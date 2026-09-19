Moldavia denunció una violación “inaceptable” de su espacio aéreo por un presunto dron ruso (Europa Press/Archivo)

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Moldavia informó este sábado que sospecha que un dron fue el responsable de una violación “inaceptable” de su espacio aéreo ocurrida el viernes, que derivó en una explosión cerca de su capital, Chisinau.

El incidente, que no dejó víctimas ni daños materiales registrados, “representa una consecuencia nueva y grave de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moldavia.

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La cartera añadió que “cualquier ingreso no autorizado al espacio aéreo moldavo es inaceptable y constituye una grave violación de la soberanía de nuestro país”.

La explosión se produjo el viernes en Colonita, una localidad próxima a Chisinau. La policía informó a través de Facebook que encontró restos aparentemente pertenecientes a un dron cerca del lugar de la detonación.

Las autoridades no precisaron el origen del presunto dron.

En los últimos meses, varios países de Europa del Este han registrado con creciente frecuencia incursiones de drones atribuidas a la guerra en Ucrania, iniciada por Rusia en 2022.

La policía de fronteras de Moldavia informó que este sábado varios artefactos aéreos no identificados ingresaron al espacio aéreo del país por el sureste, y que uno de ellos cayó en territorio ucraniano.

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La semana pasada, Moldavia cerró su espacio aéreo tras detectar un dron ruso proveniente de Ucrania, lo que obligó a demorar el despegue desde Chisinau de un avión que trasladaba al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, quien realizaba una visita oficial.

Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia (Sputnik/Valentin Yegorshin/Pool via REUTERS)

Rusia amenazó con una “disuasión militar” tras las nuevas sanciones anunciadas por Donald Trump

En otro orden, Rusia lanzó una amenaza tras las nuevas sanciones de Estados Unidos. La respuesta de Moscú debería incluir “disuasión militar”, estimó este sábado el ex presidente ruso Dmitri Medvedev.

Medvedev, aliado del presidente ruso Vladimir Putin y halcón antioccidental, no especificó a qué se refería.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el viernes un proyecto de ley que introduce nuevas sanciones para presionar a Rusia por la guerra en Ucrania, después de que el Congreso diera su aprobación tras meses de retraso.

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El texto, que lleva el nombre del senador estadounidense fallecido Lindsey Graham, apunta a los sectores energético y de defensa, a Putin y a otros altos funcionarios.

“Incluso al otro lado del océano, solo escuchan el lenguaje de la disuasión militar directa, y ese es el lenguaje con el que debemos responder a las atrocidades rusófobas, como la ley del terrorista fallecido Graham”, dijo Medvedev, que actualmente ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en Telegram.

Desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, funcionarios rusos, incluido Putin, han descrito a Ucrania y a sus partidarios como “terroristas”. Kiev lo considera propaganda de guerra.

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Medvedev fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012 en un acuerdo que permitió al entonces primer ministro Putin eludir los límites de mandato.

El hombre de 61 años suele atacar a Ucrania y Occidente en las redes sociales.

El año pasado, Trump ordenó desplazar dos submarinos nucleares después de que Medvedev aludiera al mecanismo de control de armas nucleares “Dead Hand” de Moscú, en un mensaje de Telegram.

El humo se eleva durante un ataque con drones rusos (REUTERS/Stringer)

En plenas elecciones legislativas, Rusia continúa sus bombardeos contra Ucrania

Una serie de ataques rusos contra las regiones ucranianas de Kherson y Kharkov dejó como saldo al menos cuatro personas muertas, informaron las autoridades militares en las zonas afectadas.

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En Kherson, además, según dijo en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin, además de dos muertos hubo cinco heridos.

“Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales de asentamientos en la región, causando daños en cinco edificios de apartamentos y siete casas particulares”, agrega el mensaje de Prokudin.

Otras nueve personas, según Prokudin, fueron trasladadas a localidades liberadas en la región.

En Balakliia, en la región de Kharkov, la noche del 18 de septiembre murieron dos personas a consecuencia de un ataque enemigo.

“Se produjo un ataque enemigo contra uno de los barrios de nuestra ciudad”, dijo el jefe de la administración militar, Vitali Karabanov, en Telegram.

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Por otra parte, las fuerzas de defensa aérea de Ucrania neutralizaron tres misiles Banderol y 138 drones con los que las fuerzas rusas atacaron Ucrania desde la noche del 18 de septiembre, según un comunicado de las Fuerzas Armadas citado por la agencia Ukrinform.