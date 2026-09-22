Aeropuertos del noreste de Estados Unidos retomaron sus operaciones luego de interrupciones en cientos de vuelos

Una falla en el circuito principal y la rotura del cable de respaldo paralizaron los aeropuertos del noreste de Estados Unidos (REUTERS/Eduardo Munoz)

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La paralización de los aeropuertos del noreste de Estados Unidos el lunes 21 de septiembre, fue causada por una falla en el circuito principal de comunicaciones del centro de control de tráfico aéreo de Filadelfia. Sumado a esto, la rotura accidental del cable de fibra óptica de respaldo, dejó sin radar ni comunicaciones a los controladores.

Frente a esto, la Administración Federal de Aviación (FAA) detuvo los vuelos en las principales terminales de la región durante casi ocho horas y luego fueron retomando gradualmente sus actividades, según informaron Associated Press y Reuters.

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Además, esta jornada tenía desafíos adicionales. Debido a que, líderes de aproximadamente 130 países llegaron a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La falla se originó en el Philadelphia TRACON, que controla el radar y las comunicaciones de los aeropuertos de Nueva York y Filadelfia (REUTERS/Tom Brenner)

Más de 7.000 vuelos sufrieron demoras o cancelaciones según el sitio de seguimiento FlightAware, mientras que el Aeropuerto Internacional Newark Liberty operó sin vuelos comerciales entrantes desde las 9:40 hasta pasadas las 17:20, hora local.

El Aeropuerto Internacional de Filadelfia registró más de 200 cancelaciones, y los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy, en Nueva York, también fueron afectados. Newark, hub principal de United Airlines, concentró más de 600 cancelaciones, la cifra más alta en el mundo ese día.

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Newark concentró más de 600 cancelaciones y operó sin vuelos comerciales entrantes desde las 9:40 hasta después de las 17:20 (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Una falla en cadena dejó sin respaldo al sistema de control aéreo

El problema se originó en el Philadelphia TRACON (Terminal Radar Approach Control), la instalación que integra el control de radar y las comunicaciones para los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York y Filadelfia.

Según el administrador de la FAA, Bryan Bedford, el circuito primario de comunicaciones falló durante la mañana del lunes. Al intentar activar el sistema de respaldo, los operadores descubrieron que el cable de fibra óptica de contingencia había sido cortado accidentalmente por una cuadrilla de construcción.

“Cuando intentamos cambiar al respaldo, descubrimos que la fibra tenía una rotura, y esa rotura probablemente tarde 13 horas en repararse. Es masiva, según me informan”, indicó Bedford ante la prensa. Mientras tanto, el organismo trabajaba en instalar un nuevo circuito en la línea primaria para restablecer las operaciones con la mayor rapidez posible.

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La FAA detuvo los vuelos en las principales terminales de la región durante casi ocho horas y restableció las operaciones de forma gradual (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Una cuadrilla excavó en la zona del cableado

La rotura del cable de fibra óptica ocurrió alrededor de las 9:45, cuando trabajadores que realizaban tareas para New Jersey Transit excavaban en un sitio de obra ubicado a unos tres metros de las marcaciones de los ductos de servicios.

Verizon, propietaria del cable, dijo que sus líneas estaban correctamente instaladas y que la responsabilidad recae en los contratistas, quienes tenían la obligación de solicitar las marcaciones correspondientes antes de excavar.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó inicialmente el incidente a una cuadrilla de Amtrak. La empresa ferroviaria desmintió la afirmación y señaló que el corte ocurrió en una propiedad de New Jersey Transit y con personal de esa agencia.

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Por su parte, New Jersey Transit informó que el grupo operaba a pocos metros de las marcaciones y aclaró que aún investigaba si las señalizaciones habían sido realizadas correctamente por Verizon o por el contratista.

Trabajadores que realizaban tareas para New Jersey Transit cortaron accidentalmente el cable de fibra óptica de contingencia durante una excavación (NJ Transit)

El incidente afectó a pasajeros y a la agenda de líderes mundiales

La parálisis operativa tuvo consecuencias directas sobre decenas de miles de pasajeros. Cindy Phan, que intentaba volar desde Newark a Minneapolis, esperó horas en el aeropuerto antes de que le informaran pasadas las 15 que su vuelo había sido reprogramado para el martes, lo que la obligó a costear otra noche de hotel.

A nivel diplomático, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegó a Nueva York con retraso y no pudo asistir a un evento previsto en los márgenes de la Asamblea General. Algunas aerolíneas, entre ellas United Airlines, habilitaron cambios de vuelo sin cargo para los pasajeros afectados.

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El sistema fallido ya estaba programado para ser reemplazado

El circuito que colapsó formaba parte de una infraestructura que ya tenía fecha de reemplazo en el marco del plan de modernización del sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos, al que el Congreso destinó USD 12.500 millones el año pasado.

La instalación de Filadelfia ya había protagonizado interrupciones similares en mayo de 2025, cuando experimentó una serie de cortes de radio y comunicaciones que derivaron en paradas de vuelos con destino a Newark.

Bedford describió la arquitectura tecnológica vigente como un sistema de datos con 50 años de antigüedad. “Estamos retirando cobre e instalando fibra, pero la arquitectura de datos es la misma que teníamos hace cinco décadas”, dijo, según declaraciones recogidas por CNN.

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El funcionario señaló que la FAA busca reemplazar esa arquitectura con una red empresarial federal moderna, aunque el proceso requiere financiamiento adicional.

La FAA busca modernizar una arquitectura de control aéreo de 50 años, mientras que autoridades como Sean Duffy estiman que se necesitan USD 17.500 millones adicionales (REUTERS/Rachel Wisniewski)

Duffy sostuvo que se necesitan otros USD 17.500 millones para completar la actualización del sistema y calificó la situación como “inaceptable”. El secretario también anunció este mismo lunes, el inicio de pruebas de una herramienta de inteligencia artificial diseñada para ayudar a los controladores a anticipar conflictos de horarios y condiciones meteorológicas.

De igual modo, aclaró que el sistema se está probando únicamente en el área de Washington y no tuvo relación con los cortes del día.