días en que se celebrarán reuniones y discursos de líderes internacionales.

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“Nueva York siempre recibe con los brazos abiertos a la Asamblea General de la ONU, pero alentamos al público a buscar medios de transporte que no sean el automóvil”, afirmó el comisionado de Transporte, Mike Flynn, en declaraciones recogidas por la cadena. El funcionario incluyó en su llamado los restantes 15 días de alerta de congestión previstos para el año.

Consultados por el canal, algunos residentes describieron efectos diferentes según su forma de moverse por la ciudad. Un peatón señaló que suele trasladarse caminando y que por eso el impacto es limitado, aunque reconoció que el tránsito en la Segunda Avenida era “una pesadilla” el día anterior. Otra mujer consideró que las interrupciones son inconvenientes, pero sostuvo que no le preocupan ante otros problemas internacionales.

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La Policía desplegará unidades especializadas ante las protestas previstas

El dispositivo de circulación estará acompañado por un aumento de la presencia policial cerca de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en sectores del East Side. La alcaldía y la Policía de Nueva York presentaron las medidas de seguridad el jueves anterior, señaló CBS New York.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que espera “múltiples protestas cada día” durante la conferencia. Para responder al operativo, la fuerza contará con equipos de armamento pesado, unidades de aviación y de patrulla marítima, brigadas antibombas y equipos caninos, detalló la emisora.

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El refuerzo responde tanto a la movilidad de las autoridades extranjeras como a las concentraciones que suelen acompañar el encuentro diplomático. Las restricciones, por lo tanto, no se limitarán a un único perímetro fijo y podrán modificarse en función de los recorridos oficiales y de las condiciones de seguridad.

Tras la semana de la Asamblea General, la ciudad tendrá nuevas alertas por congestión en noviembre, según informó el Departamento de Transporte a través de CBS New York.