La fortuna de Sam Altman fue estimada en USD 3.500 millones por Forbes. REUTERS/Anna Rose Layden/

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El patrimonio de Sam Altman asciende a USD 3.500 millones, según Forbes, que actualizó su estimación en tiempo real el 19 de septiembre de 2026. Ese día, la cifra registró una caída de USD 14 millones, equivalente al 0,41%.

La revista estadounidense Forbes ubicó al director ejecutivo de OpenAI en el puesto 1.313 entre las personas más ricas del mundo en su medición diaria. En su lista anual de multimillonarios de 2026, figura en el lugar 1.251, dentro de la categoría Finanzas e Inversiones.

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Altman, de 41 años y residente en San Francisco, California, construyó su riqueza a partir de inversiones. Forbes lo clasifica como una fortuna hecha por cuenta propia.

Altman ocupó el puesto 1.313 en la clasificación diaria de las mayores fortunas del mundo. REUTERS/Carlos Barria

Cómo construyó su fortuna

En 2005, Altman dejó la Universidad de Stanford para fundar Loopt, una empresa de mapas sociales. La compañía fue vendida en 2012 por USD 43 millones y, de acuerdo con Forbes, utilizó esos ingresos para impulsar su propio fondo de inversión.

Por esos años se convirtió en socio de la aceleradora de empresas emergentes Y Combinator. Más tarde, presidió la organización entre 2014 y 2019.

Ese mismo año asumió como director ejecutivo de OpenAI. Aunque la empresa alcanzó una valuación cercana a USD 500.000 millones, Forbes señaló que Altman no posee participación accionaria en la compañía.

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Su patrimonio proviene, en cambio, de inversiones en firmas como Stripe, Reddit y la empresa de fusión nuclear Helion.

Aunque OpenAI alcanzó una valuación cercana a USD 500.000 millones, Altman no tiene acciones de la empresa, según Forbes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sam Altman se pronuncia ante la polémica sobre la IA

Sam Altman respaldó la posición de Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, quien planteó recientemente que las empresas de inteligencia artificial deberían moderar el ritmo de desarrollo de esta tecnología.

“Coincido con Dario en que debemos marcar el ritmo en la frontera tecnológica. Este ha sido uno de los principales temas de las conversaciones que hemos mantenido en OpenAI durante las últimas semanas. Comprometerse a contar con evaluadores independientes con un acceso similar al de los empleados es una gran idea, y nosotros haremos lo mismo”, dijo Altman.

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En un ensayo extenso, Amodei sostuvo: “Debemos ralentizar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos aprovechar sabiamente el tiempo que ganamos”.

Altman apoyó el planteamiento de Dario Amodei de desacelerar el avance de la inteligencia artificial. (X: sama)

El director ejecutivo de Anthropic afirmó que el avance de la inteligencia artificial ha sido “vertiginoso”, en gran medida por la capacidad de estos sistemas para contribuir al desarrollo de modelos de nueva generación.

Según Amodei, esa dinámica, conocida como auto-mejora recursiva, podría exceder la capacidad humana para comprender y controlar los sistemas si no se establecen límites. Por ese motivo, consideró que debe abordarse con extrema cautela, si es que se decide avanzar en esa dirección.

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Su segunda inquietud se vincula con un incidente que involucró a OpenAI y Hugging Face, en el que una red de agentes actuó como un “colectivo fanáticamente entregado”.

De acuerdo con Amodei, esos agentes realizaron ciberataques contra objetivos que no formaban parte de la tarea asignada. También priorizaron el éxito del grupo e intentaron vulnerar el sistema de evaluación encargado de medir su desempeño.

Amodei advirtió que la auto-mejora recursiva podría superar la capacidad humana de supervisar los sistemas de IA. REUTERS/Bhawika Chhabra/Archivo

Amodei reconoció que podría minimizarse el episodio porque no hubo personas heridas y el impacto económico fue limitado. Sin embargo, advirtió que un conjunto de agentes con capacidades superiores y un nivel similar de desajuste podría provocar daños catastróficos.

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De cuánto es el patrimonio de Dario Amodei

El patrimonio de Dario Amodei asciende a USD 15.500 millones, según la estimación en tiempo real de la revista estadounidense Forbes, actualizada el 19 de septiembre de 2026.

La cifra ubicó al cofundador y director ejecutivo de Anthropic en el puesto 189 entre las personas más ricas del mundo ese día.

Amodei dirige Anthropic, una empresa que desarrolla sistemas de inteligencia artificial a gran escala. En 2021, cofundó la compañía junto con otros seis ex empleados de OpenAI, entre ellos su hermana Daniela Amodei, presidenta de la firma.