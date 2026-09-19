Papeletas marcadas y presión a empleados estatales: crecen las denuncias de fraude en las parlamentarias de Rusia

Las elecciones parlamentarias de Rusia acumulan denuncias de fraude en medio de la guerra con Ucrania. (REUTERS/Anastasia Barashkova)

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Cada vez son más las denuncias de fraude en el marco de las elecciones parlamentarias de Rusia, iniciadas el viernes en medio de la guerra con Ucrania. En Syktyvkar, capital de la república de Komi, varios votantes habrían recibido papeletas con una cruz ya colocada a favor de Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin, de acuerdo a la denunciada realizada por el candidato comunista Oleg Mikhailov.

Daily Mail informa que también surgieron imágenes de un hombre que introducía múltiples papeletas en una urna en Vorónezh, en el suroeste del país. En San Petersburgo, en tanto, una trabajadora de un centro electoral fue filmada mientras depositaba cerca de 100 papeletas en una caja de votación.

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Varios informes señalaron además problemas con los sellos de urnas electorales. En la región de Samara, personas no identificadas fueron vistas al salir con papeletas en la mano, mientras que en la isla de Sajalín funcionaron centros móviles de votación sin observadores, después de que estos fueran impedidos de seguir el operativo.

Una pila de papeletas oficiales en idioma ruso presenta una casilla resaltada en el contexto de denuncias por fraude electoral.

Las denuncias también alcanzaron a empleados de empresas estatales y fábricas de defensa, quienes habrían recibido órdenes de votar por Rusia Unida y enviar fotografías de sus papeletas completadas a sus superiores. El señalamiento sitúa la presión laboral como otro mecanismo de control sobre el voto.

La elección parlamentaria también se desarrolla en medio de una fuerte persecución contra la oposición.

Por primera vez, los comicios incluyen a residentes de cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú después del inicio de la invasión, aunque Rusia no controla por completo esos territorios. La votación también se realiza en Crimea, la península ucraniana que Moscú anexionó en 2014.

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Las irregularidades electorales en Rusia también incluyeron fallas en los sellos de urnas y centros móviles sin observadores en Sajalín. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

El portavoz de la Comisión Europea Christian Wigand calificó la votación en las zonas ucranianas bajo control ruso como ilegal y sostuvo que la Unión Europea no reconocerá ni el proceso ni sus resultados. Durante una declaración sobre los comicios, afirmó: “Estas llamadas elecciones representan otra violación flagrante del derecho internacional”.

Las autoridades rusas no invitaron observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, una decisión que Wigand vinculó con el incumplimiento de los compromisos internacionales de Moscú.

Habitantes de Lugansk descubrieron que ya habían votado

En la región ocupada de Lugansk, residentes de varias aldeas fueron informados de que ya habían emitido su voto anticipado, pese a que no habían sido notificados de esa modalidad. Uno de los votantes preguntó: “Me da hasta vergüenza preguntar, pero ¿por quién votamos?”.

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Otra persona registrada en un bloque de viviendas destruido durante la guerra relató su situación ante la autoridad electoral: “El edificio donde estoy empadronado fue destruido. No tengo idea de quién votó ni cuándo. Es vergonzoso”.

Rusia extendió la votación parlamentaria a Crimea y a cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú tras la invasión. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

La única fuerza política registrada que había criticado la guerra, el partido liberal Yábloko, fue excluida de las papeletas el mes pasado por el Tribunal Supremo ruso. Un candidato de esa organización comparó la situación con una secuencia improbable: “Es como ganar la lotería ocho veces seguidas”.

La decisión impidió que los electores votaran por un candidato contrario a la invasión de Ucrania. Otros políticos antibelicistas fueron encarcelados o abandonaron Rusia antes de la campaña.

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La guerra alteró los comicios

Las elecciones se celebran tras un verano de ataques ucranianos con drones de largo alcance contra refinerías de petróleo rusas, una ofensiva que desencadenó una crisis de combustible. Depósitos de los comercios en línea Wildberries y Ozon también fueron atacados, en un contexto que agravó los problemas de la economía rusa.

En Sochi, las autoridades cerraron temporalmente centros electorales ante una amenaza de ataque con drones. La presidenta de la Comisión Electoral Central Ella Pamfílova informó que un colegio electoral de la región de Krasnodar debió trasladarse después de que un dron rompiera sus ventanas.

Rusia continuó los bombardeos contra la población ucraniana en medio de las elecciones parlamentarias (REUTERS/Nina Liashonok)

En la zona de la región de Donetsk controlada por Rusia, los votantes depositaron sus papeletas bajo la vigilancia de un soldado ruso armado. Putin acusó a Ucrania de intentar obstaculizar la elección y mencionó un ataque ucraniano que mató al responsable de un centro de votación en la región de Zaporiyia.

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Las autoridades de Kiev denunciaron la votación en los territorios ocupados y advirtieron a los ucranianos que colaborar con la organización de los comicios puede acarrear responsabilidad penal. Wigand afirmó que la forma en que se desarrolla el proceso refleja una “erosión continua y profunda de la democracia en Rusia” y que el Kremlin priva a los ciudadanos de una elección genuina sobre el futuro del país.